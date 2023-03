In Teilen von Rheinland-Pfalz haben Gewerkschaften für heute Beschäftigte im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks aufgerufen - unter anderem in Kitas, Kliniken und im ÖPNV.

Viele Eltern im Land müssen ihre Kinder heute selbst betreuen - denn auch kommunale Kitas bleiben zu, weil sich Erzieherinnen und Erzieher beispielsweise in Mainz an Warnstreiks beteiligen. Der Aufruf zum Warnstreik der Gewerkschaften ver.di und komba richtet sich auch an kommunale Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung. So können Bürgerbüros geschlossen bleiben, etwa in Idar-Oberstein und im Landkreis Birkenfeld.

Busse und Bahn stehen wegen Warnstreik örtlich still

Im kompletten Mainzer Stadtgebiet fahren wegen des Warnstreiks seit dem frühen Morgen keine Busse und Straßenbahnen. Der Nahverkehr soll hier zwei Tage - also auch am Mittwoch - bestreikt werden. Streikaktionen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gibt es auch in den Landkreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach.

Vor dem Rathaus in Idar-Oberstein findet um 9 Uhr eine Kundgebung statt. In Koblenz ruft die Gewerkschaft komba zu einer zentralen Warnstreikaktion auf. Nach Angaben einer Sprecherin werden zum Auftakt in der Altstadt etwa 700 Teilnehmer aus ganz Rheinland-Pfalz erwartet. Auch in Mainz ist eine Kundgebung geplant.

Gewerkschaften wollen mindestens 500 Euro mehr

Mit den Warnstreiks wollen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst erhöhen. Mindestens 500 Euro mehr pro Monat fordern die Gewerkschaften für die Beschäftigten. Bislang haben die Arbeitgeber drei Prozent mehr Lohn für Ende des Jahres und weitere zwei Prozent Mitte 2024 angeboten. "Völlig unzureichend und inakzeptabel", heißt es dazu von ver.di.

Auch Klinikärztinnen und -ärzte in RLP legen Arbeit nieder

Im Tarifstreit um mehr Geld für Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken will auch die Gewerkschaft Marburger Bund mit zwei Warnstreikwellen den Druck erhöhen. Für heute sind unter anderem Mitglieder in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aufgerufen, die Arbeit den ganzen Tag niederzulegen.

Betroffen sind heute nach Angaben der Ärztegewerkschaft das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, die kommunalen Kliniken in Ludwigshafen, Worms, Pirmasens, Saarburg, Idar-Oberstein, Kusel, Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Rockenhausen und das Pfalzklinikum.

Am 30. März sollen ganztägige Warnstreiks unter anderem erneut in Rheinland-Pfalz sowie im Saarland folgen.

Notfallbehandlungen in Krankenhäusern finden statt

Notfallbehandlungen in den Kliniken sollen an beiden Warnstreiktagen gewährleistet werden. Der Marburger Bund fordert für die 55.000 Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Krankenhäusern eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent und einen Ausgleich für Preissteigerungen. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) kritisierte, die Forderungen ergäben zusammen fast zwölf Prozent. Dies sei für kommunale Krankenhäuser nicht leistbar. Anfang April soll wieder verhandelt werden.