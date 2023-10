Die seit Weihnachten 2022 vermisste Rahel M. aus Montabaur ist tot. Die Bahn stellt neue Lärmschutzwände fürs Mittelrheintal vor und ab heute halten Kita-Mitarbeitende Mahnwachen - das und mehr bei uns im RLP-Newsticker!

10:00 Uhr Adieu! Und schon ist es wieder 10 Uhr und unser Newsticker am Morgen endet. Vielen Dank fürs Mitlesen, für Zuschriften und Einsendungen. Morgen begrüßt euch meine Kollegin Lisa Müller an dieser Stelle. Bis dahin, alles Gute und einen schönen Donnerstag! Ihr habt in der Zwischenzeit Fragen, Kritik oder Anregungen? Dann schickt uns gerne eine Mail an rlp-newsticker@swr.de.

9:52 Uhr Einbruchserie beschäftigt Polizei in Daun Eine Einbruchserie in der Dauner Innenstadt beschäftigt die Polizei seit Mitte September. Nach Angaben einer Sprecherin gab es bisher 18 solcher Taten. Bei zehn davon gelang es den Einbrechern, in das Gebäude einzudringen und Bargeld zu stehlen. Bei acht weiteren Taten blieb es nach Polizeiangaben bei einem versuchten Einbruch. Insgesamt hätten die Täter rund 6.000 Euro erbeutet. Die Polizei geht zurzeit nicht davon aus, dass es sich um organisierte Bandenkriminalität handelt. Die Vorgehensweise sei dafür nicht professionell genug. Vielmehr seien hier Täter aus der Region am Werk, so die Sprecherin. Konkrete Hinweise, wer die Täter sind, gebe es bisher nicht. Damit es keine weiteren Einbrüche gibt, fährt die Polizei nun öfter mit zusätzlichen Autos Streife in der Dauner Innenstadt. Sie appelliert aber auch an alle in Daun, die Augen offen zu halten und im Zweifelsfall die Polizei zu rufen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Trier am 18.10.2023 um 9:30 Uhr.

9:46 Uhr Rohrbruch behindert Verkehr auf B9 Pendlerinnen und Pendler können die B9 zwischen Frankenthal und Ludwigshafen-Edigheim weiterhin nur eingeschränkt befahren. Nach einem Wasserrohrbruch ist nur eine Spur offen. Noch sei unklar, wie lange der Verkehr dort eingeschränkt sein wird, teilte die Polizei mit. Die Stadtwerke Frankenthal wollen die zerbrochene Wasserleitung austauschen. Möglicherweise seien die Reparaturarbeiten umfangreicher als gedacht. Das Wasser aus der Leitung hatte Montagabend die B9 bei Frankenthal überflutet. Haushalte hatten eine Zeitlang wenig oder gar kein Wasser. Gestern Abend hat es nun eine erneute Störung im Trinkwassernetz in Teilen von Frankenthal gegeben. Wie die Feuerwehr meldet, habe vermutlich ein Leck im Bereich des Rohrleitungsschadens vom Montag zu einem erneuten Druckabfall geführt. Betroffen waren einige Straßen im Umkreis um die alte Schadensstelle. Die Wasserversorgung sei inzwischen wieder hergestellt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mannheim-Ludwigshafen am 18.10.2023 um 9:30 Uhr.

9:33 Uhr Nun doch Fördergelder für Sportvereine in Kaiserslautern Gute Nachrichten für die Sportvereine in Kaiserslautern: Sie dürfen sich in diesem Jahr nun überraschend doch über finanzielle Fördermittel freuen. Das stand lange auf der Kippe, denn die Mittel im klammen städtischen Haushalt sind gesperrt. Jetzt springt die städtische Bürgerhospitalstiftung ein und zahlt den Vereinen in Kaiserslautern die volle Sportförderung von 300.000 Euro aus. Möglich macht’s eine Änderung der Satzung. Allerdings: Ein Sprecher stellte klar, das könne keine Dauerlösung sein und bleibe eine einmalige Sache. Wie es dann in den nächsten Jahren mit der Sportförderung weitergeht, ist noch nicht klar. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Kaiserslautern am 19.10.2023 um 7:25 Uhr.

9:29 Uhr "Komet" weiter auf Rekordkurs "Komet" - der Hit von Apache 207 aus Ludwigshafen und Udo Lindenberg ist auf dem Weg in die Geschichtsbücher. Der Song sammelt Rekord um Rekord. Meine Social-Media-Kolleginnen und -Kollegen haben die Erfolgsgeschichte zusammengefasst.

9:03 Uhr Vermisste Rahel M. aus Montabaur ist tot Die Nachricht ist bereits vom gestrigen Nachmittag, doch seitdem ist sie die meistgelesene auf unserer Seite: Die seit Weihnachten 2022 vermisste Rahel M. aus Montabaur ist getötet worden. Laut Staatsanwaltschaft Limburg wurde ihre Leiche gefunden. Ein 35 Jahre alter Mann wird verdächtigt, er wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt. Der Mann soll Rahel M. an Weihnachten 2022 Betäubungsmittel injiziert haben, daraufhin sei sie bewusstlos geworden und kollabiert. Der Beschuldigte soll sie noch lebend in eine Tasche gepackt und an der Lahn abgelegt haben. Durch Suchmaßnahmen der Polizei aufgeschreckt, habe er die Leiche dann zurück in seine Wohnung gebracht. Dort wurde sie nach Auskunft des Oberstaatsanwalts am Montag aufgefunden. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 18.10.2023 um 18 Uhr.

8:45 Uhr Blick in den Kalender: Was war am 19. Oktober... 2016: Das Kabinett bringt einen Gesetzentwurf zur Entsorgung von Atommüll auf den Weg. Demnach ist der Staat für die Lagerung zuständig, die Energiekonzerne sollen rund 23,5 Milliarden Euro in einen staatlichen Fonds zahlen. Bundestag und Bundesrat stimmen dem Gesetzentwurf im Dezember zu. 1913: In Leipzig wird die DLRG gegründet, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Damals wie heute ist ihr Ziel, Menschen vor dem Ertrinken zu retten und möglichst vielen das Schwimmen beizubringen. Auslöser für die Gründung war eine Tragödie auf Rügen, bei der 16 Menschen ertranken, darunter sieben Kinder. 1813: Die Völkerschlacht bei Leipzig endet - die bis dahin größte und blutigste Schlacht der Weltgeschichte. Sie tobte vom 16. bis 19. Oktober und kostete bis zu 120.000 Soldaten das Leben. Die Heere Russlands, Preußens, Österreichs und Schwedens konnten damals den entscheidenden Sieg über Napoleon und seine Alliierten erringen.

8:17 Uhr Bahn stellt Lärmschutzwände für das Mittelrheintal vor Die Bahn stellt heute Mittag um 12 Uhr in Koblenz neue Lärmschutzwände für das Mittelrheintal vor. Sie sind nach Angaben der Bahn so gestaltet, dass sie möglichst in das Landschaftsbild und zu den denkmalgeschützten Bauten im UNESCO-Welterbe passen. Für die Planung hatten sich die Bahn, der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und die betroffenen Gemeinden zusammengesetzt. Heute zeigt die Bahn, wie die neuen Lärmschutzwände aussehen sollen. Mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 am Mittelrhein hat das Bürgernetzwerk Pro Rheintal eine Buga ohne Bahnlärm gefordert. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 19.10.2023 um 7:30 Uhr.

8:09 Uhr Achtung, Wildwechsel! Die Forstämter im Land warnen: Gerade in den Morgen- und Abendstunden sollten Autofahrer wachsam sein - die Gefahr für Wildunfälle ist jetzt im Herbst besonders hoch. Der Grund ist der bevorstehende Winter. Die Tiere müssen sich vor der kalten Jahreszeit nochmal so richtig Speck anfuttern. Deshalb sind sie besonders aktiv und überqueren dabei eben auch so manche Straße, die durch ihren Wald führt, insbesondere Land- und Bundesstraßen. Wie ihr Wildunfälle vermeiden könnt und was zu tun ist, wenn es doch knallt, haben wir bei Instagram zusammengefasst:

8:01 Uhr Quiz: Wie nennt man die Angst vorm Arzt? Ich hab's vorhin schon erwähnt: In Mainz startet heute die Teddy-Klinik. Dort untersuchen angehende Medizinerinnen und Mediziner gemeinsam mit Kindern deren Kuscheltiere. Damit soll den Kleinen die Angst vorm Arztbesuch genommen werden. Wer bei diesem Anblick Herzrasen, feuchte Hände oder Schwindel bekommt, hat möglicherweise eine Phobie gegen Mediziner. dpa Bildfunk Rolf Vennenbernd Ich möchte daher von euch wissen: Wie heißt der Fachbegriff für die krankhafte Angst, zum Arzt zu gehen? Xenophobie Enochlophobie Iatrophobie irrelevant: Xenophobie

irrelevant: Enochlophobie

richtige Antwort: Iatrophobie Die gegebene Antwort ist Xenophobie ist die Angst vor Fremden.

Enochlophobie ist die Angst vor Menschenmassen.

Iatrophobie ist die Angst vor Ärzten.

8:00 Uhr Gutenberg mit Schlips - was ist da los? Die Gutenberg-Statue in Mainz trägt Krawatte. Doch das ist kein Streich, sondern hat einen kroatischen Hintergrund. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Social-Media-Bereich erklären, was es damit auf sich hat:

7:44 Uhr Kammerjäger-Betrüger in der Pfalz Eine Frau aus Maikammer ist Opfer eines Betrügers in Kammerjäger-Uniform geworden. Laut Polizei hatte die 77-Jährige wegen Ungeziefers in ihrer Wohnung den Kammerjäger über das Internet angeheuert. Mit seiner Arbeit sei er sehr schnell fertig und die Rechnung dafür sei deftig gewesen: rund 1.300 Euro. Das Ungeziefer war allerdings immer noch da. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mannheim-Ludwigshafen am 19.10.2023 um 7:30 Uhr.

7:32 Uhr Mahnwache für bessere Kita-Bedingungen Erzieherinnen und Erzieher aus Mainzer Kindertagesstätten machen gerade auf die aus ihrer Sicht zunehmend belastende Situation in den Kindergärten aufmerksam. Ihre Mahnwache auf dem Helmut-Kohl-Platz ist Teil einer bundesweiten Aktion der Gewerkschaft ver.di. Mitarbeitende der Kindertagesstätten in Laubenheim, Finthen oder der Neustadt beteiligen sich an der Mahnwache. Sie fordern gemeinsam einen Bundesgipfel, der die Zukunft der Kitas verhandeln soll. So könne es nicht weitergehen, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Und wörtlich: "Hauptsache die Kinder sind sicher, satt und sauber - mehr ist nicht mehr drin." Es fehle an pädagogischem Personal. Laut ver.di verlassen viele Mitarbeitende die Kitas oder arbeiten nur noch Teilzeit, weil sie zu stark belastet sind. Die Erzieherinnen und Erzieher, die bleiben, hätten damit noch mehr zu tun. Die Mahnwachen sollen bis kurz vor Weihnachten jeden Donnerstag vor der Staatskanzlei wiederholt werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Radio Mainz am 19.10.2023 um 6:25 Uhr.

7:19 Uhr Deuselbach ist wieder online - zumindest fast Gute Nachrichten für die Menschen in der Gemeinde Deuselbach am Rande des Nationalparks Hunsrück-Hochwald: In wenigen Tagen sollen sie wieder Internet und Telefon haben! Nach einem Blitzeinschlag im Juli waren viele in Deuselbach kommunikationsmäßig von der Außenwelt abgeschnitten. Festnetztelefon und Internet funktionierten nicht, der Mobilfunk ist in der Gegend oft lückenhaft. Laut Netzbetreiber ist die Technik nun wieder so weit instand gesetzt, dass Deuselbach bald wieder ans Netz gehen kann. Deuselbach Monatelang vom Internet abgeschnitten Deuselbach geht bald wieder ans Netz In Deuselbach ist für mehrere Monate das Internet und das Festnetztelefon ausgefallen. Jetzt wurde alles repariert. In wenigen Tagen sollen die Haushalte wieder ans Netz gehen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Trier am 19.10.2023 um 6:30 Uhr.

7:05 Uhr Blick auf Deutschland und die Welt In Straßburg wird heute der Sacharow-Preis für geistige Freiheit vergeben. Zu den Finalisten für den vom Europäischen Parlament vergebenen Preis gehören Jina Mahsa Amini, die junge Iranerin, die im Polizeigewahrsam starb, und die feministische Bewegung "Frau, Leben, Freiheit" im Iran. Außerdem sind die Menschenrechtlerin Vilma Núñez de Escorcia und Bischof Rolando José Álvarez Lagos aus Nicaragua nominiert sowie Frauen, die für einen freien, sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch in Polen, El Salvador und den USA kämpfen. In Berlin ist Auftakt für die Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS). Die Agenda stammt aus dem Jahr 2015. Bei der Aktualisierung sollen jetzt auch Bürgerinnen und Bürger mithelfen. Die neue DNS soll Ende 2024 vom Bundeskabinett verabschiedet werden. In Köln könnte das Oberlandesgericht eine Entscheidung im Dauerstreit zwischen der Kohl-Witwe Maike Kohl-Richter und dem Journalisten Heribert Schwan fällen. Es geht um ein Verbot weiterer Passagen aus seinem Buch "Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle" und um mögliche Entschädigungsansprüche von Kohl-Richter.

6:52 Uhr Renitenter Schwan behindert Feierabendverkehr Ein Schwan hat gestern Nachmittag in Bad Kreuznach für Behinderungen im Feierabendverkehr gesorgt. Er stand auf der Charles-de-Gaulle-Straße und wollte die Fahrbahn nicht mehr verlassen. Die Polizei versuchte es nach eigener Aussage per Hupe und schaltete das Martinshorn ein. Davon ließ sich der Schwan aber nicht beeindrucken. Als sich die Polizisten dem Schwan dann zu Fuß näherten, sei er aggressiv geworden. Die Beamten riefen schließlich die Feuerwehr zur Hilfe. Sie brachte den Schwan in die Nahe. Weder der Schwan noch die Einsatzkräfte seien verletzt worden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mainz am 19.10.2023 um 6:25 Uhr.

6:42 Uhr Protestzug gegen erweiterte Erstaufnahmeeinrichtung in Kusel Rund 450 Menschen sind gestern Abend in Kusel in der Pfalz durch die Straßen gezogen. Sie protestierten damit gegen eine Erweiterung der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in der Stadt. Derzeit sind nach Behördenangaben rund 1.000 Geflüchtete in der Erstaufnahmeeinrichtung in Kusel untergebracht, weitere in der Innenstadt. Rund 200 weitere Menschen sollen im Zuge der Erweiterung hinzu kommen. Den Protestierenden sind das zu viele. Video herunterladen (32,7 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 19.10.2023 um 6:30 Uhr.

6:27 Uhr Die Lage auf den Straßen Die Lage auf den Straßen ist überwiegend ruhig. Auf der A48 am Dreieck Vulkaneifel ist in Richtung Koblenz wegen Wartungsarbeiten die linke Spur gesperrt. Ähnlich ist es auf der A63 Kaiserslautern Richtung Mainz zwischen Saulheim und Klein-Winternheim: Dort ist die rechte Spur gesperrt. Alles Weitere findet ihr hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:08 Uhr Das Wetter in RLP: Regnerisch, aber mild Bis zum Wochenende ist für Rheinland-Pfalz typisches Herbstwetter vorhergesagt. Der Donnerstag beginnt zwar bedeckt, aber noch trocken. Im Laufe des Nachmittags zieht dann Regen auf, der auch am Freitag und Samstag anhält. Erst nachmittags lässt der Regen im Süden des Landes nach und es kommt sogar zeitweise die Sonne raus. Die Temperaturen sind aber immer noch mild, zwischen 11 und 19 Grad. Nachts wird es etwas kühler, aber es besteht keine Frostgefahr. Video herunterladen (30,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Lasst uns direkt mal schauen, was heute wichtig wird im Land: Im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms Mittelrheintal haben die Deutschen Bahn, der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und die betroffenen Gemeinden ein übergreifendes Gestaltungskonzept für die neuen Schallschutzwände erarbeitet. Es wird am Mittag in Koblenz präsentiert. In Mainz öffnet wieder die Teddy-Klinik. Klingt niedlich, hat aber einen ernsten Hintergrund: Damit soll Kindern die Angst vor einem Arztbesuch genommen werden. Dafür untersuchen Studierende zusammen mit Kindern ihre verletzten Kuscheltiere. Unter dem Motto "Donnerstag für gute Kitas" wollen Beschäftigte aus Kitas in Rheinland-Pfalz jeweils donnerstags Mahnwachen abhalten. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di. Die Aktionen sollen bis Weihnachten andauern. Mahnwachen soll es unter anderem in Mainz geben, jeweils donnerstags von 7:30 Uhr bis 9 Uhr vor der Staatskanzlei.