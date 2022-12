Rafaela Rübsamen arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

Rafaela Rübsamen ist Redakteurin bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. Sie arbeitet rund um die Uhr, damit immer die aktuellen Nachrichten im Web, App und auf Social Media-Plattformen stehen. Seit März 2020 ist sie beim Südwestrundfunk tätig. Heimat Frankfurt am Main. Immer wieder überlegt, wegzugehen, aber am Ende ist es Zuhause am schönsten - bis heute. Mein Antrieb Schnell und verständlich die Nachrichten für die Menschen in Rheinland-Pfalz zu erfassen, aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen.