per Mail teilen

Die Stadt Ludwigshafen darf die marode Hochstraße Nord abreißen und als Ersatz eine ebenerdige Stadtstraße bauen. Das hat nun die zuständige Aufsichtsbehörde entschieden.

Der entscheidende Satz kommt in der langen Erklärung des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz an zweiter Stelle: "Damit liegt nun für eine Umgestaltung der Hochstraße Nord in Ludwigshafen Baurecht vor." Übersetzung: Von uns aus könnte es losgehen.

Blick vom Rathaus auf die Hochstraße-Nord in Ludwigshafen SWR

Die Stadt Ludwigshafen will die bisherige Hochstraße Nord (B44) abreißen und stattdessen eine ebenerdige Stadtstraße bauen. Der LBM, der den Planfeststellungsbeschluss erlassen hat, betont in seiner Erklärung, wie wichtig diese Verbindung im Gesamtfernstraßennetz in der Metropolregion Rhein-Neckar ist. Die Erneuerung bzw. Umgestaltung der Hochstraße Nord sorge dafür, dass der Verkehr hier auch weiterhin sicher fließen könne. Würde dieses Vorhaben nicht zeitgerecht umgesetzt, drohe die Sperrung.

Bürger können gegen diese Entscheidung klagen, teilt der LBM zudem mit. Diese Klagen hätten aber keine aufschiebende Wirkung. Unter anderem hatte der Rhein-Pfalz-Kreis Einwände gegen das Großprojekt. Da die Kreisverwaltung unmittelbar neben der Baustelle liegt, befürchtet der Kreis Belästigungen durch Lärm und Erschütterungen für seine Beschäftigten.

Antrag vor fünf Jahren eingereicht

Die Hochstraße Nord war von 1970 bis 1981 errichtet worden und hat erhebliche bauliche Mängel. Teile sind mit Schutznetzen versehen, die herabfallende Betonteile abfangen sollen. Die Stadt Ludwigshafen hatte vor genau fünf Jahren das Planfeststellungsverfahren beantragt.

Vor dem Abriss der Hochstraße Nord muss die Stadt die Arbeiten an der Hochstraße Süd abschließen. Anfang 2026 soll sie wieder für den Verkehr freigegeben werden. Darauf abgestimmt beginnt dann nach Angaben der Verwaltung Zug um Zug der Rückbau der Hochstraße Nord.