Streiks in Kliniken in der Pfalz

Patienten in der Pfalz müssen heute damit rechnen, dass in kommunalen Krankenhäusern nur eingeschränkt gearbeitet wird. Die Ärztevereinigung Marburger Bund hat zu Warnstreiks aufgerufen.

Betroffen seien unter anderem das Westpfalz-Klinikum mit den Standorten in Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen sowie das städtische Krankenhaus in Pirmasens. Außerdem soll im Pfalzklinikum Klingenmünster und in den Krankenhäusern in Ludwigshafen und Worms gestreikt werden.

Notfallbehandlungen finden trotz Warnstreiks statt

Sorgen, dass sich im Notfall niemand um einen kümmert, müssen sich Patienten allerdings nicht machen. Solche Fälle werden nach Angaben des Marburger Bundes trotz des Streiks behandelt. Die Ärztevereinigung fordert für die 55.000 Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Krankenhäusern 2,5 Prozent mehr Gehalt. Außerdem sollen sie für die generell gestiegenen Preise einen Ausgleich bekommen.

Kritik an Klinik-Streiks

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände findet, dass damit der Lohn um etwa 12 Prozent steigen würde. Das könnten sich kommunale Krankenhäuser nicht leisten. Tatsächlich rechnen die Kliniken künftig mit mehr Problemen in der medizinischen Versorgung, vor allem auch wegen personeller Engpässe.

Anfang April wollen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder an einen Tisch setzen.