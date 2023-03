Öffentliches Leben wird ausgebremst: Neuer Streik im Westen der Pfalz

Die Gewerkschaften erhöhen massiv den Druck. Am Donnerstag finden in der Westpfalz wieder Warnstreiks statt - von der Kita über die Schule bis zum Krankenhaus ist der gesamte öffentliche Dienst betroffen.

"Im öffentlichen Dienst streikt diesmal alles, was zwei Beine hat", sagt Sabine Schunck von der Gewerkschaft ver.di. Dementsprechend gebe es am Donnerstag in den westpfälzischen Kitas allenfalls eine Notbetreuung. Außerdem fahren keine Busse des ÖPNV, die einen von A nach B bringen und in vielen Schulen gibt es keinen Unterricht.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der westpfälzischen Stadt- und Kreisverwaltungen sind einen Tag lang zum Streik aufgerufen. "Das betrifft auch die Tochterunternehmen, also zum Beispiel die Entsorgungsbetriebe", erklärt ver.di-Sprecherin Schunck. Mancherorts werde daher kein Müll abgeholt.

Praktische Hinweise für vom Streik betroffene Bürger Eltern von Kita-Kindern: Die Stadt Kaiserslautern weiß bislang von drei Einrichtungen, die bestreikt werden sollen. Das sind die Kitas "Betzenberg" und "Hokuspokus" im Stadtgebiet sowie "Lummerland" in Erfenbach. Sie bieten eine Notbetreuung an. Vorsicht: Auch weitere Kitas in der Westpfalz können bestreikt werden. Welche Kitas in Zweibrücken vom Warnstreik betroffen sein werden, weiß die Stadt voraussichtlich bis Mittwochnachmittag, 14 Uhr. Wenn der Müll nicht abgeholt wird: Die Stadtverwaltung Pirmasens bittet darum, die Tonnen draußen stehen zu lassen. Der Müll werde dann einen Tag später abgeholt. Gleiches gilt in Kaiserslautern, allerdings ausschließlich für Restmülltonnen. Nicht abgeholte Bio- und Papiertonnen bittet die Stadt, sie beim nächsten Abholtermin bereitzustellen. In Zweibrücken geht die Stadt aktuell davon aus, dass es bei der Müllabfuhr zu keinen Problemen kommt. Keine Busse der Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH: Deren Schüler- und Linienbusverkehr entfällt am Donnerstag komplett. Nicht betroffen sind die Regionalbusse aus dem Umland und Ruftaxis. Außerdem hat das Kundenzentrum der Stadtwerke trotz des Warnstreiks geöffnet.

Streik im Krankenhaus, Jobcenter und in der Kita

Außerdem nach Gewerkschaftsangaben auf der Liste der Streikwilligen: Beschäftigte der evangelischen Kirche der Pfalz, der Bundesagentur für Arbeit, der Jobcenter und der Krankenhäuser. Bei letzteren ist es nur das Nardini Klinikum mit seinen Standorten in Zweibrücken und Landstuhl, das nicht betreikt werde, sagt Pflegedirektor Thomas Frank. Allerdings rechne das Nardini Klinikum wegen des Warnstreiks der Kollegen anderer Krankenhäuser damit, am Donnerstag mehr Patienten als üblich versorgen zu müssen.

Schon Mitte Februar hatten Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Kaiserslautern demonstriert, darunter auch Mitarbeiter des Westpfalz Klinikums. SWR

Demo in Kaiserslautern und Kirchheimbolanden

Bemerkbar machen sollen sich die Warnstreiks im öffentlichen Dienst auch auf der Straße: In Kaiserslautern ruft ver.di am Donnerstagvormittag zu einem Demonstrationszug auf. Vom Treffpunkt auf dem Messeplatz aus wolle man gemeinsam zum Stiftsplatz laufen. Dort solle es dann eine Kundgebung geben. Die Gewerkschaft erwartet etwa 1.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

In Kirchheimbolanden macht die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mobil. Hier werde es eine Demo von bis zu 1.000 Erzieherinnen und Erziehern aus ganz Rheinland-Pfalz geben. An einer Kundgebung auf dem Römerplatz wollten sich zudem der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Gewerkschaft der Polizei und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt beteiligen.

ver.di Bezirk Pfalz fordert deutlich mehr Gehalt

Mit all diesen Aktionen wollen die Gewerkschaften vor der nächsten Verhandlungsrunde ab dem 27. März den Druck erhöhen. Bislang haben die Arbeitgeber drei Prozent mehr Lohn für Ende des Jahres und weitere zwei Prozent Mitte 2024 angeboten. "Völlig unzureichend und inakzeptabel", heißt es dazu von ver.di.