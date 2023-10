Kommunen und Land beraten über Zuwanderung nach RLP

Die Landesregierung will mehr Flüchtlinge auf die Kommunen verteilen als bisher. Viele Städte halten jedoch die Möglichkeiten für erschöpft. Wie es in Rheinland-Pfalz bei der Zuwanderung weitergehen könnte, darüber beraten heute Spitzen von Land und Kommunen in der Staatskanzlei.

Zuletzt kamen sie nahezu täglich: die Notrufe aus den Städten und Gemeinden im Land. Man stoße "längst an Grenzen". Die Lage sei sehr angespannt, berichtete ein Sprecher der Stadt Zweibrücken. "Wir sind jetzt schon am Limit, was die Bearbeitung der Fälle angeht", klagte der Binger Sozialdezernent Sebastian Hamann (SPD). Wöchentlich bekomme die Stadt neue Flüchtlinge zugewiesen, könne sie aber nicht passend unterbringen.

Akzeptanz für Flüchtlinge in Gefahr

Zudem schwinde offenbar die Akzeptanz für die Aufnahme von Flüchtlingen. "Die Stimmung ist am Kippen", warnte Hamann. So sieht es auch der Kuseler Landrat Otto Rubly (CDU). In Kusel gingen zuletzt mehrmals hunderte Menschen auf die Straße, um ihren Sorgen und Ängsten Luft zu machen. Die Ängste müsse man ernst nehmen, so Rubly. Es seien viele Gespräche nötig, um Ängste zu entkräften. In Kusel gibt es eine Flüchtlingseinrichtung des Landes (AfA), wie auch in Hermeskeil, wo der Stadtrat in einer Resolution mehr Unterstützung vom Land forderte. Derzeit lebten in der AfA Hermeskeil rund 1.600 Geflüchtete, 600 mehr als vorgesehen.

Kreise und Städte sollen mehr Flüchtlinge aufnehmen

Das Land hatte vor einigen Wochen angekündigt, dass Kreise und Städte mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen. Das Integrationsministerium hatte den Kommunen auch dazu geraten, Wohncontainer aufzustellen. Doch für viele ist das die "Ultima Ratio"; sie wollen die Menschen weiter dezentral beherbergen. Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) forderte mehr Anstrengungen der Kommunen ein. Weil immer mehr Menschen ins Land kämen, seien die Landes-Einrichtungen an ihrer Aufnahmegrenze, sagte Binz. Das Land brauche in den Einrichtungen einen Puffer, falls die Zahlen noch weiter stiegen, sagte die Ministerin. Viele Geflüchtete bleiben derzeit zunächst in den Erstaufnahmeeinrichtungen, um die Kommunen zu entlasten.

Beratungen in RLP noch vor dem Gipfel im Kanzleramt

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat nun Vertreter der Städte, Kreise und Gemeinden zu einem Gespräch über die Flüchtlingspolitik eingeladen. Vor dem Treffen des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten am kommenden Montag wolle man beraten, wie die Migration gemeinsam gestaltet werden könne.

Die Kommunen fordern nach wie vor, dass man ihnen alle Kosten für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge erstattet. Bisher sei es nur ein Teil. Für den Fall, dass der Bund sich weiterhin weigere, mehr Geld zu geben, müsse die Landesregierung den Kommunen eben mehr Geld geben, heißt es. Der Geschäftsführer des Landkreistags, Andreas Göbel, sagte dem SWR, der Streit ums Geld müsse endlich aufhören. Es werde jetzt alle Energie gebraucht, um sich um die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen zu kümmern sowie die Zuwanderung zu begrenzen.

Deutlich gestiegene Flüchtlingszahlen

Nach Zahlen des Ausländerzentralregisters waren Ende Juni in Rheinland-Pfalz rund 135.000 Menschen als Flüchtlinge registriert. Das sind fast drei Mal so viele wie Ende Juni 2016 hier gelebt haben, als ebenfalls viele Flüchtlinge kamen. Seit einigen Wochen gehen die Zahlen der neu ankommenden Menschen weiter nach oben.

An dem Treffen in der Staatskanzlei nehmen neben der Ministerpräsidentin Finanzministerin Doris Ahnen, Innenminister Michael Ebling (beide SPD) und Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) teil. Für die Kommunen sind die Geschäftsführer und Vorsitzenden des Gemeinde- und Städtebunds, des Landkreistags und des Städtetags mit dabei.