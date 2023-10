Grundsteinlegung an der Hochstraße Süd

Am Dienstag wird in Ludwigshafen der Grundstein für das große Hochstraßenprojekt gelegt: Dazu gehört der Neubau der Hochstraße Süd, der Abriss der Hochstraße Nord und der Bau der künftigen Helmut-Kohl-Allee.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck wird am 31.10. um 15 Uhr zusammen mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Landesverkehrsministerin Daniela Schmitt an der Hochstraße Süd den symbolischen Grundstein für alle drei Projekte legen. Dies gilt als offizieller Start für das "größte Infrastrukturvorhaben in der Geschichte Ludwigshafens", wie es in der Pressemitteilung der Stadt heißt. Die Neubauprojekte gehören demnach zu den bedeutendsten für die Region.

Ludwigshafen: Bauarbeiten an der Hochstraße Süd

Ein Teilstück der Hochstraße Süd musste vor drei Jahren abgerissen werden, da es akut einsturzgefährdet war. Seither kommt es immer wieder zu erheblichen Behinderungen im Autoverkehr zwischen Mannheim und Ludwigshafen.

Die ersten Arbeiten und Vorbereitungen für den Bau des neuen Teilstücks haben bereits im Juli begonnen. Zuletzt war geplant, noch im Herbst mehrere Pfähle 20 Meter tief in die Erde zu bohren, die das Tragwerk für die neuen Brückenpfeiler bilden sollen.

Das neue Teilstück soll von 40 Brückenpfeilern getragen werden. Der eigentliche über 500 Meter lange Brückenüberbau wird auf einem Traggerüst gebaut und später auf die Pfeiler herabgelassen, so Baudezernent Thewalt. Der Grund: Unter der wieder zu errichtenden Hochstraße liegen die Oberleitungen der Straßenbahn und die sollen durch den Neubau nicht beeinträchtigt werden.

Neubau der Hochstraße Süd soll rund 100 Millionen Euro kosten

Gebaut wird nach Angaben der Projektleitung vom Berliner Platz im Osten ausgehend in Richtung Westen, also zur Walzmühle. Das Projekt soll knapp 100 Millionen Euro kosten.

Anfang 2026 soll die Hochstraße Süd wieder für den Verkehr freigegeben werden. Danach kann dann laut Stadtverwaltung Zug um Zug mit dem Abriss der maroden Hochstraße Nord begonnen werden.

Die Hochstraße Nord in Ludwigshafen ist baufällig und muss langfristig abgerissen werden SWR

Nach der Hochstraße Süd geht's an die Hochstraße Nord

Die Hochstraße Nord heißt offiziell "B44". Sie wurde von 1970 bis 1981 errichtet und hat inzwischen erhebliche bauliche Mängel. Die Brücken sind teilweise mit Schutznetzen gesichert, die herabfallende Betonteile abfangen sollen.

Statt der bisherigen Hochstraße Nord, hat die Stadt Ludwigshafen geplant, eine ebenerdige, achtspurige Stadtstraße zu bauen. Sie soll Helmut-Kohl-Allee heißen. Für diese Straße muss auch das Rathauscenter weichen, das seit dem Frühjahr entkernt und demontiert wird.

Noch steht es, aber vor allem innen wird es schon kräftig abgetragen: Das Rathauscenter in Ludwigshafen SWR

Ludwigshafen: Rathauscenter muss für neue Stadtstraße weichen

Das Einkaufszentrum im Rathaus-Center war Ende 2021 geschlossen worden, weil das 1979 gebaute Gebäude marode war und umfangreich hätte saniert werden müssen. Nach den bisherigen Plänen soll der eigentliche Abriss 2024 starten, die genauen Termine dafür sollen Ende des Jahres feststehen.

Nach den bisherigen Plänen soll der Abriss bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Danach kann der Bau der ebenerdigen Helmut-Kohl-Allee beginnen, die die Hochstraße Nord ersetzen soll.