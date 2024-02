Freiheit ist grundlegend für eine Demokratie und das höchste Gut. Wo hört die Freiheit des einen auf, wo beginnt die des anderen? Wie hängen Freiheit und Verantwortung zusammen?

Klar ist: Über Freiheit und ihre Grenzen muss immer wieder neu verhandelt werden. "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten […]", heißt es im Grundgesetz, Artikel 5.

Wie wichtig ist Menschen in unserem Land die Freiheit, sich politisch zu äußern? Wann stößt die Meinungsfreiheit an ihre Grenzen? Darüber diskutiert Michel Friedman am Mittwoch, 6. März 2024, um 19 Uhr in der Frankfurter Paulskirche - unter anderem mit dem früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle, Alena Buyx, Vorsitzende des Ethikrats, und Armin Laschet, CDU-Bundestagsabgeordneter.

Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich bis zum 1. März - per Mail an protokoll@stadt-frankfurt.de; Stichwort Demokratieforum.