Die Adventszeit rückt näher und damit auch die Eröffnung der Weihnachtsmärkte in der Region Stuttgart. Aber auch an anderen Orten kommt Weihnachtsstimmung auf. Ein Überblick.

Im November eröffnen in der Region Stuttgart nach und nach winterliche Attraktionen wie der Christmas Garden in der Wilhelma. Aber auch die ersten Weihnachtsmärkte beginnen. Hier gibt es einen Überblick über die größten Attraktionen und beliebtesten Orte, um sich auf Weihnachten einzustimmen.

Zwei der beliebtesten Weihnachtsmärkte in der Region Stuttgart werden am 23. November eröffnet: der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt sowie der Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt in Esslingen. In Ludwigsburg sind mit rund 160 Ständen etwas mehr Beschicker als im Vorjahr am Start.

In Esslingen gibt es dieses Jahr auf dem Mittelaltermarkt eine Glaswerkstatt, bei der Kinder und Erwachsene bunte Perlen aus Glas formen oder selbst Christbaumkugeln blasen können. Zum Mitmachen lädt erstmals auch ein Steinmetz ein. Dort können Fackelsteine ausgehöhlt und mit Wachs und Docht befüllt werden. Ein stimmungsvoller Fackelzug findet am Dienstag, 19. Dezember, zur Esslinger Burg statt.

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt mit seiner mehr als 300-jährigen Geschichte eröffnet in diesem Jahr am 29. November. Auch er wird - mit rund 300 Buden - größer als im vergangenen Jahr sein. Traditionell gibt es wieder viele Angebote für Kinder: Sie können mit einer Mini-Dampflok fahren oder auch Lebkuchenherzen selbst verzieren.

Die Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte Ludwigsburg: Vom 23. November bis 22. Dezember hat der Barock-Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Am 26. November bleibt er aufgrund des Totensonntags geschlossen. Esslingen: Der Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt hat vom 23. November bis 21. Dezember täglich von 11 bis 20:30 Uhr geöffnet, freitags und samstags sogar bis 21:30 Uhr. Die offizielle Eröffnung am 23. November findet um 17 Uhr statt. Am Totensonntag bleibt der Markt geschlossen. Stuttgart: Der Weihnachtsmarkt dauert in diesem Jahr nur 25 Tage und zwar vom 29. November bis zum 23. Dezember. Am Eröffnungstag hat der Weihnachtsmarkt ab 17 Uhr geöffnet, ansonsten täglich ab 11 Uhr - eine Stunde später als im Vorjahr. Sonntags bis mittwochs schließt er um 21 Uhr, donnerstags bis samstags dafür erst um 23 Uhr.

Bereits eröffnet ist der 25. Wintertraum auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Neben vielen Buden gibt es dort seit dem 1. November wieder eine Rollschuhbahn. 23 Jahre lang gehörte Schlittschuhfahren auf einer Eisbahn zum Wintertraum, im vergangenen Jahr musste dann aber umgeplant werden. Wegen hoher Energiekosten wurde aus der Eis- eine Rollschuhbahn. Diese hat täglich ab 11 Uhr geöffnet, Schluss ist um 22:30 Uhr. Der Wintertraum geht bis zum 7. Januar.

Wer sich das bunte Treiben in der Stuttgarter Innenstadt von oben ansehen möchte, kann das auch in diesem Jahr wieder aus einer Riesenrad-Gondel. Noch bis zum 7. Januar steht das Sky Lounge Wheel auf dem Schlossplatz. Das Riesenrad ist 58 Meter hoch, in den 40 Gondeln haben jeweils bis zu acht Personen Platz. Gefahren werden kann dienstags ab 14 Uhr und an den restlichen Tagen ab 11 Uhr. Geöffnet hat es sonntags bis donnerstags bis 21 Uhr sowie freitags und samstags bis 22 Uhr.

Auf dem Stuttgarter Schlossplatz steht nicht nur das Riesenrad, sondern auch meterhohe Lichtinstallationen - wie das Stuttgarter Rössle, das dort schon im Jahr 2020 zu sehen war. dpa Bildfunk picture alliance/dpa

Aus dem Riesenrad kann man bereits zum fünften Mal auch bis zu acht Meter hohe Lichtinstallationen auf dem Schlossplatz bewundern. Sie erstrahlen dieses Jahr vom 29. November bis zum 26. Dezember jeweils von 15 bis 21 Uhr. Auf dem Schlossplatz werden ein riesiger Elefant, ein kleiner Fernsehturm und auch das Stuttgarter Rössle zu sehen sein.

Auf der Königstraße und in der Schulstraße leuchten zudem zigtausende Lämpchen. Sie erstrahlen bis zum 6. Januar täglich bis Mitternacht. Die Glanzlichter sollen alle zu 100 Prozent mit Ökostrom zum Leuchten gebracht werden, so der Veranstalter. Der große Weihnachtsbaum auf dem Schlossplatz wird übrigens dank mehr als 40.000 Lämpchen hell erstrahlen.

Abends im Park spazieren gehen, sich nicht fürchten müssen, weil viele andere Menschen unterwegs sind und dabei in eine Traumwelt eintauchen - das versprechen die Traumpfade in Ludwigsburg. Ein rund 1,5 Kilometer langer Rundweg führt durch das Blühende Barock. Zu sehen sind Nebelwelten, Illuminationen und Lasereffekte. Das Ganze ist musikalisch untermalt. Los geht es mit Einbruch der Dunkelheit, Ende ist um 21:30 Uhr. Die Leuchtenden Traumpfade sind seit dem 28. Oktober geöffnet und enden am 3. Dezember.

Bereits am 15. November hat in Stuttgart eine weitere weihnachtliche Attraktion begonnen: der Christmas Garden in der Wilhelma. Das Versprechen der Veranstalter lautet: "Es wird magischer denn je." Auf einem neu gestalteten Rundweg gibt es bis zum 14. Januar verschiedene Lichtinstallationen zu sehen - wie den "Flammenden Farbenrausch" im Maurischen Garten. Hier sollen sich die Lichteffekte zu eigens komponierter Musik abwechseln.

Den zwei Kilometer langen Lichterpfad in der Wilhelma gibt es bereits zum fünften Mal. Laut Veranstalter dauert es mehr als drei Wochen, um alles aufzubauen. Christmas Garden Stuttgart 2022, Markus Burkhardt

Zu den neuen Highlights zählt laut Veranstalter auch der "Fabelhafte Zauberwald": Per Videoprojektion flattern Feen und andere Fabelwesen durch den Mammutwald. Damit es bei Dunkelheit ab Mitte November in der Wilhelma auch wirklich magisch werden kann, braucht es viele Kilometer Kabel: Für die Lichtinstallationen sind nach Angaben des Veranstalters 60 Kilometer notwendig, zusätzliche zwölf Kilometer braucht es für die Tonanlage.