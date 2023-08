Die Kfz-Zulassung wird digitalisiert, Änderungen im Steuerportal Elster stehen an und es kommen neue Corona-Impfstoffe: Das ändert sich im Südwesten im September 2023.

Im September heißt es für die Schulkinder in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wieder: back to school. Und auch auf die Erwachsenen kommen im September einige Neuerungen zu. Die wichtigsten Regelungen und Gesetze haben wir hier zusammengefasst:

Schlangestehen, um das Auto oder Motorrad anzumelden? Das kann man sich ab dem 1. September sparen. Zum Monatsanfang geht das Projekt "i-Kfz" bundesweit an den Start. Damit soll man die Auto An-, Ab- oder Ummeldung künftig bequem online erledigen können. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr will das Fahrzeugwesen so digitalisieren. Die Stempelplaketten für die Nummernschilder sollen nach der Onlinemeldung innerhalb von zehn Tagen per Post zugeschickt werden. Man kann aber schon davor losfahren: Der digitale Zulassungsnachweis reicht erstmal als Zulassungsbescheid aus.

Achtung: Das staatliche Online-Steuerportal Elster hebt nicht mehr alle Nachrichten im privaten Mail-Postfach auf. Ab dem 18. September sollen die Nachrichten nur noch ein Jahr lang archiviert werden - außer sie fallen unter die Rubrik "wichtig". Diese Mitteilungen, wie etwa digitale Bescheide oder Übertragungsprotokolle, werden auch weiterhin dauerhaft gespeichert. Wie lange eine Mail im Postfach verfügbar ist, ist markiert.

Haben Sie Ihre Steuererklärung für 2022 schon erledigt? Falls nicht, wird es jetzt Zeit. Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, muss diese bis zum 30. September einreichen. Wenn man von einem Steuerberater betreut wird, hat man aber noch länger Zeit.

Bis zum 30. September können noch Zahlungen aus dem sogenannten Härtefallfonds aus der Rentenüberleitung aus der ehemaligen DDR sowie für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer beantragt werden. Bei einem erfolgreichen Antrag bekommen die Betroffenen eine Einmalzahlung in Höhe von 2.500 Euro.

Die Zahlung wird von der Stiftung des Bundes getragen. Antragsberechtigte, die am 7. März in Mecklenburg-Vorpommern, der Freien Hansestadt Hamburg, dem Freistaat Thüringen oder der Freien Hansestadt Bremen gewohnt haben, bekommen noch einmal 2.500 Euro dazu. Diese Länder waren der Stiftung, die die Zahlungen finnaziert, bis zum Stichtag beigetreten.

Studierende, Fachschüler und Fachschülerinnen können noch bis zum 30. September die Energiepreispauschale von 200 Euro beantragen. Diese Unterstützung der Bundesregierung soll die gestiegenen Energiekosten abfedern. Berechtigte können die Zahlung über ein Online-Portal beantragen.

Bislang haben nach Angaben der Bundesregierung 75 Prozent (Stand 17. August) die Einmalzahlung abgerufen. In Rheinland-Pfalz waren es Mitte August 78 Prozent. Für Baden-Württemberg liegen noch keine Zahlen vor.

Zum 1. September beginnt der Anfang vom Ende bestimmter Halogenlampen. Dabei geht es um sogenannte Pins in den Größen G4, GY6.35 und G9. Nach EU-Vorgaben dürfen diese dann nicht mehr verkauft werden. Was bereits im Lager ist, darf aber abverkauft werden. Wer solche Lampen noch zu Hause hat, muss diese nicht wegwerfen. Sie dürfen normal weiterbenutzt werden. Das Ziel ist es jedoch, dass alle Haushalte nach und nach auf stromsparende und nachhaltigere LED-Leuchten umsteigen.

Laut einem Bericht der "Ärzte-Zeitung" sollen im September neue Impfstoffe gegen das Corona-Virus verfügbar sein. Diese sollen an die Omikron-Subvariante XBB.1.5 angepasst sein. Dazu gebe es entsprechende Ankündigungen der Hersteller Biontech in Mainz und Moderna in den USA. Voraussetzung sei jedoch, dass bis dahin jeweils die behördlichen Zulassungen erteilt würden. Das Robert Koch-Institut empfiehlt eine Auffrischung der Impfung für Erwachsene ab 60 Jahren sowie für Menschen, die zu einer Risikogruppe zählen.

Bisher gab es beim Kauf eines Elektroautos Aussicht auf gesetzliche Förderung - den sogenannten Umweltbonus. Ab dem 1. September steht diese Förderung nur noch Privatpersonen bei privater Fahrzeugnutzung zu. Gewerblich genutzte Elektroautos bekommen diesen Bonus dann nicht mehr. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erklärte den Antrag so: "Dabei muss die antragstellende Person sowohl Fahrzeughalterin als auch Käuferin, beziehungsweise Leasingnehmerin sein". Der Antrag kann künftig online gestellt werden.

Privat leasen und das Fahrzeug gewerblich oder für "selbstständige berufliche Tätigkeiten" nutzen, ist in Zukunft auch nicht mehr drin: "Daher sind Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien, Architekturbüros und sonstige freiberufliche Einrichtungen ab dem 1. September 2023 ebenfalls nicht mehr antragsberechtigt", so das Bundesamt.

Bei größeren Gebäuden mit zentraler Wärmeversorgung muss bis zum 30. September ein hydraulischer Abgleich an den Anlagen vorgenommen werden. So sollen die Wärmeströme im System optimiert werden, sodass die Energie auch gleichmäßig auf die Heizkörper verteilt wird. Grundlage hierfür ist, dass das Heizwasser ungehindert durch alle Leitungen fließen kann und der Druck so optimal ist, dass auch entferntere Heizkörper ausreichend versorgt werden.

Zur Optimierung der Heizungsanlage verpflichtet sind laut "Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen" Firmen und öffentliche Gebäude mit einer Größe von mehr als 1.000 Quadratmetern und Wohngebäude mit mindestens zehn Wohneinheiten. Damit soll Energie eingespart werden, was auch die Heizkosten senkt.

In der ersten Septemberwoche endet die Sommerpause des Bundestags. Zuerst soll es in der Haushaltswoche ums Geld gehen. Am 8. September gibt es dann voraussichtlich auch Klarheit über das geplante Heizungsgesetz. An diesem Tag soll der Entwurf einer vorläufigen Tagesordnung zufolge in den Bundestag eingebracht werden.

Deutschlands größter Energieversorger Eon senkt zum 1. September die Preise und gibt damit die Entspannung auf den Großmärkten weiter. Davon profitieren Millionen Strom- und Gaskunden in der Grundversorgung und in Sondertarifen.