Der sechsspurige Ausbau der A60 zwischen Ingelheim-West und Mainz-Süd ist Thema im Bundestag, die Grundsteuer ist in diesem Jahr erneut stark gestiegen und die fünf insolventen DRK-Krankenhäuser bleiben erhalten.

9:51 Uhr Transporter landet in der Lauter Kurz vor Schluss noch eine Geschichte aus der Kategorie "Kuriose Unfälle". Weil die Frontscheibe vereist war, ist in Wolfstein (Kreis Kusel) ein Transporter in der Lauter gelandet. Das Problem war allerdings nicht, dass die Fahrerin die Straße nicht mehr sehen konnte und deshalb in den Fluss fuhr. Es war so: Die Frau war gerade dabei das Eis von der Scheibe zu kratzen, als der Wagen plötzlich los rollte - die Handbremse war nicht angezogen. Die Frau versuchte noch vergeblich, die Handbremse zu erreichen und verletzte sich dabei leicht. Der Transporter musste von der Feuerwehr geborgen werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Kaiserslautern am 20. Oktober 2023 um 6:30 Uhr.

9:39 Uhr Koblenzer Schülerinnen bekommen Sonderpreis bei "Jugend forscht" Ich gebe zu, Naturwissenschaften waren, ganz nach dem Klischee, noch nie so meins. Bei zwei Schülerinnen des Eichendorff-Gymnasiums in Koblenz ist das anders. Die beiden 13-Jährigen haben untersucht, wie es sich auf die Körperhaltung auswirkt, wenn Kinder und Jugendliche im Unterricht Tablets nutzen. Für ihre Studien haben sie unter anderem 53 Mitschülerinnen und Mitschüler fotografiert und befragt. Und sie wurden belohnt: Für ihre kreative Studie bekamen die Mädchen den Sonderpreis des Landeswettbewerbs "Jugend forscht". Herzlichen Glückwunsch! Über dieses Thema berichtete SWR4 Koblenz am 20. Oktober 2023 um 8:30 Uhr.

9:30 Uhr Mainz 05 stellt El Ghazi frei: Wie geht es weiter? Morgen steht Mainz 05 gegen den Hammergegner Bayern München auf dem Platz. Doch über das Spiel redet gerade kaum einer. Viel mehr beschäftigt alle die Freistellung von Anwar El Ghazi. Der niederländische Spieler mit marokkanischen Wurzeln hatte sich auf Instagram mit Palästina solidarisiert. Und für viele stellt sich die Frage: Wie geht es jetzt weiter? Auch meine Kollegen vom Fernsehen haben sich mit dem Thema befasst: Video herunterladen (67,8 MB | MP4)

9:19 Uhr Wieso gruseln wir uns eigentlich so gern? Spinnweben und Totenschädel in Schaufenstern, gruselige Gestalten auf den Straßen und auf Parties: Halloween steht vor der Tür! Das Fest mit besonders großer Popularität in den USA wird auch hierzulande gern und gruselig gefeiert - in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November. Aber warum setzen sich so viele von uns an Halloween dem Grusel aus und was hat das alles mit Meditation zu tun? Antworten gibt es hier 🕸🧛‍♂️: Halloween Warum uns Gruseln entspannt Hirnforscher haben herausgefunden: Wenn wir kurzzeitig Angst haben, entspannt das unser Gehirn und wirkt fast wie eine Meditation.

9:10 Uhr Vollsperrung Landesstraße zwischen Kaiserslautern und Trippstadt Und noch eine Verkehrsmeldung: Nach einem Unfall ist die Landesstraße zwischen Kaiserslautern und Trippstadt momentan voll gesperrt. Laut Polizei ist ein Auto in den Gegenverkehr geraten. Insgesamt sollen drei Autos an dem Unfall beteiligt und fünf Menschen verletzt worden sein. Über dieses Thema berichtete SWR4 Kaiserslautern am 20. Oktober 2023 um 8:30 Uhr.

9:05 Uhr Schnee über dem Pfälzerwald? Huch, Schnee im Oktober? Naja, nur fast. Der weiße Staub, der ab kommender Woche wieder über dem Pfälzerwald runterkommt, ist kein Schnee, sondern Kalk. Dafür sind wieder vermehrt Hubschrauber unterwegs. Der Kalk soll dem Waldboden helfen, sich zu regenerieren. Der ist nämlich übersäuert, weil immer mehr Schadstoffe aus der Luft in den Boden gelangen und ihm Nährstoffe entziehen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Ludwigshafen am 20. Oktober 2023 um 8:30 Uhr.

8:45 Uhr Ludwigshafen: Falschparker online anzeigen Nützliches Tool oder deutsches Spießertum auf die Spitze getrieben? Da gehen die Meinungen sicher auseinander! In Ludwigshafen kann man ab jetzt Falschparker online anzeigen. Das neue Portal soll es möglich machen, Parksünder über das Handy direkt an Ort und Stelle zu melden - sogar mit Fotos. Aber aufgepasst: Eine anonyme Anzeige kann man nicht aufgeben. Man muss Name und Adresse angeben. Über dieses Thema berichtete SWR4 Ludwigshafen am 20. Oktober 2023 um 7:30 Uhr.

8:30 Uhr Was geschah eigentlich heute im Jahr... ...1401: In Hamburg werden Dutzende ehemalige Vitalienbrüder, eine Gruppe von Seefahrern, enthauptet und ihre Köpfe zur Abschreckung aufgespießt. Unter den Hingerichteten befindet sich Klaus Störtebecker, ein berüchtigter Seeräuber. ...1934: Mit einer Razzia im Schwarzfischer, einem der schwulen Szenelokale in München, und im Glockenbachviertel beginnen die Nazis ihre deutschlandweite Verfolgung von Schwulen und Lesben. Vorwand ist die Empörung über den "Putschisten" Ernst Röhm und seine relativ offen gelebte Homosexualität. An diesem Abend werden 145 Männer festgenommen, 39 von ihnen werden für mehrere Wochen in das Konzentrationslager Dachau verbracht. ...1967: Eduard Zimmermann startet im ZDF die Sendereihe "Aktenzeichen XY … ungelöst". ...1973: Fans des 1. FC Kaiserslautern wissen wahrscheinlich bei der Jahreszahl schon, worum es geht: Das Wunder vom Betzenberg, als der FCK gegen Bayern München nicht nur einen Rückstand von drei Toren aufholt - nein - die Roten Teufel verwandeln den Rückstand sogar in einen spektakulären 7:4-Sieg. ...1983: Der Meter wird in Paris von der 17. Generalkonferenz für Maß und Gewicht neu definiert als Strecke, die das Licht im Vakuum in 1/299.792.458 Sekunde zurücklegt. 😁

8:22 Uhr Rekordanstieg bei Grundsteuer In Rheinland-Pfalz wird für viele das Wohnen weiter teurer. Der Grund: Die Grundsteuer für Mieter und Hausbesitzer ist erneut gestiegen. Laut statistischem Landesamt hat sich der durchschnittliche Hebesatz der Kommunen dieses Jahr um 50 Prozentpunkte erhöht. In manchen Gemeinden war der Anstieg sogar noch deutlich höher - in der Ortsgemeinde Kerzenheim im Donnersbergkreis zum Beispiel lag er bei 580 Prozentpunkten. Verantwortlich dafür ist das neue Finanzierungsmodell des Landes für die Kommunen. Viele Städte und Gemeinden mit Finanzproblemen sehen sich dadurch gezwungen, ihre Steuern zu erhöhen. Denn wenn sie keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können, dürfen sie seit diesem Jahr nicht mehr am Entschuldungsfonds des Landes teilnehmen. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 20. Oktober 2023 um 7 Uhr.

8:03 Uhr Bundestag diskutiert über A60 Die A60 zwischen Ingelheim-West und dem Autobahnkreuz Mainz-Süd ist heute Thema im Bundestag. Es geht um den beschleunigten Ausbau auf sechs Spuren. Sollten die Abgeordneten den durchwinken, heißt das aber nicht, dass es dann auch sofort losgeht. Es sollen nur die Planungszeiten verringert werden. Denn die Autobahnabschnitte stehen schon seit Jahren weit oben im Bundesverkehrswegeplan, es hat sich aber noch nichts getan, weil der Planfeststellungsbeschluss fehlt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Mainz am 20. Oktober 2023 um 6:30 Uhr.

7:50 Uhr Erste Hilfe für Plüschtiere Ihr dürft jetzt ganz ehrlich sein, hier wird niemand verurteilt: Habt ihr ein Lieblingsplüschtier? Also mein Hund "Bello" sitzt ja seit fast 26 Jahren auf meinem Bett. Dementsprechend ist er schon etwas ramponiert. Vielleicht ein Fall für die Teddyklinik in Mainz? Die bietet erste Hilfe für Kuscheltiere - und will so Kindern die Angst vor dem Arzt nehmen. Video herunterladen (75,4 MB | MP4)

7:39 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) besucht den Libanon und Israel. In den Gesprächen geht es um die Freilassung der von der islamistischen Hamas verschleppten Geiseln, unter denen sich auch deutsche Staatsbürger befinden. Bei einer Pressekonferenz mit Jordaniens Außenminister Ajman Safadi in der Hauptstadt Amman kündigte Baerbock am Donnerstagabend an, dass Deutschland seine humanitäre Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen um 50 Millionen Euro aufstocken werde. Der Bundestag wird heute voraussichtlich die geplante Ausweitung der Lkw-Maut beschließen. Geplant sind unter anderem ein neuer CO2-Aufschlag und die Einbeziehung kleinerer Transporter ab 3,5 Tonnen. Handwerkerfahrten sollen nicht unter die Maut fallen Die Rolling Stones veröffentlichen heute, erstmals seit 2005, wieder ein neues Album. "Hackney Diamonds" ist das erste vollständige Album der britischen Rockband mit Originalmusik und das erste Werk nach dem Tod des Schlagzeugers Charlie Watts. Die Frankfurter Buchmesse öffnet um 14 Uhr ihre Türen für Privatbesucher. Gastland ist in diesem Jahr Slowenien. Die Buchmesse endet am Sonntag.

7:15 Uhr Insolvente DRK-Krankenhäuser gerettet Eine gute Nachricht am Morgen: Die fünf Krankenhäuser des Roten Kreuzes (Altenkirchen, Alzey, Hachenburg, Kirchen und Neuwied), die im August Insolvenz angemeldet hatten, bleiben erhalten. Besonders wichtig war es für die Trägergesellschaft nach eigenen Angaben, alle fünf Standorte zu retten und damit die Gesundheitsversorgung in den betroffenen Regionen zu sichern. Allerdings soll es Schwerpunkte bei den Krankenhäusern geben. Das bedeutet, dass auch Abteilungen geschlossen werden - beispielsweise die Geburtsstation in Hachenburg. Altenkirchen Zukunftskonzept vorgestellt Fortbestand der DRK Krankenhäuser in RLP gesichert Die insolventen DRK-Krankenhäuser in Altenkirchen, Alzey, Hachenburg, Kirchen und Neuwied sind gesichert. Das teilt die Trägergesellschaft des Deutschen Roten Kreuzes mit. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

7:08 Uhr Ein Sandstein-Quader für den Donnersbergkreis Der Donnersberkreis hat ab jetzt wohl ein neues Wahrzeichen: Eine 18 Tonnen schwere Sandsteinskulptur wird heute auf den Hügeln über Dörrmoschel offiziell eingeweiht. Sie wurde von einer Berliner Künstlerin im Rahmen eines rheinland-pfälzischen Bildhauer-Symposiums gestaltet. Die Skulptur hat die Form eines Quaders und trägt den Namen Lapi-Liege. In dem innen ausgehöhlten Kunstwerk kann man verweilen und die Umgebung genießen. So zumindest die Idee des Donnersbergkreises. Die Lapi-Liege bei Dörrmoschel - würdet ihr hier gerne verweilen? Kreisverwaltung Donnersbergkreis Über dieses Thema berichtete SWR4 Kaiserslautern am 20. Oktober 2023 um 6:25 Uhr.

6:55 Uhr Sturmflut an der Ostseeküste erwartet Eine wichtige Info für alle, die jetzt in den Ferien nach Nordddeutschland oder Skandinavien fahren wollen: Die Behörden dort warnen seit gestern vor einer schweren Sturmflut an der Ostseeküste. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie rechnet damit, dass die Wasserstände an der gesamten schleswig-holsteinischen Ostseeküste 1,50 Meter oder mehr über das mittlere Hochwasser steigen. Der Höhepunkt der Sturmflut wird für heute Abend erwartet, Hotspot in Deutschland ist Flensburg. Noch stärkeres Hochwasser wird in Dänemark erwartet, in Schweden ist die Südküste betroffen.

6:17 Uhr Tödlicher Unfall bei Waldböckelheim Auf der L108 bei Waldböckelheim ist am Donnerstagabend ein 23-Jähriger tödlich verunglückt. Der Polizei zufolge war er ohne Führerschein in einem nicht zugelassenen Auto unterwegs. Weil er vermutlich zu schnell war, kam er von der regennassen Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der schwer verletzte Mann wurde in die Mainzer Uniklinik gebracht und starb dort. Die L108 war für drei Stunden voll gesperrt. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 20. Oktober 2023 um 6 Uhr.

6:08 Uhr Das Wetter am Freitag und am Wochenende Ihr könnt schon mal den Regenschirm suchen, denn fast den ganzen Tag über wird es nass. Die Meteorologen sagen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter voraus. Die Temperaturen bleiben mild bei 11 bis 14 Grad. Am Wochenende wird es nochmal wärmer, die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. Der Regen zieht dann nach Norden ab und von Süden her wird es sonniger. Mehr dazu von SWR-Wetterexperte Sven Plöger: Video herunterladen (26,7 MB | MP4)

6:02 Uhr Das bringt der Tag in Rheinland-Pfalz Nach dem Brand eines Papier-Lkw auf der A3 bei Ransbach-Baumbach ist die Autobahn im Westerwald in Richtung Süden aktuell nur einspurig befahrbar. Nach Polizeiangaben wurden die Teerdecken des mittleren und des rechten Fahrstreifens derart beschädigt, dass sie nicht mehr genutzt werden können. Nur die linke Spur sei befahrbar, hieß es am Donnerstagabend. Lkw können die Unfallstelle im Moment gar nicht passieren. Der Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz trifft sich in Mainz zu seinem zweitägigen Landesverbandstag. Die Festrede vor rund 230 Delegierten und Ehrengästen wird der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert halten. Der Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e.V. ist eigenen Angaben zufolge mit mehr als 220.000 Mitgliedern die größte Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung, chronisch Kranken, Sozialversicherten und Rentnerinnen und Rentnern im Land. In Kaiserslautern beginnt die Oktoberkerwe! Mit dem Fassbieranstich um 17 Uhr geht es auf dem Messeplatz los. Später am Abend gibt's ein Feuerwerk. Das Volksfest geht bis zum 30. Oktober.