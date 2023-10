Durfte Fluthilfe an insolventen Betrieb in der Vulkaneifel gehen?

Nach Angaben des Insolvenzverwalters ist die Gießerei Vulcast Germany GmbH aus Jünkerath in der Eifel (vormals Ergocast) seit über 330 Jahren in der Eisen- und Stahlindustrie tätig. Sie beliefere europa- und weltweit Energieunternehmen, Nutzfahrzeughersteller und die Schiffsindustrie. Das Unternehmen gliedert sich demnach in zwei wesentliche Produktionsbereiche: den Maschinen- und den Handformguss. Jährlich werden, so der Insolvenzverwalter, 17.000 Tonnen Gussteile ausgeliefert. Ein Drittel davon gehe in den Export. Die Gießerei beschäftige gemeinsam mit der Ergocast Service GmbH rund 200 Mitarbeiter. Produziert werde ausschließlich am Standort Jünkerath in der Vulkaneifel.