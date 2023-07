Das ändert sich im August: Keine Leuchtstofflampen mehr, Frist für Steuererklärung 2021 endet, Android-Update kommt

Leuchtstofflampen werden nicht mehr verkauft, die letzte Frist für die Steuererklärung 2021 endet und es kommt ein Android-Update. Das ändert sich im Südwesten im August 2023.

Den ganzen August sind sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg Sommerferien. Für viele Menschen heißt es deswegen diesen Monat: Füße hochlegen und so richtig ausspannen! Gesetze und Regeln machen jedoch keinen Urlaub und so stehen auch im August einige Änderungen an, die auch die Menschen im Südwesten betreffen. Die wichtigsten haben wir hier zusammengefasst:

Die als Energiesparlampen bekannten Kompaktleuchtstofflampen und Leuchtstoffröhren waren der erste energiesparende Ersatz für herkömmliche Glühbirnen. Sie enthalten aber geringe Mengen Quecksilber, das seit über 15 Jahren nicht mehr in Elektro- oder Elektronikgeräten verwendet werden darf, weil es sowohl für die Umwelt als auch für den Menschen gefährlich werden kann.

Deshalb gilt seit dem 25. Februar EU-weit ein Produktionsstopp für Kompaktleuchtstofflampen mit Stecksockel (CFLni) und Leuchtstofflampen in Ringform (T5 und T9). Der Handel durfte danach aber noch Restbestände verkaufen. Das ändert sich jetzt: Ab August dürfen die Leuchtstofflampen nicht mehr verkauft werden. Außerdem gilt ab 25. August auch ein Produktionsstopp aller Leuchtstofflampen (T5 und T8). Ab dem 1. September gilt das auch für Halogen-Pins (G4, GY6.35, G9).

Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Plug-in-Hybrid-Auto zu kaufen, der dürfte sich ärgern, dass er sich nicht früher dafür entschieden hat. Denn das Fördergeld der Regierung für die Neuanschaffung solche Fahrzeuge fällt jetzt zum Teil weg. Ab dem 1. August werden nur noch Fahrzeuge bezuschusst, die eine elektrische Mindestreichweite von 80 Kilometern haben.

Korrektur-Hinweis In einer frühere Version des Artikels hieß es fälschlicherweise, dass Dienstwagen mit Plug-in-Hybrid nur noch gefördert werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass mehr als die Hälfte der Fahrstrecken rein elektrisch zurückgelegt werden. An den bestehenden Regelungen zur Förderung der Elektromobilität bei der sogenannten Dienstwagenbesteuerung ändert sich jedoch laut Bundesfinanzministerium nichts – auch nicht bei Hybridelektrofahrzeugen. Für diesen Fehler entschuldigen wir uns ausdrücklich.

Während diejenige, die ihre Steuererklärung selbst erledigen, diese für 2021 längst abgegeben haben müssen, durften sich diejenigen, die sie zum Beispiel von einem Steuerberater machen lassen, etwas länger Zeit lassen. Aber auch hier endet im August jetzt die Frist: Am 31. August ist der Stichtag für die Steuererklärung für 2021, wenn sie mit Unterstützung beispielsweise von einer Steuerberatung oder eines Lohnsteuerhilfevereins gemacht wurde. Die Frist war pandemiebedingt verlängert worden.

Bei Smartphones mit Android-Betriebssystem steht am 31. August ein Update an. Mit Android 14 sollen zum Beispiel im Hintergrund laufende Apps nicht mehr unerwartet beendet und die Akkulaufzeit verbessert werden, da strenger zwischen Apps im Vorder- und Hintergrund unterschieden werden soll.

Ab August gibt es eine neue Ausbildungsmöglichkeit in Deutschland: Zum 1. August wird "Gestalter für immersive Medien" zu einem offiziellen Ausbildungsberuf.

In dem Beruf entwirft man mit immersiven Technologien virtuelle Welten. Beispielsweise gestaltet man computergenerierte Umgebungen, die mit einer VR-Brille erlebt werden können. Gestalter für immersive Medien arbeiten oft in Augmented Reality- (AR), Virtual Reality- (VR) oder Extended Reality- (XR) Unternehmen, in Medienunternehmen, bei Film und Fernsehen sowie in der PR.

Virtual Reality wird aber nicht nur in der Unterhaltungsbranche, sondern zum Beispiel auch im Bereich der Medizin, Bildung, Kultur oder bei der Polizei genutzt. Mehr Infos zu dem neuen Ausbildungsberuf gibt es hier.