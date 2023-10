Der neue Monat steht vor der Tür - und neben neuen Regelungen bei Behördengängen steht auch ein Abschied an. Das gibt es im November zu beachten.

Personalausweis und Reisepass

Das letzte Mal "Wetten, dass...?" mit Thomas Gottschalk

Wechsel der Kfz-Versicherung?

Die fünfte Jahreszeit beginnt

Warnmeldungen für ältere Handys

Die Weihnachtsmarkt-Saison startet

"Black Friday" steht an

Ein bisschen weniger Ärger mit der Verwaltung bringt der November mit sich. Wer seinen Personalausweis oder Reisepass online nutzen möchte, muss den Erhalt der PIN für die entsprechende Nutzung nicht mehr bei einem Termin vor Ort beim Amt bestätigen, sondern kann dies online tun.

Zwar muss man auch weiterhin persönlich beim Amt erscheinen, um das beantragte Dokument abzuholen, einen eigenen Termin braucht man dafür aber nicht mehr. Seine Unterlagen kann man künftig an Dokumentenausgabeautomaten abholen, sofern diese in der Umgebung verfügbar sind.

Am 25. November geht eine Ära zu Ende. Letztmalig wird Thomas Gottschalk "Wetten, dass..?" moderieren. Nachdem die Ausgabe im November 2022 in Friedrichshafen (Bodenseekreis) über die Bühne ging, ist in diesem Jahr Offenburg (Ortenaukreis) Schauplatz für den TV-Dauerbrenner. Wie es mit dem Format weitergeht, will das ZDF nach der Sendung entscheiden. Gottschalk wird die Show übrigens alleine moderieren, 2021 und 2022 war noch Michelle Hunziker an seiner Seite.

2021 hatte das ZDF den TV-Klassiker zunächst als einmalige Samstagabendshow mit Gottschalk und Hunziker neu aufgelegt. Nach dem Erfolg mit gut 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurden in der Folge zwei weitere Ausgaben für 2022 und 2023 angekündigt. 2022 sahen mehr als 10 Millionen Menschen dem Spektakel zu.

Wer ein Auto besitzt, sollte sich den 30. November merken - denn der ist wichtig, falls man seine Kfz-Versicherung wechseln möchte. Will man rechtzeitig kündigen, um vielleicht zu einem günstigeren Tarif zu wechseln, muss man dafür sorgen, dass das Kündigungsschreiben spätestens am 30. November beim Versicherungsanbieter eingeht.

Der Countdown läuft: Nur noch wenige Tage, bis die fünfte Jahreszeit beginnt. In zahlreichen Hochburgen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bereiten sich die Verantwortlichen bereits auf den Auftakt des närrischen Treibens vor. Wie groß die Vorfreude ist, zeigt sich beispielsweise in Mainz: Dort waren die Tickets für die Fastnachtsparty am 11.11. innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Die Entscheidung, den Zutritt mit Tickets im Vorverkauf zu begrenzen und die Art und Weise der Bekanntmachung, stießen bei einigen auf Unmut.

Erst vor einigen Wochen haben Besitzerinnen und Besitzer von neuen Smartphones im Rahmen des bundesweiten Warntags eine Warnmeldung auf ihr Handy bekommen. Allerdings war das Warnsystem Cell Broadcast bislang auf alten Handys nicht verfügbar. Das soll sich laut Vodafone im November 2023 ändern.

Aber die Sache hat gleich zwei Haken: Zum einen werden die Meldungen nur in deutscher Sprache auf die älteren Geräte gesendet. Zum anderen müssen sich Besitzer älterer Handys selbstständig darum kümmern, dass das Warnsystem auf ihren Geräten aktiv wird. Dafür müssen sie in den Nachrichten-Einstellungen die dreistelligen, sogenannten Message-IDs einschalten. Experten geben dabei zu bedenken, dass dies richtig ausgeführt werden muss, damit die Warnungen im Notfall angezeigt werden. Das Verbraucherportal "chip.de" zitiert in diesem Zusammenhang die Bundesnetzagentur. Demnach besteht das Risiko, dass dieser Schritt einem Anteil der Betroffenen nicht gelingen wird, "selbst wenn ihnen die notwendigen Konfigurationsschritte dezidiert erläutert werden".

Glühwein, dazu Plätzchen und das ein oder andere Weihnachtslied? In wenigen Wochen starten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Weihnachtsmärkte. In zahlreichen Städten laufen die Vorbereitungen, Budenstädte werden aufgebaut und Händlerinnen und Händler stehen bereits in den Startlöchern. So geht es am 23. November beispielsweise beim überregional bekannten Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen los. Bereits am 15. November beginnt in Stuttgart eine weitere weihnachtliche Attraktion: der Christmas Garden in der Wilhelma. In Rheinland-Pfalz beginnt die Weihnachtsmarkt-Saison noch etwas früher: Am 8. November startet der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen - nach Angaben der Stadt der früheste im ganzen Bundesland.

Im Vorfeld gab und gibt es allerdings reichlich Ärger, denn es könnte auf den Weihnachtsmärkten deutlich ruhiger werden, als wir das aus der Vergangenheit kennen. Einige Veranstalter befürchten, dass sie die GEMA-Gebühren nicht stemmen können. Die Rede ist davon, dass sich die Beträge gegenüber den Vorjahren vereinzelt verzehnfachen könnten.

Schon lange keine rein amerikanische Tradition mehr ist die Schäppchenjagd Mitte November mit zahlreichen Rabattaktionen im stationären Handel und auch online. "Cyber Monday", "Singles Day" oder "Black Friday" - im November kann man unter Umständen eine Menge Geld sparen. Höhepunkt ist die mittlerweile immer häufiger ausgerufene "Black Friday"-Woche, die in diesem Jahr ab dem 20. November stattfinden wird.