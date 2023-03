Viele Berufstätige sind am Montag offenbar zu Hause geblieben. Denn die befürchteten Staus in Mainz, Bad Kreuznach, Worms und auf den Autobahnen in der Region blieben aus.

Abgesehen davon, dass am Montagmorgen keine Busse und Bahnen fuhren, gab es keine größeren Verkehrsprobleme. Das berichtet die Polizei. Viele Menschen waren gut vorbereitet. Einige haben zu Hause Homeoffice gemacht, andere sind früher losgefahren. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und die Eisenbahngewerkschaft EVG hatten die Warnstreiks bereits vergangene Woche angekündigt. Am Mainzer Hauptbahnhof war es deshalb so ruhig wie selten. SWR-Reporter Stefan Schmelzer sagte am Montagmorgen: "Hier am Hauptbahnhof ist absolut tote Hose".

Kein Verkehrschaos zwischen Mainz und Wiesbaden

Auch an der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden hielten sich die Verkehrsprobleme am Montagmorgen in Grenzen. Wer an den Bushaltestellen in Mainz-Kastel saß, wartete auf seine Mitfahrgelegenheit nach Mainz oder Richtung Frankfurt. SWR-Reporter Alexander Dietz sagte mit Blick auf den Berufsverkehr am Morgen bei SWR4 Rheinland-Pfalz: "Die Bushaltestellen hier am Brückenkopf in Mainz-Kastel sind menschenleer."

Menschenleerer Bahnhof in Bad Kreuznach

An den Anzeigetafeln im Bahnhof in Bad Kreuznach und auf dem Bahnhofsvorplatz wurden die Fahrgäste am Montagmorgen darauf hingewiesen, dass an diesem Tag keine Züge und Busse fahren. Auf den Straßen in und um Bad Kreuznach machte sich der Warnstreik nicht bemerkbar. Zwar staute es sich im Berufsverkehr leicht in den Einfallstraßen. Allerdings kommt es dort auch an Tagen, an denen nicht gestreikt wird, zu leichten Verzögerungen.

Wann endet der Warnstreik?

Der Warnstreik endet nach Angaben der Gewerkschaft ver.di am Dienstag, 28. März um 4 Uhr. Wann wieder Busse und Bahnen fahren, ist noch unklar. Der Betrieb der S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet bleibt nach Angaben der Deutschen Bahn mindestens bis Montag um 15 Uhr eingestellt. Fernverkehrszüge fahren gar nicht. AUf der Homepage des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) sind alle wichtigen Links hinterlegt.

Das private Bahnunternehmen vlexx schreibt, man könne zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognose abgeben, ob der Betrieb im Laufe des Tages wieder aufgenommen werde. Auch von der Mainzer Mobilität gab es am Montagvormittag noch keine konkreten Informationen. Fest steht aber, dass wegen des Warnstreiks sämtliche Bus- und Bahnverbindungen in der Landeshauptstadt bis Dienstagmorgen um 4 Uhr von dem Warnstreik betroffen sind. Auch die Busse der DB Regio werden bestreikt. In den Kreisen Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und in der Stadt Bad Kreuznach fallen Busse der KRN aus.