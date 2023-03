Ob öffentlicher Nahverkehr, Verwaltung oder Kitas - am Mittwoch wird in vielen Städten Baden-Württembergs wieder gestreikt. In Stuttgart und Karlsruhe fahren fast keine Busse und Bahnen.

Wer geplant hat, am Mittwoch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu nutzen, muss sich in vielen Städten Baden-Württembergs eine Alternative suchen. Die Gewerkschaft ver.di hat wieder großflächig zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Der Mittwoch soll der größte Streiktag der Woche werden. So werden zum Beispiel in Stuttgart und Umgebung, in Karlsruhe, Esslingen, Baden-Baden oder Konstanz keine Straßenbahnen und Busse fahren.

Busse und Bahnen in Stuttgart und Karlsruhe bestreikt

In Stuttgart betrifft der Warnstreik alle Stadtbahnen und Busse der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Allerdings ist nicht der gesamte ÖPNV betroffen, die S-Bahnen der Deutschen Bahn werden unterwegs sein. Auch bei einzelnen Buslinien gebe es Ausnahmen, hieß es von Seiten der SSB.

Zu massiven Einschränkungen im Busverkehr soll es in Karlsruhe kommen. Auch die meisten Tram-Linien und manche Stadtbahnlinien stehen still, wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mitteilte.

Auch in Kitas wieder Warnstreiks

Nicht nur der Weg zur Arbeit wird für viele Menschen in Baden-Württemberg am Mittwoch komplizierter werden, auch die Kinderbetreuung während der Arbeitszeit dürfte einige Eltern vor Herausforderungen stellen. Bestreikt werden nämlich auch Kitas, zum Beispiel in Stuttgart und Karlsruhe, aber auch im Kreis Böblingen, Ludwigsburg und im Rems-Murr-Kreis. Dass auch in anderen Teilen des Landes Erzieherinnen und Erzieher die Arbeit niederlegen, ist nicht ausgeschlossen. Denn ver.di ruft landesweit fast überall zum Warnstreik auf. Neben dem öffentlichen Nahverkehr und den Kitas sollen die Arbeitsniederlegungen auch die Verwaltung und die Bäder in vielen Regionen betreffen, wie ein Sprecher von ver.di am Dienstag mitteilte. Die Gewerkschaft erwarte rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Baden-Württemberg. Auch in Konstanz, Friedrichshafen und Esslingen werden voraussichtlich alle Bereiche des öffentlichen Dienstes stillstehen.

Außerdem ruft die Gewerkschaft ab Mittwochmorgen wieder zu vielen Kundgebungen auf - unter anderem in Stuttgart, Karlsruhe, Konstanz und Friedrichshafen.

ver.di will Druck vor letzter Verhandlungsrunde erhöhen

Mit den großen regionalen Warnstreiktagen in Baden-Württemberg will ver.di den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten und vorerst letzten Verhandlungsrunde Ende März nochmals erhöhen. Die Gewerkschaft fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro monatlich angehoben werden.