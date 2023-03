Die Kreisverwaltung in Ingelheim hatte es angedroht, jetzt ist es Tatsache: die Kita in Bacharach ist wegen Brandschutzmängeln zu. Deshalb protestieren am Montagvormittag die Eltern.

Seit Freitag ist die Kindertagesstätte in Bacharach geschlossen - auf Anordnung der Kreisverwaltung, heißt es in einem Schreiben der Stadt Bacharach an die Eltern. Und dass, nach dem es einen Tag zuvor noch nach einer Lösung im monatelangen Streit über den Brandschutz in der Kita aussah. An diesem Donnerstag hatten sich Experten sowie Vertreter der Stadt Bacharach und der Kreisverwaltung Mainz-Bingen getroffen und die Räume der Kita begutachtet. Danach sprach die Kreisverwaltung von einer gemeinsamen Suche nach Lösungen. Der Bürgermeister von Bacharach, Philipp Rahn, bestätigte dem SWR, dass verschiedene Möglichkeiten besprochen wurden.

Nach der Begutachtung kommt die Schließung der Kita Bacharach

Am Tag danach kam dann die Nutzungsuntersagung der Kreisverwaltung für das Obergeschoss und das Dachgeschoss. Daraufhin schloss die Stadt die komplette Kindertagesstätte in Bacharach bis auf weiteres. Betroffen sind 65 Kinder. Bürgermeister Rahn schrieb den Eltern, dass ab Montag lediglich ein Notbetrieb im Erdgeschoss der Kita stattfinden könne. Unklar sei jedoch, wie viele Kinder tatsächlich betreut werden könnten. Außerdem könne keine Mittagsverpflegung gewährleistet werden. Man arbeite händeringend an einer Lösung, um den Betrieb baldmöglichst wieder aufnehmen zu können, so Bürgermeister Rahn weiter. Er bat die Eltern um Entschuldigung.

Brandschutz seit Monaten Streitthema

Der Brandschutz in der Kindertagesstätte Bacharach ist seit längerem Diskussionsthema zwischen der Kreisverwaltung und der Stadt Bacharach. Die Kreisverwaltung muss regelmäßig den Brandschutz in den Kindertagesstätten kontrollieren. Im Fall der Kita in Bacharach bemängelte die Kreisverwaltung, dass es im Ober- und im Dachgeschoss keine zwei Fluchtwege im Falle eines Feuers gebe. Als Lösungsvorschlag wurde eine Außentreppe am Gebäude vorgeschlagen.

Mit diesem Flyer laden die Eltern der Kita Bacharach zur Demonstration ein Stadt Bacharach

Die Stadt Bacharach sieht das anders. Jahrelang sei die Rettung der Kinder über Drehleitern der Feuerwehr geübt und als ausreichend eingestuft worden. Außerdem seien die vorgeschlagenen Baumaßnahmen an dem historischen Gebäude zu teuer und mit den Auflagen der Denkmalschutzbehörde nicht vereinbar. Auf eine Frist zur Umsetzung der geforderten Maßnahmen hat die Stadt laut Kreisverwaltung nicht reagiert. Deshalb wurde die Nutzung der beiden oberen Geschosse jetzt untersagt.

Demo vor der Kreisverwaltung in Ingelheim

Die Stadt Bacharach hatte zuvor bereits eine Resolution zu dem Thema, unter anderem an die Ministerpräsidentin, das Bildungsministerium und Bundestagsabgeordnete verschickt, um auf die Probleme aufmerksam zu machen. Die Eltern der betroffenen Kinder haben nun für Montagvormittag zu einer Demonstration vor der Kreisverwaltung in Ingelheim aufgerufen. Sie fordern die sofortige Wiederöffnung ihrer Kindertagesstätte. Die Demonstration beginnt um 10 Uhr vor dem Gebäude der Kreisverwaltung in Ingelheim.