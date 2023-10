Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:56 Uhr Ausblick auf den Rest des Tages in Rheinland-Pfalz Mit dem Ende des Tickers beginnt die Pressekonferenz der BARMER Krankenkasse, in der der Zahnreport für Rheinland-Pfalz vorgestellt wird. Die Ergebnisse gibt es dann natürlich hier bei uns. Die Stadt Trier informiert um 18 Uhr darüber, wie sie mit der Pufferzone um ihre Welterbestätten umgehen will. Nach Angaben der "Generaldirektion Kulturelles Erbe" soll damit das historische Stadtbild bewahrt und das Welterbe geschützt werden. Ob Israel, Ukraine oder Sudan - das Thema Frieden beschäftigt die Menschen auf der ganzen Welt. So auch Michel Friedman, der mit seinen Gästen heute Abend beim Demokratieforum darüber diskutiert, warum Konflikte zu Kriegen werden und was es für nachhaltigen Frieden braucht.

9:51 Uhr Ihr seid defintiv keine Zahnarzt-Muffel Wenn in den kommenden Minuten der Zahn-Report vorgestellt wird, könnt ihr euch entspannt zurücklehnen. Von allen, die bei der Abstimmung mitgemacht haben, sagen mehr als 80 Prozent, dass sie regelmäßig zum Zahnarzt gehen. Knapp neun Prozent sagen, dass die Disziplin da phasenweise etwas schwächelt und etwa acht Prozent sagen: Zahnarzt? Nee, danke!

9:48 Uhr Autofahrer fährt in Schlangenlinien über A61 Gestern Abend ist ein sturzbetrunkener Mann bei Alzey Schlangenlinien auf der A61 gefahren. Besorgte Menschen meldeten bei der Polizei gegen 20:45 Uhr einen offenbar betrunkenen Fahrer eines Pkw, der an einer Alzeyer Tankstelle sein Auto betankt hatte und dann in Schlangenlinien auf die A61 gefahren war. Außerdem ist das Auto laut Polizei auch mehrfach gegen die Schutzplanke gefahren. Die Polizei konnte den betrunkenen Autofahrer schließlich in der Nähe der A61 finden. Sein Atemalkoholwert: deutlich über zwei Promille. Über dieses Thema berichtete das Studio Mainz am 25. Oktober um 9:30 Uhr.

9:40 Uhr Dreisener müssen ihr Wasser nicht mehr abkochen Und jetzt gibt es sogar noch eine gute Nachricht: Die Bewohner von Dreisen im Donnersbergkreis müssen ihr Leitungswasser nicht mehr abkochen. Das Gesundheitsamt in Kirchheimbolanden hat Entwarnung gegeben. Vor mehr als einem Monat waren Bakterien im Wasser der Gemeinde gefunden worden. Jetzt können die Dreisener das Wasser wieder bedenkenlos trinken. Nach Angaben der Verbandsgemeinde wird das Leitungswasser aber erst einmal weiter gechlort. Über dieses Thema berichtete das Studio Kaiserslautern am 25. Oktober um 9:30 Uhr.

9:39 Uhr Aller guten Dinge sind drei: Noch ein Foto aus RLP Jetzt hatten wir schon zwei wunderschöne Bilder, da darf ein drittes natürlich nicht fehlen. Elke Wittenborg schreibt dazu: "Morgens um 8 Uhr in Bitburg". Vielen Dank dafür. 😍 Sonne bei Bitburg Elke Wittenborg

9:19 Uhr Gute Nachricht: Weinberg-Welpen und Mama alle vermittelt Das ist doch eine schöne Nachricht: Die "Weinberg-Welpen" sind vermittelt. Zwei Monate lang waren Hundemama "Mira" und ihre zehn Welpen im Tierheim Frankenthal zuhause. Nun heißt es Abschied nehmen: Wie das Tierheim mitteilt, wurden für alle Hunde neue Besitzer gefunden. Das war gar nicht so leicht. Kuscheln mit Tierheimleiterin Simone Jurijiw in Frankenthal ist für die neun Wochen alten sogenannten Weinbergswelpen ein besonderes Vergnügen. SWR

9:14 Uhr Weinlese in der Pfalz durchschnittlich Da es für mich schon in Richtung Feierabend geht, fühlt es sich nur mittelseltsam an, sich um 9 Uhr mit Wein zu beschäftigen. Also los: In der Pfalz ist bei der abgelaufenen Weinlese mit 225 Millionen Litern eine durchschnittliche Erntemenge eingefahren worden. Diese Bilanz zogen die Pfälzer Winzer gestern auf der offiziellen Herbst-Pressekonferenz. Damit lagen sie mit ihrer Prognose vor der Saison deutlich daneben: Die Winzer und Winzerinnen hatten nämlich mit einer überdurchschnittlichen Ernte gerechnet. Die Hintergründe hat mein Kollege Frank Schumann.

8:41 Uhr Bahnhofsvorplatz in Neustadt wird hübsch gemacht Ein Millionen-Bauprojekt steht in den Startlöchern: Der Platz vor dem Bahnhof in Neustadt an der Weinstraße soll ab November neu gestaltet werden. Knapp acht Jahre hat die Planung des Projekts gedauert. Mehr Grünflächen und Bäume sollen den Platz attraktiver machen, sagt der Baudezernent der Stadt Neustadt. Außerdem soll der Busbahnhof auf acht Steige erweitert werden. Erstmal betreffen die Baumaßnahmen nur den nördlichen Teil des Vorplatzes. Das heißt, für Busse und Taxis ändert sich noch nichts. Autos können aber ab dem 20. November nicht mehr auf dem Bahnhofsvorplatz parken. Das bleibt auch dauerhaft so - dafür entsteht ein neues Parkhaus, auch für Fahrräder. Der Umbau des Neustadter Bahnhofsplatzes soll bis 2025 dauern und 6,5 Millionen Euro kosten. Über dieses Thema berichtete das Studio Ludwigshafen am 25. Oktober um 8:30 Uhr.

8:37 Uhr Programmkinos in Mainz schließen Im Mainzer Programmkino "Capitol" ist gestern zum vorerst letzten Mal ein Film gelaufen. Im dazugehörigen "Palatin"-Kino sind heute Abend die letzten Vorstellungen. Das Gebäude, in dem das "Palatin" ist, soll abgerissen werden und ein Neubau entstehen. Die jetzigen Kino-Betreiber hatten keine sichere Zukunft in Mainz gesehen. Zuletzt waren Gespräche mit der Stadt und dem neuen Besitzer des Gebäudes gescheitert. Morgen Abend werden im "Palatin" dann noch die alten Kinosessel verkauft. Am Freitagabend gibt es eine große Abschiedsfeier. Der Kinosaal im Mainzer Capitol dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow Über dieses Thema berichtete das Studio Mainz am 25. Oktober um 7:30 Uhr.

8:25 Uhr Streit um Fluthilfen vor Gericht In dieser Meldung geht es noch einmal um die Flutkatastrophe, die das Land auch zwei Jahre danach noch beschäftigt. Dieses Mal um Hilfsgelder, die danach ausgezahlt wurden. Die Eisengießerei Vulcast aus Jünkerath hatte nach dem Unglück von der Landesbank, wie viele andere Betriebe auch, Hilfszahlungen erhalten. Besonders ist jedoch, dass das Werk Anfang des Jahres geschlossen wurde. Die Bank forderte daraufhin das Geld - aus Steuermitteln finanziert - zurück. Vulcast möchte die Hilfen aber nicht zurückzahlen. Also müssen sich heute Richter und Richterinnen damit befassen. Jünkerath/Trier Vulcast aus Jünkerath gegen Landesbank vor Gericht Durfte Fluthilfe an insolventen Betrieb in der Vulkaneifel gehen? Vulcast in Jünkerath beantragte nach der Flut 2021 Hilfen - machte Anfang dieses Jahres aber sein Werk dicht. Die Landesbank fordert das Geld jetzt zurück. Dagegen klagt Vulcast. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das Studio Trier am 25. Oktober um 7:30 Uhr.

8:15 Uhr ...und sonst so am 25. Oktober?... ...1983: Der Rockmusiker Udo Lindenberg ("Sonderzug nach Pankow") hat mit dem "Panik-Orchester" seinen ersten Auftritt im Ost-Berliner Palast der Republik. Der deutsche Rockmusiker Udo Lindenberg nimmt am 25.10.1983 im Palast der Republik in Ostberlin an dem Friedenskonzert "Für den Frieden der Welt - Weg mit dem NATO-Doppelbeschluss" teil, das von der Freien Deutschen Jugend (FDJ) ausgerichtet wurde. Es ist sein lang erwarteter erster Auftritt in der DDR. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / Dieter Klar | Dieter Klar ...2003: Michail Chodorkowski, russischer Öl-Magnat und Kritiker von Präsident Wladimir Putin, wird festgenommen. In zwei international, als politisch motiviert, kritisierten Prozessen wird er später wegen Betrugs zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt. 2013 wird er begnadigt. ...2022: "Smash" ist das Jugendwort des Jahres. Der aus dem Englischen stammende Begriff wird vor allem als Verb ("smashen") benutzt und bedeutet so viel wie "mit jemandem etwas anfangen", "jemanden abschleppen" oder auch "mit jemandem Sex haben".

8:05 Uhr Und noch ein Morgen-Foto! Ein eher ruhiger Morgen in Rheinland-Pfalz, aber trotzdem sind schon ganz viele Menschen fleißig. Mein Kumpel Matze hat ähnlich ungewöhnliche Arbeitszeiten wie ich und lässt uns an seinem heutigen Blick als Lokführer teilhaben. Bahnhof im Nebel Matthias Grün

7:49 Uhr B39 zwischen Kaiserslautern und Neustadt heute gesperrt Vorhin hab ich noch gemeldet, dass auf den Straßen alles ruhig ist, da kommt mir diese Meldung auf den digitalen Schreibtisch geflattert... Wer heute mit dem Auto von Kaiserslautern Richtung Neustadt oder umgekehrt fährt, muss einen großen Umweg einplanen: In Weidenthal ist ab 8 Uhr die B39 voll gesperrt. Nach Angaben der Kreisverwaltung finden bis heute Nachmittag Bauarbeiten der Stadtwerke Kaiserslautern in der Ortsdurchfahrt statt. Deshalb ist die B39 in Weidenthal bis voraussichtlich 15 Uhr dicht. Die großräumige Umleitung ist ausgeschildert. Über dieses Thema berichtete das Studio Kaiserslautern am 25. Oktober um 7:30 Uhr.

7:42 Uhr Großer Bedarf an Wohngruppen für Kinder und Jugendliche Das Haus für Jugend- und Familienhilfe im Westerwald baut in Kölbingen ein neues Gebäude. Dort soll eine neue Wohngruppe für junge Menschen in schwierigen Lebensituationen Platz finden. Der Hintergrund ist ein trauriger: Nach Auskunft des Leiters gibt es momentan Anfragen aus ganz Deutschland. Es gebe immer mehr Kinder und Jugendliche, die Hilfe bräuchten. Zum Teil seien das sogar kleine Kinder im Kindergartenalter. Wie der Leiter des Hauses für Jugend- und Familienhilfe Westerwald mitteilt, sind die Gründe dafür vielfältig. Inflation, Krisen und Kriege würden die Kinder und Jugendlichen zunehmend belasten. Die Einrichtung betreue auch viele junge Geflüchtete. Für sie sei das Leben im Westerwald oft ein Kulturschock. Um den Bedarf an Betreuerinnen und Betreuern auch künftig decken zu können, würden auch gezielt Quereinsteiger eingestellt und ausgebildet. Über dieses Thema berichtete das Studio Koblenz am 25. Oktober um 7:30 Uhr.

7:38 Uhr Eindruck von Ticker-Leserin Andrea Brandt Wow, das ist mal eine Messlatte für ein Morgen-Foto. Andrea Brandt aus Schweinschied hat uns ihren Tagesbeginn schon gestern geschickt, er beeindruckt mich aber heute noch. Daher will ich ihn mit euch teilen. Auf der Höhe in Grumbach bei Lauterecken. Der Steinbruch liegt im Nebel. Andrea Brandt

7:28 Uhr Infoveranstaltung über judenfeindliche Figur an Liebfrauenkirche in Trier In Trier soll das Kirchenportal der Liebfrauenkirche saniert werden. Das ist erst einmal nichts Ungewöhnliches. Allerdings will die Pfarrgemeinde vorher klären, wie sie mit einer judenfeindlichen Figur im Portal umgehen soll. Deshalb gab es gestern Abend eine erste Informationsveranstaltung - und die stieß auf großes Interesse. Der Saal der Dominformation Trier war voll. Viele Menschen aus Trier waren interessiert, zu erfahren, wie es im 13. Jahrhundert zu Darstellungen an Kirchen kam, die das Judentum gegenüber dem Christentum als unterlegen darstellten. Eine Kunsthistorikerin sprach über das Beispiel der Stadtkirche Wittenberg, wo die Gemeinde ein antijüdisches Relief aus dem Jahr 1290 in ein Mahnmal gegen Antisemitismus umgewandelt hat. Der Pfarrer der Liebfrauenkirche Trier sagte, er wolle eine breite, ergebnisoffene Diskussion in der Stadt. Bis Ende April 2024 sind insgesamt sieben Veranstaltungen geplant. Darüber berichtete das Studio Trier am 25. Oktober um 7:30 Uhr.

Wie vorhin schon kurz erwähnt, stellt die BARMER-Krankenkasse heute ihren neuen Zahnreport vor. Durchgesickert ist schon, dass die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer im Vergleich zu Menschen in anderen Bundesländern eher einen Bogen um ihre Zahnarztpraxis machen.

Nein, ich gehe nicht regelmäßig zum Zahnarzt. 9,2%

Ich habe immer mal so Phasen - manchmal gehe ich regelmäßig und dann wieder Jahre eher nicht. 8,6% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:00 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Nach dem Zusammenstoß zweier Frachtschiffe in der Nordsee bei Helgoland ist die Suche nach den vier vermissten Seeleuten eingestellt worden. Das sagte ein Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven am Mittwochmorgen. Die Terrororganisation Hamas hat offenbar wieder versucht, auf israelisches Gebiet zu kommen. Das israelische Militär sagt, dass der Angriff abgewehrt werden konnte. Hamas-Mitglieder hätten versucht, über einen Tunnel und dann über den Seeweg nach Israel zu kommen. Die Luftwaffe habe den Tunnel aber zerstört. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist am Abend in die Türkei. Der Vizekanzler will dort bis Freitag eine Reihe türkischer Minister sowie Vertreter der Zivilgesellschaft treffen. Nach Angaben des Ministeriums soll es bei den Gesprächen um Energiewirtschaft gehen.

6:52 Uhr Klickbringer des Tages: Biomülltonnen! Wir können ja durch verschiedene Analysetools sehen, welche Artikel wie häufig angeklickt werden und damit darauf schließen, was die Menschen in Rheinland-Pfalz besonders interessiert. Dabei kommt es nicht selten vor, dass uns das Ergebnis überrascht. Heute gibt es genau diesen Fall. Aber da die Zahlen nicht lügen, will ich euch das Thema nicht vorenthalten. Es geht - hier jetzt bitte einen kleinen Trommelwirbel einbauen - um Biotonnen in Kaiserslautern! Diese werden nämlich teilweise nicht mehr geleert, weil dort Dinge drin entsorgt werden, die nichts mit Bioabfall zu tun haben. Ihr wollt die ganze Geschichte? Dann jetzt bitte hier klicken. Über dieses Thema berichtete das Studio Kaiserslautern am 25. Oktober um 6:30 Uhr.

6:39 Uhr Gutachter kritisiert Katastrophenschutz bei der Ahrflut Der Katastrophenschutz an der Ahr hätte nach der Flut besser laufen können, wenn die Einsatzkräfte besser vorbereitet gewesen wären. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachter, der im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz den Katastrophenschutz untersucht hat. Er kritisiert den Kreis Ahrweiler aber auch das Land Rheinland-Pfalz. SWR-Reporter Constantin Pläcking hat die Aussagen des Gutachtens zusammengefasst: Über dieses Thema berichtete das Studio Koblenz am 25. Oktober um 6:30 Uhr.

6:33 Uhr So läuft es auf den Straßen im Land Ein Lkw-Unfall auf der A61 bei Niederzissen hat gestern Abend einen stundenlangen Stau verursacht. Nach Polizeiangaben hatte der Lkw-Fahrer in einer Baustelle nicht richtig aufgepasst und war auf die Leitplanke gefahren. Weil er die ganze Straße blockierte, bildete sich ein etwa zehn Kilometer langer Stau. Die Bergung des Lkw dauerte laut Autobahnpolizei mehrere Stunden bis in die Nacht hinein. Die wartenden Fahrzeuge dahinter seien rückwärts aus der Baustelle herausgelotst worden. Ein Blick auf die Verkehrslage heute zeigt: Noch ist alles ruhig. Hier seht ihr, wie es auf euren Strecken momentan aussieht: Die aktuelle Lage im Südwesten: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:19 Uhr Verdeckter Ermittler soll in Koblenzer Terrorprozess aussagen Beim Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen, soll heute ein verdeckter Ermittler aussagen. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. In dem Prozess wird den vier Männern im Alter zwischen 44 und 56 Jahren und einer 75-jährigen Frau vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Sie sollen unter anderem geplant haben, zunächst einen großflächigen Stromausfall herbeizuführen und dann Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen. Weitere Infos zum heutigen Prozesstag hat meine Kollegin Pia Nicoley: Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 25. Oktober um 6 Uhr.

6:08 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Heute früh braucht ihr noch keinen Regenschirm, mitnehmen solltet ihr ihn aber trotzdem: Denn nach einem meist trockenen Beginn wird uns der Mittwoch schon im Laufe des Vormittags sein regnerisches Gesicht zeigen 🌧. Die genauen Wetteraussichten hat SWR-Wetterexperte Thomas Ranft für uns: Video herunterladen (23,3 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Im Prozess um einen geplanten Umsturz in Deutschland und der beabsichtigten Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll heute ein verdeckter Ermittler aussagen. Der Ermittler soll per Video in das Oberlandesgericht Koblenz zugeschaltet werden, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Bei der Vernehmung des Zeugen ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen, um die Identität des verdeckten Ermittlers zu schützen. Die BARMER stellt ihren Zahnreport vor. Vorab ist schon bekannt, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz im Vergleich mit den Bewohnern anderer Bundesländer selten zum Zahnarzt gehen. Der Zahnreport wurde von Autoren der Technischen Universität Dresden und von AGENON - Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen - erstellt. Die Ergebnisse werden am Vormittag bei einer Online-Pressekonferenz präsentiert. Warum Konflikte zu Kriegen werden und was für einen nachhaltigen Frieden wichtig ist - darüber diskutiert Michel Friedman am Abend beim SWR Demokratieforum. Die Diskussion zum Thema "Zwischen Krieg und Frieden" findet dieses Mal nicht im Hambacher Schloss statt. Das Demokratieforum geht auf Tour - an Daten und zu Orten, die für unsere Demokratie wichtig sind. Heute gastiert die Diskussionsrunde in Osnabrück, wo das 375-jährige Jubiläum des Westfälischen Friedens gefeiert wird.