Verfahren für Fluthilfeanträge - Antragstellung ab Montag

Die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz sollen einfach an das Geld für den Wiederaufbau kommen. Heute stellte die Landesregierung das Verfahren vor.

Knapp zweieinhalb Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz mit 134 Toten hat die Landesregierung bekannt gegeben, wie Privatleute, Unternehmen, Landwirte, Winzer, Kommunen und andere Einrichtungen Geld für den Wiederaufbau bekommen können.

Landtag von RLP macht Weg für Fluthilfe frei

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, es sei ein historisches Hilfspaket, mit dem die Menschen in den betroffenen Regionen finanziell unterstützt würden. Dazu werde Rheinland-Pfalz 15 Milliarden Euro aus dem von Bund und Ländern vereinbarten Hilfsfonds für den Wiederaufbau erhalten. Man werde darauf achten, dass die Fluthilfe nicht missbraucht werde, so Dreyer. Welche Orte wie schlimm betroffen sind, können Sie hier lesen.

Ab Montag Antragstellung möglich

Betroffene können demnach von Montag an erste Förderanträge stellen. Die Wiederaufbauhilfen sollen möglichst schnell und unbürokratisch gewährt werden. Der Ministerrat habe eine Verwaltungsvorschrift beschlossen, die das entsprechende Förderverfahren regelt.

"Bei der Erarbeitung der Förderrichtlinien war uns wichtig, einen Aufbau zu fördern, der hochwasserresistent und nachhaltig ist. Er soll den Menschen ermöglichen, in ihrer Heimat zu bleiben und diese wiederaufzubauen. Da wo das nicht möglich ist, soll der Wiederaufbau auf hochwassersicheren Ausweichflächen möglich sein."

Antragsverfahren soll elektronisch und einfach sein

Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) sagte unter anderem, die Unterstützung für Privathaushalte reiche von einer Pauschale für Schäden am eigenen Hausrat bis hin zur Förderung des Wiederaufbaus zerstörter Gebäude. Für einen Ein-Personen-Haushalt sind zum Beispiel bis zu 13.000 Euro vorgesehen. Bei beschädigten oder zerstörten Häuser sollen bis zu 80 Prozent der Schadenssumme ersetzt werden. Dafür - so Ahnen - müsse ein Sachverständiger die Kosten schätzen. Dies könne aber auch nachgereicht werden. Die Hausbesitzer könnten mit Abschlagszahlungen rechnen. Damit die Betroffenen möglichst schnell Geld erhielten, setze man auf ein elektronisches, einfaches Antragsverfahren.

Planungssicherheit für Kommunen soll gewährleistet werden

Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen) wies auf die Planungssicherheit für Kommunen hin und betonte den Geist der Zusammenarbeit. Der nachhaltige und klimaangepasste Wiederaufbau seien gewaltige Aufgaben, die nur gemeinsam bewältigt werden könnten. Ihr ausdrücklicher Dank gelte dem unermüdlichen Einsatz der Handelnden und aller Helfenden vor Ort.

Praxisnahe Abläufe seien wichtig

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) sagte, die Wiederaufbauhilfen seien ein entscheidender Schritt auf dem Weg zurück ins Wirtschaftsleben. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Wirtschaftskammern, dem DLR Mosel, der Investitions- und Strukturbank und den Kreisverwaltungen, die die betroffenen Betriebe im Antragsverfahren eng begleiteten, würden praxisnahe Abläufe garantiert. Man setze sich darüber hinaus weiterhin für direkte Gespräche zwischen Bund und Europäischer Union ein, um die notwendigen Rahmen und förderrechtlichen Spielräume zu erweitern.

Öffentliches Leben soll zügig funktionieren

Innenminister Roger Lewentz (SPD) betonte, vom Wiederaufbau der öffentlichen Infrastruktur profitierten alle. Deshalb sorge das Land für eine umfassende Unterstützung der Kommunen. Unter anderem sollen die teilweise selbst schwer getroffenen Gemeindeverwaltungen auch durch zusätzliches Personal unterstützt werden, so Lewentz und weiter: "Auch private Träger sozialer Infrastruktur, insbesondere gemeinnützige Vereine, erhalten einen umfassenden Zuschuss, teils in Höhe von bis zu 100 Prozent der Wiederaufbaukosten. Damit sorgen wir dafür, dass das öffentliche Leben zügig wieder funktioniert“.

30. September Zukunftskonferenz

Beim Wiederaufbau im Ahrtal steht der Schutz der Bevölkerung an erster Stelle, hieß es bei der Vorstellung. Bei der Zukunftskonferenz am 30. September werde die Landesregierung darüber informieren, wie sich die neue Abgrenzung des Überschwemmungsgebietes an der Ahr aufgrund der Erkenntnisse aus dem Hochwasser vom Juli in den einzelnen Orten darstelle und auf die Möglichkeit der Wiedererrichtung von zerstörten Bauwerken auswirke. In Bürgerkonferenzen sollen dann detaillierte Fragen in den einzelnen Ortsgemeinden besprochen werden können.

Der Landtag hatte am Donnerstag in einem verkürzten Verfahren wichtige finanzielle und rechtliche Grundlagen für den Wiederaufbau geschaffen. Einstimmig verabschiedeten die Abgeordneten aller sechs Fraktionen ein Gesetz zur Einrichtung eines Sondervermögens und ein Gesetz zur Erleichterung des Wiederaufbaus.