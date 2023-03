Die Gewerkschaft ver.di hat zum nächsten Warnstreik aufgerufen. In der Region Stuttgart sind am Mittwoch unter anderem der Nahverkehr, Kitas oder die Müllabfuhr betroffen.

Die Gewerkschaft ver.di Baden-Württemberg hat für Mittwoch erneut zum Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. In Stuttgart und den Landkreisen Böblingen, Ludwigsburg und Rems-Murr werden dann unter anderem der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), Kitas, die Müllabfuhr, Verwaltungen und Bäder betroffen sein.

Bürgerinnen und Bürger müssen sich darauf einstellen, dass alle Einrichtungen der Stadt betroffen sein können, so Stuttgarts Sprecher Sven Matis. Gemeint sind damit zum Beispiel Bürgerbüros oder KfZ-Zulassungsstellen. "Wer konkret streikt, wissen wir erst am Mittwochmorgen", so Matis.

U-Bahnen und Busse stehen still - S-Bahnen fahren

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) werden den ganzen Mittwoch bis Betriebsende bestreikt. Stadtbahnen, Busse, Zahnrad- und Seilbahn werden komplett stillstehen. Die Kundenzentren und die Fundstelle bleiben geschlossen, teilte die SSB mit. Nur Busse der Linien 53, 54, 58, 60, 64, 66, 73 und 90 sowie der Zackebus ab 21 Uhr seien trotz Warnstreiks unterwegs. Sie würden von Auftragsunternehmen gefahren. Die S-Bahnen in der Region Stuttgart sind vom Streikaufruf nicht betroffen, sie werden am Mittwoch fahren.

In Esslingen wird der ÖPNV am Mittwoch und Donnerstag bestreikt. Sämtliche städtischen Busse fallen aus. Auch Schulbusse werden nach Angaben der Stadt nicht fahren.

Viele Kitas bleiben zu

Die Stadt Stuttgart ist Trägerin von über 180 Kindertageseinrichtungen im ganzen Stadtgebiet. Welche vom Warnstreik betroffen sind, kann die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben im Vorfeld nicht sagen. Informationen bekommen die Eltern daher eher direkt in der Kita ihrer Kinder.

Die Stadtverwaltung in Herrenberg (Kreis Böblingen) hat bereits einen - zumindest groben - Überblick: Voraussichtlich werden am Mittwoch 23 der 30 städtischen Kitas geschlossen bleiben. Die übrigen seien regulär oder teilweise geöffnet.

Durch den Warnstreik im öffentlichen Dienst bleibt am Mittwoch in Teilen der Region Stuttgart der Müll in den Tonnen (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Britta Pedersen

Auch Abfallwirtschaft wird bestreikt

Der Warnstreik trifft auch die Bauhöfe und die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS). Dort wird am Mittwoch kein Müll und kein Sperrmüll abgeholt; die Wertstoffhöfe und Deponien bleiben geschlossen. Wie die Stadt mitteilte, können die Menschen in Stuttgart ihren Abfall in reißfeste Säcke und Altpapier in Kartons gepackt neben ihre Behälter stellen.

Bestreikt wird auch die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM). Die Mülltonnen würden zwar planmässig geleert. Aber: Die Entsorgungszentren in Kaisersbach und Schorndorf bleiben geschlossen. Dringende Müllanlieferungen sind an den Entsorgungszentren Backnang-Steinbach und Winnenden möglich. Dort müsse am Mittwoch aber mit erheblichen Wartezeiten gerechnet werden, heißt es bei der AWRM.

Erster Warnstreik bei Privater Energie BW

Auch die Private Energie Badne-Württemberg hat ver.di für Mittwoch erstmals zu einem Warnstreik aufgerufen. In der EnBW City im Stuttgarter Industriegebiet Fasanenhof werden mehrere hundert streikende Beschäftige erwartet. Sie wollen dort am Morgen zeitgleich zur Sitzung des Aufsichtsrates demonstrieren. Die Kunden werden laut ver.di den Warnstreik nicht zu spüren bekommen.

Auch bei der EnBW in Stuttgart hat ver.di am Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Das Unternehmen ist zu mehr als 90 Prozent in öffentlicher Hand. dpa Bildfunk Das Logo des Energiekonzerns EnBW steht auf einem Schild vor der Firmenzentrale EnBW-City in Stuttgart. Im Hintergrund ist ein Strommast zu sehen.

Kundgebungen in Stuttgart und Esslingen

ver.di Baden-Württemberg hat am Mittwoch zu regionalen Kundgebungen aufgerufen. In Stuttgart startet die Auftaktkundgebung um 10:30 Uhr auf dem Schlossplatz, ab 11 Uhr beginnt die Demonstration und um 12 Uhr soll mit der Abschlusskundgebung die Aktion in der Stuttgarter Innenstadt enden. Ver.di erwartet dazu mehrere tausend Teilnehmer.

Am Donnerstag sind die Beschäftigten aus den Landkreisen Esslingen und Göppingen zu Warnstreiks und Kundgebung aufgerufen. Der Demonstrationszug startet um 9:30 Uhr vom Bahnhofsvorplatz zum Marktplatz, dort findet um 11:00 Uhr die Kundgebung statt.

Ver.di: Gehalt an Inflation anpassen

Mit den regionalen Warnstreiktagen will die Gewerkschaft ver.di den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde vom 27. bis voraussichtlich 29. März erhöhen. Ver.di fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Landesbezirksleiter Martin Gross sagte, die Lage für die unteren Einkommensgruppen sei dramatisch. "Seit Februar 2021 sind die Gehälter im öffentlichen Dienst um 3,2 Prozent gestiegen, die Preise um über 13 Prozent."

Ein Angebot der Arbeitgeber hatte die Gewerkschaft als unzureichend zurückgewiesen.