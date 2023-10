Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Bombendrohung gegen ZDF Soeben kommt noch eine Meldung der Polizei, dass es eine Bombendrohung gegen das ZDF in Mainz gegeben hat. Einsatzkräfte der Polizei sind wohl derzeit vor Ort - wir halten euch weiter auf dem Laufenden, auch wenn unser Ticker hier und jetzt endet. 10 Uhr: Für mich Zeit, mich zu verabschieden - und mich für euer Mitlesen zu bedanken! Wir sehen uns morgen früh wieder, wenn ihr wollt. Habt noch einen schönen Montag!

9:43 Uhr Frau bei Unfall auf A48 schwer verletzt Bei einem Unfall in der Anschlussstelle Bendorf der A48 ist heute Morgen eine Frau schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte sie in der Abfahrt Richtung Vallendar auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verloren und war mit einem Lkw kollidiert. Die Fahrerin wurde demnach in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Darüber berichtete SWR4 RLP am 23. Oktober 2023 um 9:30 Uhr

9:23 Uhr Noch freie Plätze: Long-Covid Beratung für Frauen am Abend Für Frauen, die an Long-Covid leiden, gibt es heute Abend im Pfalzklinikum Klingenmünster in der Südpfalz eine Beratung. Für das Treffen ab 18:30 Uhr sind nach Angaben der Veranstalter noch Plätze frei. Vor allem Frauen im erwerbsfähigen Alter sind doppelt so häufig von Long- Covid betroffen als Männer, so die Veranstalter. Eine Ergotherapeutin berät deshalb am Abend im Pfalzklinikum Frauen, die sich nach Corona ständig erschöpft, müde und kraftlos fühlen. Die Energiemanagement-Trainerin werde nach einem Vortrag auch Fragen von Kursteilnehmerinnen beantworten. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Frauengesundheitswoche Südpfalz statt. Interessierte können sich heute Vormittag noch anmelden. Darüber berichtete SWR4 RLP am 23. Oktober 2023 um 7:30 Uhr

8:42 Uhr Burg Rheinfels in 3D Jetzt gibt es eine Nachricht für alle Burgliebhaberinnen und Burgliebhaber: Besucherinnen und Besucher können sich die Burg Rheinfels in St. Goar jetzt ganz im Detail anschauen - und zwar virtuell. Dazu hat eine Firma ein aufwendiges dreidimensionales Modell von der Burg erstellt. Für einen Aufpreis von einem Euro erhalten die Besucherinnen und Besucher eine 3D Brille durch die sie im Sitzen auf eine Leinwand schauen und so durch die Gänge und Stollen der Burg Rheinfels geführt werden. Das Projekt hat laut dem St. Goarer Bürgermeister rund 140.000 Euro gekostet. Darüber berichtete SWR4 RLP am 23. Oktober 2023 um 8:30 Uhr

8:31 Uhr Mainz-Weisenau: Mieter wollen Zutritt verweigern In einem Wohnhaus im Mainzer Stadtteil Weisenau wollen Mieter verhindern, dass in ihren Wohnungen die Wasserleitungen saniert werden. Bei den Betroffenen handele es sich zum Teil um ältere, kranke und behinderte Menschen, so die Anwältin der Mieter. Sie müssten ab heute teilweise in Containern vor dem Haus duschen und auf Toilette gehen. Die Ankündigung der Bauarbeiten sei zu kurzfristig gewesen, die Betroffenen hätten keine Zeit gehabt, sich beispielsweise um ein Ausweichquartier zu kümmern. Wegen eines Legionellenbefalls und alter Leitungen müssen die Wasserleitungen in dem Haus saniert werden. Weigere sich nur ein Mieter mitzumachen, könnten die Arbeiten nicht beginnen, sagt die Anwältin. Deshalb habe die Gegenseite bereits Schadenersatz angedroht. Das sei versuchte Nötigung. Gleiches gelte auch, wenn den Mietern ab heute das Wasser oder die Heizung abgedreht werde. Dagegen werde sie sofort gerichtlich vorgehen, so die Anwältin. Darüber berichtete SWR4 RLP am 23. Oktober 2023 um 7:30 Uhr

8:01 Uhr Ein Blick zurück: Das geschah am 23. Oktober... ...1954: Bundeskanzler Konrad Adenauer unterzeichnet die Pariser Verträge, in denen die Souveränität der Bundesrepublik festgelegt wird. Mit Inkrafttreten 1955 endet der Besatzungsstatus in Westdeutschland. Auch der Beitritt zur NATO und die Aufrüstung wird in den Verträgen beschlossen. ...1956: Mit der Annahme der Satzung gründen 81 UN-Staaten die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA). Die IAEA soll als autonome zwischenstaatliche Behörde weltweit nukleare Anlagen überprüfen und verhindern, dass Kernenergie für militärische Zwecke genutzt wird ...1989: Die Teilnehmerzahl der Montagsdemonstrationen steigt explosionsartig an. In Leipzig sind es über 300.000 Menschen, die für Meinungs- und Reisefreiheit demonstrieren. Aber auch in anderen Städten wie Magdeburg, Dresden, Schwerin, Zwickau, Halle, Stralsund und Berlin gehen Zehntausende gegen das SED-Regime auf die Straße. ...2001: Apple-Chef Steve Jobs präsentiert ein portables Musik-Abspielgerät unter dem Namen "iPod", das rund 1000 digitalisierte Songs speichern kann.

7:44 Uhr Energieversorgung Mittelrhein: Strom und Gas werden günstiger Die Energieversorgung Mittelrhein, EVM, senkt zum 1. Januar in einigen Tarifen die Preise für Strom und Gas. Das sagte ein Unternehmenssprecher dem SWR. Der Energieversorger wolle damit die niedrigeren Einkaufspreise an seine Kunden weitergeben. Die EVM habe Gas und Strom günstig an den Energiebörsen einkaufen können, sagte Unternehmenssprecher Peerenboom dem SWR. Beim Gas könnten die Preise deshalb je nach Tarif ab Januar um bis zu 30 Prozent sinken. Die tatsächliche Ersparnis könne am Ende aber geringer ausfallen, so Peerenboom. Das hänge davon ab, ob beim Gas die Mehrwertsteuer ab Januar wieder auf 19 Prozent erhöht werde. Auch beim Strom stehe die genaue Preissenkung noch nicht fest. Der Energieversorger rechnet aber damit, dass auch Strom um mehr als 20 Prozent günstiger werden könnte. Die EVM will in den nächsten Tagen alle betroffenen Kunden über die neuen Preise informieren. Darüber berichtete SWR1 RP am 23. Oktober 2023 um 7:30 Uhr

7:09 Uhr Die Hälfte der Ferien ist rum - wie geht es euch? Ferienhalbzeit in Rheinland-Pfalz: Vor allem, liebe Eltern: Könnt ihr noch? Das Wetter macht es ja manchmal nicht unbedingt leichter, die Kinder zu bespaßen... Herbstferien-Halbzeit: Wie ist die Lage? Wir machen trotz des trüben Wetters das Beste draus! Ich verstehe die Frage nicht...Wir genießen den Urlaub in der Sonne! Hilfe, ich habe schon alle Indoor-Aktivitäten durch! Ich wäre froh, wenn ich Herbstferien hätte! Abschicken

7:04 Uhr Semesterstart: An Uni Mainz wieder mehr Studienanfänger Heute ist Semesterstart. In Mainz beginnen insgesamt fast 30.000 Studierende an der Johannes Gutenberg-Universität mit dem Wintersemester. Dieses Jahr haben sich außerdem mehr Studierende neu eingeschrieben als noch im letzten Jahr. Die Zahl der Neueinschreibungen sei das erste Mal seit Jahren nicht zurückgegangen, heißt es von Seiten der Uni. Die Uni rechnet mit 3.300 Erstsemestern. Darüber berichtete SWR4 RLP am 23. Oktober 2023 um 6:30 Uhr.

6:58 Uhr Autobahnabfahrt Mainz-Mombach gesperrt Achtung an alle Autofahrer im Bereich Mainz-Wiesbaden: Nach einem Unfall ist die Autobahnabfahrt Mainz-Mombach noch bis voraussichtlich 12 Uhr heute Mittag gesperrt. Nach Angaben der Polizei war in der Nacht auf Sonntag ein betrunkener Autofahrer frontal gegen einen Fahrbahnteiler gefahren. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die A643 war in Richtung Bingen mehrere Stunden gesperrt. Darüber berichtete SWR4 RLP am 23. Oktober 2023 um 6:30 Uhr

6:41 Uhr Deutschland und die Welt Die Gewerkschaft IG Metall wählt auf ihrem seit gestern laufenden Gewerkschaftstag eine neue Führung. Nachfolgerin des scheidenden Vorsitzenden Jörg Hofmann (67) soll die bisherige Stellvertreterin Christiane Benner (55) werden - als erste Frau an der Spitze der über 130 Jahre alten Gewerkschaft. Die Außenministerinnen und Außenminister der EU beraten heute in Luxemburg über die Nahost-Krise als wichtigstes Thema. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie ein Flächenbrand in der Region vermieden werden kann. Im Anschluss findet das 19. Ministertreffen EU-Zentralasien statt. In Berlin äußert sich die bisherige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht zur Gründung des Vereins "Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit". Der Verein wurde in Mannheim registriert und gilt als Vorstufe zur Gründung einer neuen Partei. Neben Wagenknecht soll unter anderem auch die bisherige Co-Vorsitzende der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, Amira Mohamed Ali, auf dem Podium sitzen.

6:33 Uhr Kaiserslautern: Warten auf Schulbücher geht weiter Wir werfen jetzt einen Blick nach Kaiserslautern - und auch wenn noch Ferien sind, schielen wir mit einem Auge auf den Unterrichtsbeginn. Den Kindern fehlen nach wie vor wichtige Schulbücher. Wie es aussieht, geht das Warten auf die Bücher weiter: Denn wann die dringend benötigten Bücher endlich kommen, kann die Stadt Kaiserslautern nach wie vor nicht sagen. Das dürfte bei den Eltern betroffener Schüler nicht nur Unverständnis, sondern inzwischen auch Sorgen um den Lernfortschritt ihrer Kinder auslösen. Kaiserslautern Wie lange noch? Kinder in Kaiserslautern haben immer noch nicht alle Schulbücher Das Warten in den Schulen in Kaiserslautern geht weiter: Für die Kinder fehlen nach wie vor wichtige Bücher - und die Stadt zuckt mit den Achseln. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:10 Uhr Neustadter Feuerwehr auf der Skisprungschanze Vielleicht wart ihr am Wochenende ja wandern und habt dabei den ein oder anderen Höhenmeter gesammelt? Zwei Feuerwehrleute aus Neustadt an der Weinstraße haben das in Oberstdorf im Allgäu auf die Spitze getrieben: Dominik Loesch und Sascha Köppler nahmen gemeinsam mit rund 500 anderen Feuerwehrleuten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Lichtenstein an einem Wettlauf auf die Skisprungschanze teil - in voller Feuerwehrmontur ging es mehr als 1.000 (!) Stufen hinauf. Auf unserem Instagram-Kanal gibt es die schweißtreibenden Bewegtbilder dazu:

6:03 Uhr Das Wetter: Herbstlich bis 15 Grad Am Montagmorgen ist es frisch und wechselnd bewölkt in Rheinland-Pfalz. Die Nebelfelder lösen sich im Lauf des Vormittags auf, die Temperaturen erreichen 12 bis 15 Grad. Am Nachmittag zieht ein Regengebiet ins Land. Das wechselhafte Wetter bleibt uns auch in den kommenden Tagen erhalten - bei Temperaturen bis 16 Grad. Video herunterladen (26,1 MB | MP4)