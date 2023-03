Der bundesweite Warnstreik mehrerer Gewerkschaften am Montag wird auch die Region Trier treffen. Probleme wird es vor allem im Bahnverkehr geben.

Stellwerke sollen bestreikt werden: Mit großen Auswirkungen

Berufspendler, die am Montag mit dem Zug zur Arbeit fahren wollen, sollten sich eine Alternative suchen. Wie eine Sprecherin des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT) mitteilte, werden voraussichtlich sehr viele Stellwerke bestreikt. Daher werde kaum Bahnverkehr möglich sein.

Auch die von der luxemburgischen Bahn CFL eingesetzten grenzüberschreitenden Züge werden wohl von dem Streik betroffen sein. Ein CFL-Sprecher verwies ebenfalls auf die bestreikten Stellwerke in Deutschland. "Dies hätte eine erhebliche Einschränkung bzw. die Einstellung des grenzüberschreitenden Verkehrs zur Folge."

Luxemburg-Pendler müssen damit am Montag auf die nicht vom Streik betroffenen Pendlerbusse oder auf das Auto umsteigen.

Auch auf der Nahestrecke der Bahn von Saarbrücken über Türkismühle und Neubrücke (Nahe) nach Mainz werden am Montag wohl keine Züge fahren. Das private Bahnunternehmen Vlexx geht davon aus, dass es zu einem nahezu vollständigen Stillstand des Verkehrsbetriebes kommen wird, weil die Schieneninfrastruktur voraussichtlich nicht zur Verfügung steht.

Die Mosel-Schleusen sind ebenfalls vom Streikaufruf der Gewerkschaft ver.di betroffen. Wie ein Sprecher mitteilte, sollen ganztägig die Schleusen in Trier-Feyen, Detzem und Zeltingen bestreikt werden. An der Schleuse Wintrich soll die Frühschicht streiken. Betroffen seien 40 Güterschiffe, die die Schleusen nicht passieren könnten.

Im Busverkehr in der Region Trier wird es am Montag wohl keine Ausfälle geben. Wie die Stadtwerke Trier mitteilten, liegt kein Streikaufruf der Gewerkschaft vor. Daher würden die Busse am Montag nach Plan fahren. Auch der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) rechnet nicht damit, dass am Montag Busverbindungen streikbedingt ausfallen.

Auch am Flughafen Hahn wird es laut Gewerkschaft ver.di am Montag keinen Warnstreik geben. Wegen der Insolvenz des Hunsrückflughafens verzichte man dort auf Aktionen, so die Gewerkschaft.