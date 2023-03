per Mail teilen

Windräder scheitern oft am Widerstand vor Ort. Daher sollen in Zemmer die Bürger über die Windkraftpläne abstimmen. Vor sechs Jahren hat das Dorf die aber schon einmal abgelehnt.

Udo Felten liegt der Meulenwald am Herzen. Der studierte Förster verbringt viel Zeit dort und weiß um seine Bedeutung: "Der Wald prägt diese ganze Region. Und auch als Lebensraum und für den Klimaschutz ist jeder Quadratmeter und jeder Baum wertvoll." Für Felten ist es daher nur schwer zu ertragen, dass hier bald einige Bäume gefällt werden sollen, um Platz für drei Windräder zu schaffen.

"Wir haben in Europa ohnehin zu wenig gesunden Wald. Es kann nicht richtig sein, den zu opfern."

So zumindest lauten die Pläne der Gemeinde Zemmer, die das Land an die Firma DunoAir verpachten will. Wenn Felten und seine Mitstreiter diese Pläne nicht noch verhindern können. "Ich bin kein Windkraftgegner", sagt der Mann aus Zemmer: "Aber ich bin ein Gegner von Windkraft im Wald."

Bürger protestieren gegen Windräder in Zemmer

Und er ist nicht der einzige. Überall im Dorf stehen Banner und Schilder mit Aufschriften wie "Windkraft im Meulenwald - Nein danke!" oder "Dein Wald braucht dich jetzt mit einem Nein!". Auch Flugblätter haben die Gegner des Projektes in die Briefkästen gesteckt.

Solche Schilder haben viele Zemmerer in ihren Vorgärten angebracht. Teilweise stammen sie noch vom ersten Bürgerentscheid vor sechs Jahren. SWR Christian Altmayer

Sie machen mobil, weil am Sonntag eine Wahl in Zemmer ansteht, die vielen Bürgern wichtiger ist als eine Ortsbürgermeister- oder Kommunalwahl. Die rund 3.000 Einwohner sollen abstimmen, ob sie die Windräder im Wald wollen oder nicht.

Gemeinde braucht Einnahmen aus Pacht

Vor sechs Jahren durften sie das schon einmal. Damals haben sie die Rotoren abgelehnt, mit großer Mehrheit von fast 70 Prozent der Stimmen. Ortsbürgermeister Edgar Schmitt hat aber Hoffnung, dass es diesmal anders laufen wird.

Ortsbürgermeister Edgar Schmitt sagt: "Es gibt in Zemmer keinen alternativen Standort für die Windräder." SWR Christian Altmayer

Denn die Zeiten hätten sich mit der Energiekrise und den erkennbaren Folgen des Klimawandels geändert. Immerhin war auch Zemmer von der Flut im Sommer 2021 betroffen, als der kleinste Ortsteil Daufenbach von der Kyll überschwemmt wurde und etliche Menschen ihr Hab und Gut verloren.

Gemeinde: Ohne Windräder werden die Steuern erhöht

Doch Edgar Schmitt geht es auch ums Geld. Denn das Dorf in der Fidei ist verschuldet und braucht dringend Einnahmen. Mehr als eine halbe Million Euro Pacht würde der Windpark im Jahr für den Ort abwerfen. "Geld, das wir brauchen, um unseren Haushalt auszugleichen", sagt Schmitt: "Andernfalls müssten wir die Grund- und Gewerbesteuern exorbitant anheben. Und das will niemand, auch die Windkraftgegner nicht."

Für die Kritiker der Windräder klingt das nach "Erpressung", heißt es in einem Flugblatt. Der Vorwurf: Die Gemeinde drohe mit höheren Steuern, um den Leuten Angst zu machen. Ortsbürgermeister Schmitt hingegen stellt klar: "Kommen keine Einnahmen, ist eine erhebliche Erhöhung der Steuern unausweichlich. Dies ist keine Erpressung, es ist die Wahrheit und unsere Pflicht die Bürger darüber zu informieren."

Gefährden Windräder die Tierwelt im Meulenwald?

Schmitt glaubt aber, dass es den Gegnern des Windparks vor allem um den Wald geht. Und dafür hat er sogar Verständnis: "Auch ich sehe nicht gerne Windräder im Wald." Andererseits gebe es keine alternative Einnahmequelle und keinen alternativen Standort für die Rotoren, die nach Berechnungen der Gemeinde rund 15.000 Haushalte versorgen könnten.

Rechts von der Landstraße 46 liegt der Meulenwald. Dort sollen die Windräder gebaut werden. SWR Christian Altmayer

Gerade an diesem Standort im Meulenwald stoßen sich die Kritiker. Sie sehen auch seltene Vögel wie den Schwarzstorch gefährdet, den Udo Felten selbst in dem Wald gesehen hat, wie er sagt. Der studierte Förster wird daher am Sonntag erneut gegen die Windkraftpläne stimmen - und versuchen dafür noch weitere Zemmerer zu gewinnen. Wie die Sache ausgehen wird - da wagen weder der Ortsbürgermeister noch der Kritiker eine Prognose.