Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst geht weiter: Eine Woche vor der dritten Verhandlungsrunde ruft ver.di im ganzen Land zu Warnstreiks auf – auch in der Rhein-Neckar-Region.

Nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) werden die Straßenbahnen und Busse in der Region ab Freitagnacht 3 Uhr stillstehen – und das bis zum Betriebsende in der Nacht zum Samstag. Damit will die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di den Druck im laufenden Tarifstreit erhöhen.

Die Straßenbahnen werden am Freitag still stehen dpa Bildfunk picture alliance / Uwe Anspach/dpa | Uwe Anspach

Schülertransport ebenfalls vom Streik betroffen

Von dem Warnstreik sind nach rnv-Angaben auch die fips-Shuttles und die Schülerverkehre betroffen, die der Verkehrsverbund im Auftrag der Stadt durchführt. Die Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg bleiben am Freitag geschlossen.

Weitere Einschränkungen in der Nacht zum Samstag möglich

Wie die rnv mitteilte, soll der Bus- und Bahnverkehr voraussichtlich am Samstag gegen 3 Uhr früh wieder aufgenommen werden. Fahrgäste müssten sich aber darauf einrichten, dass es auf einigen Nachtlinien noch zu Einschränkungen kommen könnte.

Keine Fahrplaninformationen an den Haltestellen

Wegen der Kürze der Zeit werden die Fahrtausfälle laut rnv in digitalen Fahrplanauskünften nicht angezeigt. Entsprechende Aushänge an Haltestellen anzubringen, sei ebenfalls nicht möglich.

Auch die Sparkassen sind zum Streik aufgerufen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Kommunen werden ebenfalls bestreikt

Neben den Verkehrsbetrieben hat die Gewerkschaft ver.di auch die Stadt- und Gemeindeverwaltungen in der Region zum Warnstreik aufgerufen. Bestreikt werden demnach die Verwaltungen in Mannheim, Ilvesheim, Schwetzingen, Neckargemünd, Eppelheim und Hemsbach. Ebenfalls vom Warnstreik betroffen seien unter anderem die Sparkassen Rhein-Neckar-Nord und Heidelberg, das Heidelbeger Theater, das Uniklinikum Mannheim und die Heidelberger Werkstätten.

Ver.di fordert 10.5 Prozent mehr Lohn

Der Warnstreik in der Metropolregion Rhein-Neckar ist nur einer von vielen: Laut Gewerkschaft werden bzw. wurden in dieser Woche sieben Regionen in ganz Baden-Württemberg bestreikt. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro monatlich angehoben werden, fordert die Gewerkschaft.