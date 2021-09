Das Land stellt heute in Grafschaft-Ringen seine Pläne für den Wiederaufbau des Ahrtals vor. Bei der zweiten sogenannten Zukunftskonferenz soll es unter anderem um die neuen Überschwemmungsgebiete gehen.

Bis jetzt sind noch viele Fragen ungeklärt: Zum Beispiel, wie der Hochwasserschutz verbessert werden kann, ob und wie viele der zerstörten Häuser an der Ahr wieder aufgebaut werden dürfen - und falls nicht, wo die Menschen dann leben sollen.

Die zweite Zukunftskonferenz wird vom Land veranstaltet. Zunächst soll es in der Mehrzweckhalle in Ringen Vorträge und Reden von Behörden und Politikern geben. Danach haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Erstes Treffen Anfang September

Bei einer ersten Konferenz Anfang September hatten Experten und Politiker Ideen und Vorschläge zum Wiederaufbau gesammelt. Auch Betroffene aus dem Ahrtal hatten an dem Treffen teilgenommen.

"Es darf keine Denkverbote geben."

Der stellvertretende Landrat des Kreises Ahrweiler, Horst Gies (CDU), sagte nach der Konferenz: "Der Wiederaufbau der Infrastruktur muss strategisch, nachhaltig und zukunftsfest angegangen werden." Die Bewältigung der Krise erfordere eine nie gekannte Kraftanstrengung. Es dürfe keine Denkverbote geben.

Land hat erste Rahmenbedingungen festgelegt

Das Land hat nach eigenen Angaben jetzt erste Rahmenbedingungen für den Wiederaufbau festgelegt. Besonders wichtig seien die Themen Fördergelder, Heizversorgung und Hochwasserkarten. Nach SWR-Informationen sollen bei der zweiten Zukunftskonferenz auch die neuen vorläufigen Überschwemmungsgebiete vorgestellt werden.

In diesem Zusammenhang fordern mehrere Institutionen und Initiativen, die sich zusammengeschlossen haben, dass beim Wiederaufbau des Ahrtals auch ökologische, historische und baukulturelle Aspekte berücksichtigt werden. Man brauche eine einheitliche Vision, damit das Ahrtal nach der Flutkatastrophe zu einer Modellregion werden könne, heißt es in einem Positionspapier. Der Wiederaufbau stelle auch eine historische Chance dar.

"Wir suchen die Meinung eines Statikers" - ein Hilferuf auf einem Pappschild im Ahrtal SWR

Forderung: Erhalt statt Abriss historisch wertvoller Gebäude

Konkret gehe es zum Beispiel darum, so viele historische Gebäude wie möglich zu erhalten, um den Charakter des Ahrtals zu bewahren. Deshalb müssten die Schäden zügig erfasst und geklärt werden, was noch gerettet werden könne. Und zwar nicht nur an ausgewiesenen Denkmälern, sondern an allen Gebäuden, die seit langem das Orts- und Landschaftsbild an der Ahr prägen.

Zudem müsse geregelt werden, wie neu gebaut werden soll: Das Ahrtal lebe vom Tourismus. Deshalb müsse sich die Identität und der Charakter der Region beim Wiederaufbau auch in bewährten Haustypen, Bauformen und Materialien wiederfinden. Ziel sei ein "harmonisches, gewachsenes Gesamtbild im Ahrtal".