Die Gewerkschaft ver.di erhöht den Druck im Tarifstreit deutlich. Am Mittwoch werden in Karlsruhe neben dem öffentlichen Nahverkehr auch Kitas, Krankenhäuser und die Müllabfuhr bestreikt.

Es soll der größte Streik in der aktuellen Tarifrunde in Mittelbaden werden. Laut ver.di werden 2.000 bis 3.000 Teilnehmende zu einer zentralen Kundgebung auf dem Karlsruher Marktplatz um 10 Uhr erwartet .

Bis zu 3.000 Teilnehmende in Karlsruhe erwartet

Aus Pforzheim, Calw, Rastatt, Bruchsal , Baden-Baden und aus Sinzheim werden Streikabordnungen in Karlsruhe erwartet. Insgesamt 20 Busse setzt ver.di nach eigenen Angaben dafür ein. Sie werden am Mittwochmorgen in Karlsruhe erwartet. Geplant sind dann drei Demonstrationszüge Richtung Marktplatz. Die Züge starten bei den Verkehrsbetrieben in der Tullastraße, vor der Agentur für Arbeit in der Brauerstraße und vom Festplatz neben dem Kongresszentrum in der Ettlinger Straße in Karlsruhe.

Kitas, Straßenbahnen und die Müllabfuhr streiken

Beteiligt sind in Karlsruhe die Verkehrsbetriebe (VBK), die Müllabfuhr, aber auch sämtliche 43 städtischen Kitas und Schülerhorte. Die Kliniken werden erneut bestreikt und auch kirchliche Einrichtungen wie die Vidia-Kliniken und der Oberkirchenrat der evangelischen Kirche sind zu sogenannten Partizipationsstreiks aufgerufen.

In Baden-Baden ist neben dem Nahverkehr die Müllabfuhr betroffen

Laut Helmut Oehler, Geschäftsführer der Stadtwerke Baden-Baden, ist am Mittwoch der Öffentliche Nahverkehr in Baden-Baden nahezu lahmgelegt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen ist der komplette ÖPNV betroffen. Nur die allerwichtigsten Linien 201E zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt, 285 zum Baden-Airpark und 203 zum Klinikum Mittelbaden werden aufrechterhalten, so Oehler. Auch die Müllabfuhr, die Merkurbahn und die Stadtwerke-Kundencenter seien vom Streik betroffen.

"Die Situation ist schon gravierend für unsere Fahrgäste. Wir bedauern es sehr, können es aber leider nicht ändern."

Erneut Streiks auch in den regionalen Kliniken

Auch bei den drei Standorten des Klinikums Mittelbaden wird es am Mittwoch Warnstreiks geben. Die Akutkliniken Baden-Baden Balg, Bühl und Rastatt stellen nach eigenen Angaben die Behandlung von Notfallpatienten sicher. Allerdings werde es Einschränkungen bei planbaren Behandlungen geben

Schließlich wird der dritte Streik von ver.di Mittelbaden-Nordschwarzwald erneut auch massive Auswirkungen auf den Nahverkehr haben. Neben Baden-Baden beteiligen sich auch die Karlsruher Verkehrsbetriebe am Streik, weshalb ab Mittwoch zum Betriebsbeginn nach Mitternacht keine Busse und Straßenbahnen mehr fahren werden.

Bis auf wenige Ausnahmen, in denen zum Beispiel Subunternehmer wie SWEG oder Südwest Bus Fahrten übernehmen, werden morgen "so gut wie keine Busse und Straßenbahnen des VBK unterwegs sein", so Nicolas Lutterbach, Sprecher des Karlsruher Verkehrsverbunds. Die meisten Busse und Bahnen blieben demnach in den Depots.

"Bei den letzten beiden Streiktagen gab es bei uns in Karlsruhe kein großes Chaos"

Außerdem könnten auch die KVV-Kundenzentren am Hauptbahnhof und am Marktplatz morgen geschlossen sein, so Lutterbach. Die genauen Auswirkungen würden aber erst im Laufe des Tages bekannt. "Bei den letzten beiden Streikaktionen gab es bei uns in Karlsruhe kein Chaos", so KVV-Sprecher Lutterbach. Deshalb habe man auch schon einige Erfahrung sammeln können, wie man mit Streiks umgehen müsse.

Laut Verdi soll der Streik 24 Stunden dauern. Ob und in welchem Umfang auch die Stadtbahnen der AVG vom Streik betroffen sind, bleibt zunächst offen. Die Stadtbahnfahrer sind zu Solidaritätsstreiks aufgerufen, weshalb es einzelne Ausfälle auch im Stadtbahnnetz rund um Karlsruhe geben kann. Die S 1, S 11 zwischen Ittersbach und Hochstetten und S 5 zwischen Pforzheim und Wörth sollen aber - Stand heute - morgen planmäßig fahren. Bei den letzten beiden Streiks fuhren die Bahnen der AVG weitgehend nach Plan. Allerdings meldet die AVG bereits erste Einschränkungen auch im Pendler-Stadtbahnverkehr auf den Linien S4, S41 und S42. Hier sind die Fahrer ebenfalls direkt zum Streik aufgerufen, weshalb es zwischen Karlsruhe, Bretten und Heilbronn ebenfalls Ausfälle geben kann.

Gewerkschaft kündigt den bislang größten Streik an

Ver.di Bezirksgeschäftsführer Thorsten Dossow geht davon aus, dass der dritte Streik am Mittwoch im Raum Karlsruhe der mit Abstand größte Streik in der laufenden Tarifauseinandersetzung in der Region sein wird. Während sich an vorangegangenen Aktionstagen jeweils zwischen 1.200 und 1.300 Beschäftigte beteiligten, werden es diesmal nach Einschätzung der Dienstleistungsgewerkschaft mehr als doppelt so viele Teilnehmer sein.

Bei einer SWR Umfrage unter Eltern, die ihre Kinder in eine Kita nach Rüppur bringen, erklärten die Betroffenen einhellig, sie seien zwar von dem erneuten Streik nicht begeistert. Sie verstünden aber die Motivation der Beschäftigten und seien deshalb solidarisch mit den Erzieherinnen und Erziehern und ihrer Forderung nach mehr Geld.

Die Gewerkschaft ver.di fordert in der bundesweiten Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst eine Steigerung der Bezüge um 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro mehr pro Monat. Außerdem müsse eine unbefristete Übernahme der Auszubildenden garantiert sein. Die Arbeitgeber bieten bislang Inflationsausgleich und eine Erhöhung der Bezüge um drei und zwei Prozent in den kommenden beiden Jahren. Die Verhandlungen werden am 27. März in Potsdam in der dritten Runde fortgesetzt.