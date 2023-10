Gas könnte günstiger werden, das Ende der Härtefallhilfe bei Heizkosten steht an und der Start der Herbstferien: Der Oktober 2023 bringt auch im Südwesten Neuerungen mit sich. Den Überblick gibt es hier.

Frist für Steuererklärung 2022 endet

Härtefallhilfe bei Heizkosten läuft aus

Herbstferien im Südwesten

Gas könnte günstiger werden

Kein WhatsApp mehr bei alten Android-Smartphones

Wintersemester in RLP und BW beginnt

Jugend-Bahncard wird teurer

Zwar ist der 30. September der Frist-Termin für die Steuererklärung für das Jahr 2022. Weil dieser Tag aber auf einen Samstag fällt, kann die Steuererklärung noch bis Montag, 2. Oktober beim Finanzamt eingereicht werden. Wer dabei Unterstützung von einem Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein in Anspruch nimmt, kann durchatmen: Hier ist die Frist der 31. Juli 2024.

Und noch eine Deadline, die in diesem Monat endet: Wer nicht mit Gas oder Fernwärme heizt, also mit Holz, Öl oder anderen "nicht leitungsgebundenen Brennstoffen", kann noch bis 20. Oktober Härtefallhilfe beantragen. Damit sollen Bürgerinnen und Bürger rückwirkend für das Jahr entlastet werden. Alle Infos gibt es zum Nachlesen in unserem FAQ.

Gefühlt ist der Sommer noch nicht wirklich vorbei - und schon stehen die Herbstferien vor der Tür. Schülerinnen und Schüler können sich in Rheinland-Pfalz auf zwei schulfreie Wochen freuen, die Ferien dauern hier vom 16. bis zum 27. Oktober. Erst danach ist Baden-Württemberg an der Reihe und das auch nur für eine Woche - vom 30. Oktober bis zum 3. November bleiben die Schulen zu.

Pünktlich zu Beginn der Heizsaison können Haushalte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf Entlastungen hoffen: Zwei Gas-Umlagen, die auf den Preis aufgeschlagen werden, fallen ab 1. Oktober weg. Laut dem Vergleichsportal Verivox können die Gaskosten für einen Musterhaushalt so um rund fünf Prozent sinken. Allerdings gelte das nicht automatisch: Kunden sollten daher ihren bestehenden Vertrag überprüfen.

Wer WhatsApp auf einem älteren Android-Smartphone verwendet, sollte den 24. Oktober im Blick behalten. Danach wird die Messenger-App nämlich nur noch auf Handys mit dem Android-Betriebssystem der Version 5.0 und aktueller unterstützt. WhatsApp will betroffene Nutzerinnen und Nutzer vorwarnen. Welche Version auf dem Smartphone installiert ist, sieht man in den Geräte-Einstellungen unter "System" oder "Info zu Gerät".

An den meisten Universitäten und Hochschulen im Südwesten startet offiziell am 1. Oktober das Wintersemester 2023/24. Die Vorlesungen beginnen allerdings in der Regel erst Mitte oder Ende des Monats: An den Unis Hohenheim, Heidelberg, Freiburg und Stuttgart etwa am 16. Oktober, in Konstanz, Kaiserslautern, Trier und Mainz am 23. Oktober. In Koblenz starten die Vorlesungen sogar erst am 30. Oktober.

Das Bahncard-Angebot für Menschen zwischen 6 und 18 Jahren kostet ab 1. Oktober deutlich mehr. Bislang zahlt man für die Karte einmalig 12 Euro. Sie gilt dann bis zum 19. Geburtstag - egal, wann man sie kauft. Man bekommt also im besten Fall eine Bahncard 25 für nicht einmal einen Euro pro Jahr. Ab Sonntag wird die Karte laut Bahn knapp 8 Euro pro Jahr kosten. Wer sie jedoch bis Samstag (30. September) 23:59 Uhr kauft, kommt noch in den Genuss der alten Konditionen, wie eine Bahnsprecherin dem SWR bestätigt hat.