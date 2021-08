Der geplante Wiederaufbaufonds nach der Flutkatastrophe könnte ein Volumen von etwa 30 Milliarden Euro haben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen.

Vorausgegangen war eine Schaltkonferenz zwischen den Chefs der Staatskanzleien und Vertretern der Bundesregierung. Die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen den Aufbaufonds demnach am Dienstag vereinbaren. In Länderkreisen hieß es zugleich, die Summe sei noch nicht fest vereinbart. Es fehlten noch Berechnungsgrundlagen.

Bund und Länder wollen sich Kosten teilen

Nach einem Beschlussentwurf vom Montagmittag, der auch dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, ist die Einrichtung eines nationalen Fonds "Aufbauhilfe 2021" als Sondervermögen des Bundes geplant. Die Wiederaufbaumaßnahmen der Länder sollen je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert werden. Die Beteiligung der Länder solle über eine Anpassung der Verteilung des Umsatzsteueraufkommens über 20 Jahre erfolgen.

Allein in Nordrhein-Westfalen belaufen sich die Schäden durch das Unwetter Mitte Juli nach ersten Schätzungen auf mehr als 13 Milliarden Euro, wie Ministerpräsident Armin Laschet, der auch CDU-Chef ist, am Montag in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags bekanntgab. Die Schäden in Rheinland-Pfalz seien mindestens ebenso hoch, so dass der geplante nationale Wiederaufbaufonds 20 bis 30 Milliarden Euro umfassen müsse, so Laschet.

Laschet: Werden 20 bis 30 Milliarden Euro aufbringen

"Diesen milliardenschweren Wiederaufbaupakt schnüren wir gerade", sagte der Kanzlerkandidat der Union. "Aus allen Ländern wird Bereitschaft signalisiert, diese 20 bis 30 Milliarden aufzubringen." Jedes einzelne Flutopfer könne beim Wiederaufbau auf die Solidarität der Gemeinschaft zählen, versicherte Laschet.

Laut dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" nannte der rheinland-pfälzische Vertreter in der Runde eine Schadenssumme von 15 Milliarden Euro für sein Bundesland. Dies wollte Regierungssprecher Hartmut Höppner jedoch nicht bestätigen: "Wir beteiligen uns nicht an Zahlenspekulationen", sagte er. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) habe von einem Schaden in zweistelliger Milliardenhöhe gesprochen, damit sei genug gesagt. Nach Informationen des "Spiegel" hat darüber hinaus auch der Bund Schäden angemeldet - und zwar in Höhe von zwei Milliarden Euro an seinen Autobahnen und Schienenstrecken.

Katastrophenwarnung soll verbessert werden

Im Beschlussentwurf ist zudem die Rede davon, dass die dezentrale Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall verbessert werden soll. "Dazu gehört insbesondere das Sirenenförderprogramm des Bundes, mit dem den Ländern bis 2023 insgesamt bis zu 88 Millionen Euro für die Ertüchtigung und Errichtung von Sirenen zur Verfügung gestellt werden."

Weiter heißt es: "Zusätzlich soll das Cell-Broadcasting-System eingeführt werden, mit dem künftig auch die Warnung der Bevölkerung mit Textnachrichten auf Mobiltelefonen ermöglicht wird." Beim Cell Broadcasting wird ähnlich wie bei einer SMS eine Nachricht an Handy-Nutzer verschickt - und zwar an alle Empfänger, die sich zu dem Zeitpunkt in der betreffenden Funkzelle aufhalten. Diese Technologie wird in vielen anderen Staaten bereits genutzt.

Das Bundeskabinett beabsichtigt laut Beschlussentwurf für das Bund-Länder-Treffen, den Aufbaufonds am 18. August zu beschließen. Geplant ist ein Bundesgesetz.