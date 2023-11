Weihnachtsmärkte in Esslingen und Ludwigsburg eröffnet

per Mail teilen

Die Temperaturen sinken, der Budenzauber in der Region Stuttgart beginnt: Seit Donnerstag haben der Mittelaltermarkt und der Weihnachtsmarkt in Esslingen sowie der Barock-Weihnachtsmarkt Ludwigsburg geöffnet.

In der Region Stuttgart eröffnen an diesem Donnerstag die großen Weihnachtsmärkte in Esslingen und Stuttgart. Erwartet werden wieder Millionen von Besuchern, darunter auch viele internationale Gäste.

In Stuttgart startet der Weihnachtsmarkt erst eine Woche später (Mittwoch, 29. November). In der Landeshauptstadt sind Glühwein und Co. allerdings auch schon jetzt zu haben - beim "Wintertraum" auf dem Schlossplatz, der seit 1. November läuft.

Mehr Buden beim Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg

In Ludwigsburg ist von diesem Donnerstag an der Marktplatz wieder festlich geschmückt und beleuchtet. Rund 160 Aussteller sind mit ihren Buden mitten in der Innenstadt vertreten. Das sind ein paar Beschicker mehr als im Vorjahr.

Der Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg lief in der Saison 2022 äußerst gut, so die Veranstalter. Pressestelle Tourismus &Events Ludwigsburg

Zu kaufen gibt es beim Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt alles von Handwerkskunst aus Nepal und Indien bis hin zu handgemachten Blumenkerzen. Der Markt ist vom 23. November bis 22. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Mittelalterliches und adventliches Treiben in Esslingen

Auch mitten in Esslingen wird die Weihnachtszeit eingeläutet - mit dem Weihnachtsmarkt und dem Mittelaltermarkt. Beide zusammen ziehen jedes Jahr mehrere Millionen Menschen an. Bis zum 21. Dezember unterhalten Feuerkünstler und Stelzenläufer die Besucher.

Zum mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Esslingen gehören auch akrobatische Feuerspiele. Pressestelle Esslingen Marketing

Zu Essen gibt es Grillfackeln, Ritterfladen und Rehgulasch. Der Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt haben vom 23. November bis 21. Dezember täglich von 11 bis 20:30 Uhr geöffnet, freitags und samstags sogar bis 21:30 Uhr.

Britische Tageszeitung adelt Weihnachtsmarkt Esslingen

Da der Esslinger Weihnachtsmarkt auch international bekannt und beliebt ist, wurde er jetzt von der britischen Tageszeitung "The Times" sogar in seine Liste der besten Weihnachtsmärkte Europas aufgenommen. Dort steht er auf Platz 19 - einen Platz vor dem Nürnberger Christkindelsmarkt.