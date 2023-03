Am Donnerstag werden die Türen vieler Kitas in Rheinland-Pfalz geschlossen bleiben. Die Gewerkschaft GEW hat zu einem landesweiten Warnstreik mit Demos aufgerufen.

Geplant ist neben den Demonstrationen auch eine Kundgebung in Kirchheimbolanden. Mit dem Warnstreik will die GEW den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei den Kommunen und beim Bund erhöhen.

Die Bildungsgewerkschaft rechnet damit, dass etwa 1.000 Erzieherinnen und Erzieher aus den kommunalen Kindertagesstätten des Landes an den Aktionen teilnehmen. Diese wollten sich zunächst an der Kirchheimbolandener Stadthalle versammeln und von dort aus einen Demonstrationszug durch die Stadt starten.

Bei einer anschließenden Kundgebung auf dem Römerplatz wollen sich laut GEW auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sowie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) beteiligen.

"Erwarten Abschluss, der Arbeit ernsthaft anerkennt"

"Wir werden am Warnstreiktag deutlich machen, dass die Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsberufen in der laufenden Tarifrunde jetzt einen Abschluss erwarten, welcher ihr berufliches Engagement würdigt und gleichzeitig die Rolle der Arbeit in Kindertageseinrichtungen für unsere Gesellschaft ernsthaft anerkennt", betonte Kathrin Gröning, stellvertretende Landesvorsitzende der GEW in Rheinland-Pfalz.

"Wegducken, wenn es ans Bezahlen geht"

"Auf der einen Seite erwarten die kommunalen Arbeitgeber, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst stets flexibel auf gesellschaftliche Herausforderungen reagieren. Auf der anderen Seite ducken sie sich aber jedes Mal weg, wenn es darum geht, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, Leistungen durch eine bessere Bezahlung anzuerkennen und Rahmenbedingungen zu verbessern", fügte der Vorsitzende Klaus-Peter Hammer zu.

Weitere Warnstreiks in Aussicht gestellt

Die GEW kündigt weitere Streikmaßnahmen für den Fall an, dass die Verhandlungsrunde, die für den 27. bis 29. März angesetzt ist, erneut kein Ergebnis bringen sollte.