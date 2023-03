per Mail teilen

Am Donnerstag und Freitag bleiben in Ludwigshafen alle städtischen Kitas zu - der Grund: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Wo wird noch gestreikt?

Die streikenden Erzieherinnen können nach Angaben der GEW mit Bussen zur zentralen Demonstration und Kundgebung nach Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) fahren.



ver.di streikt vor allem in der Westpfalz

Der Schwerpunkt des Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di liegt am Donnerstag dagegen in der Westpfalz. Aus Zweibrücken, Pirmasens und Kusel fahren die Streikenden am Vormittag nach Kaiserslautern.

Freitag: Streik in der Vorder- und Südpfalz

Für Freitag sind dann die Vorder- und Südpfalz von den Arbeitsniederlegungen betroffen. Der Streikaufruf betrifft mehrere Bereiche im Öffentlichen Dienst, so die Müllabfuhr, Kliniken, Arbeitsagenturen, Kitas und den öffentlichen Nahverkehr.

RNV: Bus- und Bahnstreik in Ludwigshafen

Massive Behinderungen wird es auch im Nahverkehr bei Bussen und Straßenbahnen geben: Wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) mitteilte, sind alle Straßenbahnen und der Busverkehr betroffen. Der Bus- und Bahnverkehr in Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg und Umgebung wird lahmgelegt. Auch die Schülerbusse fallen aus. Ab Samstagnacht 3 Uhr soll der Betrieb wieder aufgenommen werden.

Laut Streikaufruf werden 14 Busse unter anderem aus Landau, Kandel, Speyer, Grünstadt und Worms die Streikenden nach Ludwigshafen zum Treffpunkt am Südwest-Stadion fahren, ein weiterer Treffpunkt ist der Europaplatz. Es soll zwei Demonstrationszüge Richtung Berliner Platz geben, wo ver.di am späteren Vormittag eine Kundgebung mit mindestens 1.300 Teilnehmern plant.

Hintergrund: Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt

Laut ver.di soll durch die Warnstreiks erhöhter Druck auf die Arbeitgeberseite für die Tarif-Verhandlungsrunde am 27. März in Potsdam ausgeübt werden. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt und mindestens 500 Euro im Monat mehr, bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.