Ludwigshafen freut sich über Baurecht für Stadtstraße, aber...

Land und Bund haben jüngst grünes Licht gegeben: Die marode Hochstraße Nord in Ludwigshafen kann abgerissen und die neue Stadtstraße gebaut werden. Eine Klage könnte das aber verzögern.

Die Pläne stehen und sind vom Land genehmigt und die Mitarbeiter der Ludwigshafener Bauprojektgesellschaft (BPG) stehen nach jahrelanger Vorbereitung mit Bürgerbeteiligung und Nachjustierung etwa beim Streckenverlauf der neuen Straße, in den Startlöchern. Doch noch kann gegen das Projekt geklagt werden.

Klage könnte Helmut-Kohl-Allee verzögern

Noch etwa vier Wochen lang können Klagen gegen den Planfestellungsbeschluss eingereicht werden. Und der Rhein-Pfalz-Kreis prüft nach Angaben von Landrat Clemens Körner (CDU) vor allem wegen des befürchteten Baulärms gegen das Projekt zu klagen. Denn die marode Hochstraße Nord verläuft nur wenige Meter parallel zum Kreishaus entfernt und muss nach und nach abgerissen werden. Die Kreisverwaltung hält den dadurch entstehenden Lärm arbeitsrechtlich für unzumutbar.

Zwar könne das Projekt auch durch eine Klage nicht verhindert werden, da es sich bei der Stadtstraße um eine Bundesstraße handelt, sagt der zuständige Planer der Stadt und Geschäftsführer der Projektbaugesellschaft, Björn Berlenbach. Aber die Arbeiten könnten sich dadurch verzögern und erheblich verteuern. Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) ist aber überzeugt: Die Stadt Ludwigshafen hat ihre Hausaufgaben gemacht und eine Klage hätte keine aufschiebende Wirkung. Thewalt fügt aber hinzu: "Vor Gericht ist es wie auf hoher See."

Das Kreishaus in Ludwigshafen - von unter der Hochstraße Nord aus betrachtet SWR

Helmut-Kohl-Allee: Was ist geplant?

Nur keine Zeit mehr verlieren, so die Devise der Stadtplaner. Noch bevor der Planfestellungsbeschluss des Landes im vergangenen August nach fünf Jahren ins Haus flatterte, hatten die Stadtplaner schon die Ausschreibung für den westlichen Teil des Straßenbauprojekts gestartet, die sogenannte Westbrücke, die künftig statt als Ersatz für die marode Hochstraße Nord auf etwa 500 Metern auf die Stadtstraße führen soll.

Und nun, da Bund und Land grünes Licht für das Projekt rund um die B44, also die künftige Helmut-Kohl-Allee, gegeben haben, sollen im kommenden Frühjahr bereits die Bauarbeiten an dieser westlichen Zufahrt beginnen.

Acht Jahre Bauzeit für knapp 530 Millionen Euro

Der Bau der rund 900 Meter langen Helmut-Kohl-Allee soll bis Ende 2031 abgeschlossen sein. Allerdings umfasst das Straßenbauprojekt zusammen mit Auf- und Abfahrten etwa zwei Kilometer - so die Stadtplaner - angefangen beim westlichen Teil, der die Hochstraße Nord ersetzt bis hin zur neuen Auffahrt auf die Kurt-Schumacher-Brücke über den Rhein nach Mannheim.

Rund 530 Millionen Euro kosten der Abriss der Hochstraße Nord samt Bau der Stadtstraße und alle dem, was da noch auf den ersten Blick nicht sichtbar daran hängt, wie die Verlegung zahlreicher Leitungen und der Straßenbahntunnel unter dem Rathauscenter und auch die Erweiterung des sogenannten BASF-Tunnels, der auf einer Strecke von 600 Metern vom Hauptbahnhof zum Werksgelände in Ludwigshafen führt.

Abriss Rathaus-Center kostet Stadt 70 Millionen Euro

Nicht mit inbegriffen ist der komplette Abriss des Rathaus-Centers. Davon werden nur etwa zehn Millionen Euro von Bund und Land übernommen, nämlich das Geld für den Teil, der für den Bau der Stadtstraße benötigt wird, so die Stadtplaner. Die restlichen etwa 70 Millionen Euro für den Abriss müsse die Stadt selbst schultern, erklärte Stadtkämmerer Andreas Schwarz (SPD) .

Stadt Ludwigshafen: Stadtstraße mit weniger Lärm

Die Stadt habe in Sachen Umweltschutz ihre Hausaufgaben gemacht, sagt der zuständige Leiter des Bereichs Umwelt und Klima in Ludwigshafen, Rainer Ritthaler. So soll der Lärm auf der Stadtstraße künftig für die Anwohner deutlich geringer werden. Zum einen, weil die Straße viel tiefer liege als die bisherige, aber auch, weil künftig eine Geschwindigkeitsbegrenzung gelten soll und zwar 50 Kilorneter pro Stunde statt der bisherigen 70. Außerdem haben alle Anlieger ein Anrecht auf zusätzlichen Lärmschutz, etwa durch spezielle Fenster und Lüftungsanlagen.

Blick vom Europaplatz auf das Kreishaus in Ludwigshafen und die Hochstraße Nord SWR

900 neue Bäume werden gepflanzt

Weiterhin kündigte Ritthaler an: Es sollen entlang der neuen Stadtstraße und in deren Umfeld 900 neue Bäume gepflanzt werden. Sie sollen auch als Ersatz dafür dienen, dass ältere Bäume gefällt werden müssten. Außerdem habe die Stadt im Vorfeld dafür gesorgt, dass das Wasser entlang der Straße besser als bisher versickern kann. Dafür würden extra mehrere Mulden angelegt. Was den Umwelt- und Klima-Experten vor allem freut: Durch die neue Stadtstraße werde erstmals eine durchgehende grüne Verbindung zwischen dem Ebertpark bis hin zum Rhein geschaffen.

Etwa zwei Wochen lang liegen die fertigen Pläne zur Hochstraße Nord noch im Tiefbaubauamt der Stadt Ludwigshafen in der Walzmühle aus und sind auch auf der Internetseite des Landesbetriebs Mobilität abrufbar. Zwei weitere Wochen haben Behörden und Privatpersonen die Möglichkeit, dagegen zu klagen.