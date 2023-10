Eine Gruppe Männer hat in Bad Kreuznach eine andere Gruppe angegriffen, mit Metallstangen und einem Messer. Mehrere Menschen wurden verletzt. In Mainz treffen sich Kommunen zu Beratungen in der Flüchtlingspolitik.

9:53 Uhr Kreis Bernkastel-Wittlich will Millionen in Radwegenetz investieren Der Kreis Bernkastel-Wittlich will in den nächsten Jahren die Radwege weiter ausbauen. Ein entsprechendes Konzept hat der Kreistag am Abend verabschiedet. Demnach sollen rund 75 Millionen Euro in den kommenden 15 Jahren investiert werden. Neben Radwegen für Touristen geht es dabei auch um sogenannte Alltagsradwege, beispielsweise für Pendler und Schüler. Mit dem Ausbau will der Kreis mehr Menschen dazu bewegen, aufs Fahrrad umzusteigen und das Auto stehen zu lassen. In der Region Trier haben zuletzt mehrere Städte und Gemeinden hohe Summen in den Ausbau ihrer Radwege investiert. Darunter beispielsweise die Stadt Trier, Bitburg oder die Verbandsgemeinde Schweich. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Trier am 31.10.2023 um 9:30 Uhr

9:41 Uhr Prozess: Obstdieb fährt Besitzer an und haut ab Ein mutmaßlicher Apfeldieb muss sich heute vor dem Mainzer Amtsgericht verantworten. Dem 59-Jährigen wird räuberischer Diebstahl und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Mann soll nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mit seiner Ehefrau im Auto zu einem Mainzer Apfelhof gefahren sein und 25 Kilo Äpfel in seinen Kofferraum geladen haben. Als er wegfahren wollte, soll sich ihm der Besitzer in den Weg gestellt und ihn aufgefordert haben, die Äpfel zu bezahlen. Daraufhin habe der Dieb gedroht, ihn umzufahren, indem er immer wieder Gas gab und anfuhr. Der Obstbauer habe sich schließlich nur dadurch retten können, dass er sich über die Motorhaube abgerollt habe. Allerdings wurde er von dem Auto am Schienbein getroffen und verletzt. Der Angeklagte soll einfach weggefahren sein, konnte aber von den Ermittlern ausfindig gemacht werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Radio Mainz am 31.10.2023 um 9:30 Uhr

9:40 Uhr Geburtshilfe in Simmern soll erhalten werden Im Norden von Rheinland-Pfalz gibt es nur noch neun Krankenhäuser mit Geburtsstation. Die Hunsrück-Klinik in Simmern gehört dazu. Allerdings wurden dort im vergangenen Jahr nur rund 550 Kinder geboren. Das ist vergleichsweise wenig. Trotzdem will die Kreuznacher Diakonie die Versorgung in Simmern weiterhin sicherstellen. Sie hat vor, auch einen Hebammen-Kreißsaal einzurichten. Darin werden Frauen bei der Geburt nur von Hebammen betreut. Sie können aber bei Komplikationen einen Arzt dazu holen. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat angekündigt, dass es den Hebammen-Kreißsaal in Simmern fördern will. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 31.10.2023 um 8:30 Uhr

9:30 Uhr Mann in Schwabenheim stirbt nach Herzinfarkt am Steuer Ein Autofahrer ist in Schwabenheim gestern Nachmittag nach einem Herzinfarkt gestorben. Während er am Steuer saß, habe er nach Informationen der Polizei die Kontrolle über sein Auto verloren, sei erst in einen Vorgarten und dann leicht gegen eine Hauswand gefahren. Ein Notarzt hatte noch ohne Erfolg versucht den 77-Jährigen zu reanimieren. Bei dem Unfall mit dem Auto wurde niemand anderes verletzt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Radio Mainz am 31.10.2023 um 9:30 Uhr

9:03 Uhr Halloween mit Schniefnase? Feiern gern mit Vorsicht Halloween mit Maskenpflicht, Zugangsbeschränkungen und Abstandsregeln gehört der Vergangenheit an. Weil die Corona-Zahlen aber auch in RLP wieder steigen, kann es sinnvoll sein, auf Hygienemaßnahmen zu achten, wenn man von Haus zu Haus zieht oder auf Halloweenpartys geht. Doch auch wenn es "nur" die Rotznase ist: Auch unabhängig von Corona können die Hygiene-Leitlinien helfen, die während der Pandemie angesagt waren, um möglichst gesund zu bleiben:

Regelmäßig die Hände desinfizieren verringert eine Ansteckungsgefahr.

Aufgrund der vielen Kontakte könnte ein Mindestabstand von 1,5 Metern an Haustüren sinnvoll sein.

In großen Gruppen können Infektionen an mehr Menschen weitergegeben werden als in kleinen Gruppen mit Familienmitgliedern oder Freunden, die man ohnehin oft trifft.

Regelmäßiges Stoßlüften hilft, die Viruslast in Räumen zu senken.

Dort, wo viele Menschen zusammenkommen, kann es Sinn ergeben, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten - etwa in Bus oder Bahn.

8:58 Uhr Mainz 05: Sportlich eher mau, wirtschaftlich gut aufgestellt Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz erzielt. Das hat der aktuelle Tabellenletzte gestern bei seiner Mitgliederversammlung erklärt. Thema war aber auch die Abmahnung von Anwar El Ghazi. 127,9 Millionen Euro, so hoch ist der Gesamtaufwand den Mainz 05 bei der Versammlung ausgewiesen hat. In der vorherigen Saison waren es noch 115 Millionen gewesen, neuer Rekord. Der Tabellenstand und der Saisonstart der Mainzer sind allerdings ebenfalls ein Rekord. Ein Negativrekord. Trotzdem stehen die Vereinsspitze und die Mitglieder weiterhin hinter Trainer Bo Svensson, der nach seinem erfolgreichen Amtsantritt vor drei Jahren ein großes Vertrauen im Verein genießt. Auch die Entscheidung Anwar El Ghazi abzumahnen wurde thematisiert. Laut Vorstandschef Stefan Hofmann sei es die schwerste Entscheidung seiner gesamten sechsjährigen Amtszeit gewesen. Da waren die Zahlen am Ende fast Nebensache: Nach Abzug aller Steuern bleibt ein Minus von 2,5 Millionen Euro. Laut Verein sei der Verlust vor allem auf sportliche Nachverpflichtungen in der Winter-Transferperiode zurückzuführen. Die anwesenden Mitglieder des Bundesligisten stimmten zudem für die Einführung einer lebenslangen Mitgliedschaft. Diese befindet sich bereits in Planung und soll 1905 Euro kosten. Über dieses Thema berichtete SWR4 Radio Mainz am 31.10.2023 um 8:30 Uhr

8:47 Uhr Maue Bilanz Oktoberkerwe in Kaiserslautern Die Oktoberkerwe in Kaiserslautern war für die Schausteller in diesem Jahr enttäuschend. Gestern war das Volksfest nach zehn Tagen zu Ende gegangen. Eine Sprecherin sagte, wegen des Regens seien deutlich weniger Besucher gekommen. Teilweise sei nur halb so viel Umsatz gemacht worden, wie auf der Maikerwe. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 31.10.2023 um 7:30 Uhr

8:35 Uhr BASF rutscht im dritten Quartal in die roten Zahlen Bei der BASF laufen die Geschäfte nach wie vor schlecht. Der Chemiekonzern hat im dritten Quartal rund 28 Prozent weniger Umsatz gemacht, wie das Unternehmen heute mitteilte. Unterm Strich nach Steuern steht sogar ein Verlust von 249 Millionen Euro - jeweils im Vergleich zum dritten Quartal n 2022. Demnach wurde deutlich weniger verkauft und in vielen Bereichen auch zu niedrigeren Preisen als noch vor einem Jahr. Außerdem belastet die Tochterfirma Wintershall Dea mit ihren Verlusten im Öl- und Gasgeschäft auch die BASF. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mannheim-Ludwigshafen am 31.10.2023 um 7:30 Uhr

8:07 Uhr Quiz: Wofür steht der Name Halloween eigentlich? Geister, Kürbisgesichter und Süßigkeiten - all das gehört zu Halloween. Aber was bedeutet eigentlich der Name dieses Brauchtums? Was bedeutet der Name Halloween? Das ist eine Wortbildung aus "Hello", "Wee" und "Enis" - der Begrüßung eines kleinen Geistes im Nordenglischen Das ist eine Wortbildung aus "All Hallows' Eve", zu deutsch: der Abend vor Allerheiligen Der Name hat keine Bedeutung oder die Bedeutung ist verloren gegangen irrelevant: Das ist eine Wortbildung aus "Hello", "Wee" und "Enis" - der Begrüßung eines kleinen Geistes im Nordenglischen

richtige Antwort: Das ist eine Wortbildung aus "All Hallows' Eve", zu deutsch: der Abend vor Allerheiligen

irrelevant: Der Name hat keine Bedeutung oder die Bedeutung ist verloren gegangen Die gegebene Antwort ist

8:01 Uhr Stadt Konz will keinen Umschlagplatz der Bahn für Schotter Der Stadtrat in Konz will heute eine Resolution gegen einen Umschlagplatz für Schotter am Bahnhof Karthaus beschließen. Den will die Deutsche Bahn dort bauen. Mit der Resolution will die Stadt die Anwohner schützen, sagt der Bürgermeister. Denn die Anwohner befürchten, dass ein Umschlagplatz am Bahnhof Karthaus Staub und extra Lärm verursacht. Auch die Stadtverwaltung hält den Standort für ungeeignet. Denn in der Nähe sind eine Schule, eine Kita, ein Seniorenheim und ein denkmalgeschütztes Kloster. Die Deutsche Bahn dagegen sagt, entlang der 200 Kilometer langen Bahnstrecke zwischen Saarbrücken und Koblenz gäbe es nirgendwo sonst ein geeignetes Grundstück. Der Umschlagplatz in Konz werde dringend gebraucht, um die Gleise sanieren zu können und Schotter zu lagern. Die Bahn hat bereits ein Gutachten zur Lärm- und Staubbelastung in Auftrag gegeben. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Trier am 31.10.2023 um 6:30 Uhr

7:56 Uhr Grusel-Kostüme für den Südwesten Skelett, Geist, Dämon oder Werwolf - so ein klassisches Halloween-Kostüm kann ja jede:r! Wie wäre es stattdessen mit ein paar regionalen Kostümideen? Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Social-Media-Bereich haben ein paar gesammelt:

Dieses Bild von der herbstlichen Ernte aus dem eigenen Garten hat uns Metta Kurniawan zugeschickt. Vielen Dank in die Eifel! Was wohl aus diesen Äpfeln entstehen wird? Ein Apfelkuchen? Kompott? Oder werden sie einfach direkt weggeknuspert?

7:39 Uhr Was geschah eigentlich am 31. Oktober im Jahr... 1517: Martin Luthers 95 Thesen , in denen er sich gegen den Missbrauch des Ablasses und den Handel mit Ablassbriefen in der katholischen Kirche ausspricht, werden in Umlauf gebracht. Übrigens in einem Brief an den Erzbischof von Mainz und Magdeburg. Dass Luther die 95 Thesen tatsächlich an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben soll, ist historisch umstritten.

, in denen er sich gegen den Missbrauch des Ablasses und den Handel mit Ablassbriefen in der katholischen Kirche ausspricht, werden in Umlauf gebracht. Übrigens in einem Brief an den Erzbischof von Mainz und Magdeburg. Dass Luther die 95 Thesen tatsächlich an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben soll, ist historisch umstritten. 1923: Wilhelm Kollhoff meldet als erster Rundfunkteilnehmer in Deutschland sein Radio an. Damit gilt er als der erste Radio-Hörer Deutschlands. Für die Genehmigung zahlt er damals 350 Milliarden Mark - aufgrund der Inflation zu der Zeit.

Wilhelm Kollhoff meldet als sein Radio an. Damit gilt er als der erste Radio-Hörer Deutschlands. Für die Genehmigung zahlt er damals 350 Milliarden Mark - aufgrund der Inflation zu der Zeit. 2000: Als erster deutscher Fußball-Bundesligist geht Borussia Dortmund an die Börse .

Als geht Borussia Dortmund an die . 2011: Die Vereinten Nationen proklamieren, dass es sieben Milliarden Menschen auf der Erde gibt.

7:36 Uhr War Unfall auf A65 im Mai ein Mordversuch? Anfang Mai ist auf der A65 bei Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) ein Wagen mit einem anderen zusammengestoßen, aus "unerklärlichen Gründen", wie es damals hieß. Nun hat die Staatsanwaltschaft einen Verdacht. Ein weißer Audi stieß laut Unfallbericht beim Überholen mit dem Wagen rechts neben ihm zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall selbst niemand: Es blieb bei einem Schaden an den Autos und einer stundenlang gesperrten Autobahn. Das Verhalten des Autofahrers gab allerdings Rätsel auf: Der Polizei zufolge schlug und trat er auf seine Beifahrerin ein, vor den Augen mehrerer Zeugen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, nahm er die Beine in die Hand. Eine Fahndung habe nichts gebracht, der Mann sei erstmal verschwunden geblieben. Nun hat sich die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft erneut in der Sache zu Wort gemeldet: Ende Oktober sei der 24-jährige Mann verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei glauben, dass er den Unfall absichtlich herbeigeführt hat, um seine Beifahrerin umzubringen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mannheim-Ludwigshafen am 30.10.2023 um 17:30 Uhr

7:24 Uhr 300.000 Euro Schaden nach Gebäudebrand in Cochem In Cochem ist in einem leerstehenden Gebäude in der Nähe des Bahnhofs gestern Abend ein Feuer ausgebrochen. Warum ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilt, war die Feuerwehr auch am frühen Morgen noch dabei, letzte Glutnester in dem ehemaligen Weingut zu löschen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 300.000 Euro. Im Laufe des Tages sollen Kripobeamte die Ermittlungen zur Brandursache beginnen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 31.10.2023 um 6:30 Uhr

7:15 Uhr Umfrage: Wie steht ihr zu Halloween? Eingangs habe ich es heute früh ja bereits gestanden: Ich bin großer Fan von Halloween. Ich mag die Kostüme, eine aufwändig dekorierte Party, die gesamte Optik des Gruselfests. Aber mich interessiert auch: Wie seht ihr das? Die Abstimmung ist bereits beendet. Wie steht ihr zu Halloween? Mir ist das irgendwie einfach egal 27,1%

Bleibt mir bloß weg damit, das ist importierter Quatsch 54,7%

Ich find's ganz nett, für Kinder wie auch für Erwachsene 14,1%

Süßigkeiten, Kürbisse, Skelette, aufwändige Kostüme - ich lieb's einfach! 4,1% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:59 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Während Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Afrikareise heute mit einem letzten Termin in Ghana beendet , reist das britische Königspaar nach Kenia. Königsgemahlin Camilla und König Charles III. wurden vom kenianischen Präsidenten William Ruto zum 60. Jahrestag der Unabhängigkeit eingeladen.

(SPD) seine heute mit einem letzten Termin in Ghana , reist das britische Königspaar nach Kenia. Königsgemahlin Camilla und König Charles III. wurden vom kenianischen Präsidenten William Ruto zum 60. Jahrestag der Unabhängigkeit eingeladen. Das Bundesverfassungsgericht urteilt heute, ob eine gesetzliche Neuregelung zur Wiederaufnahme von Strafverfahren nach einem Freispruch gültig ist. Hintergrund ist eine umstrittene Änderung der Strafprozessordnung , nach der rechtskräftig abgeschlossene Verfahren zuungunsten des Angeklagten in schweren Fällen wie Mord nun noch einmal aufgerollt werden können, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel auftauchen.

heute, ob eine gesetzliche Neuregelung zur Wiederaufnahme von Strafverfahren nach einem Freispruch gültig ist. Hintergrund ist eine umstrittene , nach der rechtskräftig abgeschlossene Verfahren zuungunsten des Angeklagten in schweren Fällen wie Mord nun noch einmal aufgerollt werden können, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel auftauchen. Israel lehnt eine Waffenruhe im Krieg gegen die radikal-islamische Hamas ab . Ein Bodeneinsatz im Gazastreifen mache eine Freilassung der Geiseln dort wahrscheinlicher, erklärte der israelische Premier Benjamin Netanjahu zur Begründung.

im Krieg gegen die radikal-islamische Hamas . Ein Bodeneinsatz im Gazastreifen mache eine Freilassung der Geiseln dort wahrscheinlicher, erklärte der israelische Premier Benjamin Netanjahu zur Begründung. Der wochenlange Streik in der US-Autoindustrie ist zumindest vorerst vorbei. Nach Ford und Stellantis hat sich nun auch General Motors mit der Gewerkschaft geeinigt.

6:55 Uhr Erneut Streiks im Handel Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte im Handel für heute wieder zum Streik aufgerufen. In Koblenz zum Beispiel sind Mitarbeitende von IKEA und Smyths Toys aufgefordert worden, die Arbeit niederzulegen. Die zentrale Kundgebung findet in Mainz statt. Vergangenen Freitag waren Streikende durch Koblenz gezogen. Ver.di fordert für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel unter anderem eine Lohnerhöhung um 2,50 Euro pro Stunde. Im Groß- und Außenhandel verlangt die Gewerkschaft für die Beschäftigten 425 Euro mehr im Monat. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 31.10.2023 um 6:30 Uhr

6:41 Uhr Gruppe greift junge Männer in Bad Kreuznach mit Messer an - fünf Verletzte Mehrere Männer haben in der Nacht in Bad Kreuznach eine Gruppe junger Männer mit Metallstangen und einem Messer angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, waren die sechs Männer zwischen den Brückenhäusern und dem Kurpark unterwegs als es zu dem Angriff kam. Vier der Männer mussten verletzt im Krankenhaus behandelt werden. Ein 24-Jähriger musste nach schweren Stichverletzungen notoperiert werden, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr. Ob die Männer sich kannten und was der Grund für den Angriff war, blieb laut Angaben der Polizei zunächst offen. Die Angreifer sind demnach flüchtig. Über dieses Thema berichtete SWR4 Radio Mainz am 31.10.2023 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr Symbolischer Grundstein für wichtiges Straßenbau-Projekt in Ludwigshafen In Ludwigshafen beginnt heute auch offiziell das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Stadt. Am frühen Nachmittag wird der Grundstein für den Neubau der Hochstraße Süd gelegt. Sobald die neue Brücke für die Hochstraße Süd fertig ist, wird dann auch die Hochstraße Nord abgerissen und ebenfalls neu gebaut. Zum symbolischen Baustart der Hochstraße Süd werden neben Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Landesverkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) erwartet. Die Arbeiten auf der Baustelle haben schon Mitte Juli begonnen. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 31.10.2023 um 6 Uhr

6:24 Uhr Flüchtlingsberatungen in Mainz Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht am Mittag mit Vertretern von Städten, Kreisen und Gemeinden über die Flüchtlingspolitik - als Vorbereitung auf das Treffen der Bundesländer mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag. Dabei geht es Rheinland-Pfalz vor allem um mehr Geld vom Bund für die Flüchtlingsversorgung. Zuletzt kamen sie nämlich nahezu täglich: die Notrufe aus den Städten und Gemeinden im Land. Man stoße "längst an Grenzen". Die Lage sei sehr angespannt, berichtete ein Sprecher der Stadt Zweibrücken. "Wir sind jetzt schon am Limit, was die Bearbeitung der Fälle angeht", klagte der Binger Sozialdezernent Sebastian Hamann (SPD). Wöchentlich bekomme die Stadt neue Flüchtlinge zugewiesen, könne sie aber nicht passend unterbringen. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 31.10.2023 um 6 Uhr

6:16 Uhr Tragischer Unfall auf A61: Ursache weiter unklar Bei einem tragischen Unfall auf der A61 starb vor fast zwei Wochen ein Elternpaar, ihre drei Kinder überlebten schwer verletzt. Jetzt wurden die tödlich verunglückten Eltern obduziert. Dem Obduktionsbericht zufolge hatten die Eltern keine Vorerkrankungen, die erklären könnten, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Demnach haben die Eltern bei dem Unfall viele tödliche Verletzungen erlitten. Weiterhin völlig unklar ist, ob andere Autos an dem Unfall beteiligt waren. Auf diese Frage konzentriert sich die Staatsanwaltschaft Frankenthal nach eigenen Angaben bei ihren Ermittlungen. Bei dem Unfall vor zehn Tagen war das Auto mit den Eltern und drei Kindern auf der A61 bei Speyer durch eine Leitplanke gekracht und eine sechs Meter tiefe Böschung hinunter gerutscht. Dabei waren die drei Kinder schwer verletzt worden, die Eltern kamen ums Leben. Die Kinder konnten das Krankenhaus nach SWR-Informationen inzwischen verlassen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mannheim-Ludwigshafen am 30.10.2023 um 17:30 Uhr

6:11 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Heute bleibt es wie zuletzt wechselhaft bis stark bewölkt. Vor allem in der zweiten Tageshälfte sei mit Schauern und Gewittern zu rechnen, so Wetterexperte Sven Plöger. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 9 und 14 Grad. Bei Gewittern und auf Gipfeln sind starke Windböen möglich. Video herunterladen (23,1 MB | MP4)

