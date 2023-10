Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:51 Uhr Das Auto ist in RLP nicht wegzudenken Eigentlich wollte ich euch hier eine detaillierte Auflösung unserer heutigen Ticker-Umfrage zum Pendeln präsentieren, aber aus irgendeinem Grund (ich gebe einfach mal der Technik die Schuld) werden die Prozentwerte nicht dargestellt und ich habe gerade kein Lineal zur Hand, um die Balken auszumessen. 😉 Sicher ist: Die meisten, die mitgemacht haben, wollen sich nicht auf ein Verkehrsmittel festlegen. Auto, ÖPNV, Fahrrad, zu Fuß - je nach Strecke kommt alles in Frage. Aber schon knapp dahinter liegt das Auto, das viele von euch für (fast) alle Entfernungen nutzen. Deutlich abgeschlagen: das Fahrrad, die Füße und der ÖPNV. Nur darauf wollen sich die wenigsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage verlassen.

Jäger im Kreis Alzey-Worms leben derzeit in Angst um ihre Hochsitze. Die Polizei ermittelt wegen einer Brandserie, bei der bereits fünf Hochsitze im Kreis abgefackelt wurden. Zufall? Eher nicht, sagen die Ermittler. Sie gehen von Brandstiftung aus. Zuletzt erwischte es einen Hochsitz in Bornheim. Bisher sei es reines Glück gewesen, dass die Flammen nicht auf die Bäume im Umkreis der Bauten übergegriffen ist.

Die Finanzierung des Deutschlandtickets könnte über seine Zukunft entscheiden. Ich bin ehrlich: Wäre froh, wenn es das Angebot für 49 Euro weiterhin geben würde. Ich fahre seitdem häufiger mit dem ÖPNV, obwohl bei mir auf dem Land nur einmal pro Stunde der Bus fährt. Zumindest bei mir "wirkt" das D-Ticket. Was wir brauchen, ist Planungssicherheit. Jochen Erlhof ist Geschäftsführer der Mainzer Mobilität und hat die Politik aufgefordert, endlich zu einer Entscheidung in Sachen Deutschlandticket zu kommen. "Uns als ÖPNV-Unternehmen ist es eigentlich nicht so wichtig, wer was wie bezahlt, sondern was wir dringend brauchen, ist Planungssicherheit. Wir können nicht Ende November eine Entscheidung darüber bekommen, ob es das Ticket ab 1. Januar noch gibt oder nicht."

9:08 Uhr Supermarkt in Heimersheim überfallen Die Polizei fahndet im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler aktuell nach zwei Männern, die heute Morgen einen Supermarkt in Heimersheim überfallen haben sollen. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts sei von den Tätern beim Aufschließen des Gebäudes überrascht worden. Was die zwei Männer gestohlen haben, ist derzeit noch unklar. Laut Polizei hatten sie ein Messer dabei und flüchteten in unbekannte Richtung.

9:02 Uhr Halloween-Tipps für kleine und große Geisterjäger "Trick or treat?", oder wie wir im Deutschen sagen, "Süßes oder Saures?", wurde rund um Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz sicher zuerst gefragt. Durch die Air Base in Ramstein und die zehntausenden US-Amerikaner in der Region hat Halloween eine lange Tradition in und um "K-Town". Da wundert es mich auch nicht, dass unser Studio Kaiserslautern mit seinen Halloween-Tipps am frühesten dran ist. Lohnt sich auf jeden Fall, an Halloween einen Abstecher in die Westpfalz zu machen. Wo die Roten Teufel zuhause sind, muss es ja gruselig zugehen 😈 Landstuhl Kinderschminken, Zombiewalk & Horrorhäuser Veranstaltungstipps: Hier wird's gruselig an Halloween im Westen der Pfalz Gruselfans aufgepasst: Hier gibt's die besten Veranstaltungstipps zu Halloween in der Westpfalz. Und selbst für Halloween-Muffel ist was dabei.

Das Wort "Pufferzone" war mir bis heute Morgen noch nicht wirklich geläufig. Das dürfte bei vielen Menschen in Trier ganz anders sein. Dort sorgen diese Pufferzonen nämlich für Aufregung. Konkret geht es um Bereiche rund um historisch bedeutende Bauwerke, wie zum Beispiel die Porta Nigra oder die Kaiserthermen. Was darf dort gebaut werden, ohne dass das kulturelle Erbe der Stadt angegriffen wird? Gestern Abend stellte sich der Baudezernent der Stadt den Triererinnen und Trierern und musste unangenehme Fragen beantworten: Warum wurde ein großer Wohnblock direkt neben den Kaiserthermen gebaut? Wieso werden Touristen durch das Rotlichtviertel zur Römerbrücke gelotst? Die salomonische Antwort: Das UNESCO-Welterbe in Trier muss besser geschützt werden, aber die Stadt darf kein Freilichtmuseum werden. Die Diskussionen werden wohl weitergehen. Die Kaiserthermen in Trier.

8:34 Uhr Bürgergeld-Debatte: Besser als Niedriglohn? Das Bürgergeld wird im Januar um zwölf Prozent erhöht, Alleinstehende erhalten dann 563 Euro pro Monat. Unternehmen machen sich deswegen Sorgen, weil sie befürchten, dass viele Menschen im Niedriglohnsektor kündigen könnten. Gewerkschaften halten dagegen: Man arbeite nicht nur wegen des Geldes, sondern auch für das Selbstwertgefühl und soziale Bindungen. Wir haben bei Instagram mal nach eurer Meinung zu dem Thema gefragt. Mehr als 400 Kommentare sind schon unter dem Beitrag gepostet worden. Würden uns freuen, wenn eurer auch noch dazukommt:

Es ging zwar gestern im Newsticker schon kurz um die Programmkinos Capitol und Palatin in Mainz, die in dieser Woche beide schließen, aber darauf wollte ich euch trotzdem nochmals hinweisen: Wer schon immer einen (oder mehrere) Kinosessel zuhause haben wollte, sollte heute ins Palatin gehen. Dort wird abgeschraubt und abverkauft, damit der Saal zum großen Abschied morgen als Tanzfläche genutzt werden kann.

8:11 Uhr Was war eigentlich noch so am 26. Oktober? Heute vor 25 Jahren endet offiziell die Kanzlerschaft des Rheinland-Pfälzers Helmut Kohl. Bundespräsident Roman Herzog überreicht dem CDU-Politiker und seinen Ministern in Bonn die Entlassungsurkunden. Damit ist nach 16 Jahren Schluss für die bis dahin offiziell längste Amtszeit eines Kanzlers in der Bundesrepublik Deutschland. 1993 wird der ehemalige DDR-Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, in Berlin verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er an der Ermordung von zwei Polizisten im Jahr 1931 beteiligt war und verurteilt ihn zu sechs Jahren Haft. Mit der polizeilichen Besetzung und Durchsuchung der Spiegel-Redaktion in Hamburg beginnt 1962 die Spiegel-Affäre. Am Ende der Affäre wird zwar kein Hauptverfahren gegen das Nachrichtenmagazin wegen Landesverrats eröffnet, aber zwei Staatssekretäre entlassen und der damalige Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) verliert seinen Posten.

Im Politmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" beschäftigen wir uns heute Abend im SWR mit dem Pendeln. Zwei Nachbarn fahren die gleiche Strecke. Es geht von Rheinböllen nach Mainz: einmal mit dem Zug, einmal mit dem Auto. Wo ist der Frust größer? Ich (einfacher Arbeitsweg: 104 Kilometer) verzichte in der Regel auf Rad und Füße, dafür ist es mir ein bisschen zu weit nach Mainz. Aber dank Deutschlandticket wird es mal die Bahn und in den Früh- und Spätschichten dafür eher das Auto. Der Frust hält sich dabei die Waage. Kann beides nerven, manchmal 😅 Die Abstimmung ist bereits beendet. Wie bewegt ihr euch durch Rheinland-Pfalz?

7:37 Uhr Mainzer A-Jugend erfolgreich in UEFA Youth League Und noch ein kurzer, meiner Meinung nach aber durchaus erwähnenswerter Nachtrag in Sachen Fußball, weil wir damit den internationalen Fußball (endlich!) mal wieder nach Rheinland-Pfalz holen 😉: Der amtierende deutsche A-Jugend-Meister Mainz 05 hat am Abend die zweite Meisterrunde der UEFA Youth League erreicht. Nach einem 2:0-Erfolg im Hinspiel reichte dem Mainzer Nachwuchs ein 1:1 zu Hause gegen NK Maribor zum Weiterkommen. Das Spiel im Bruchwegstadion verfolgten rund 3.000 Zuschauer. Die Mainzer spielen erstmals in der Vereinsgeschichte in der europäischen Youth League.

7:28 Uhr Halloween steht vor der Tür: Bitte nicht Gruseln! 🎃 Es ist schon witzig, wie der Halloween-Hype in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Auch meine Tochter (7) fragt im Moment jeden Tag nach dem Aufstehen, wie viele Tage es noch bis Halloween sind (noch fünfmal schlafen). Wir haben auch schon die ersten Süßigkeiten im Schrank gelagert und morgen werden in der Ferienbetreuung Kürbisse geschnitzt. Aber wie gruselig darf Halloween für Kinder eigentlich sein? Blutverschmierte Zombies für Grundschüler? Das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Deswegen haben wir mal bei Neurowissenschaftler Simon Eickhoff nachgehört, wie das mit dem Gruseln eigentlich funktioniert und welche Horrorfilme nun wirklich nichts für zarte Kinderseelen sind - auch nicht an Halloween. FAQ mit Filmempfehlungen Horrorfilme an Halloween: Wie viel Grusel vertragen Kinder? Halloween verspricht viel Spaß für Kinder. Doch von gruseligen Filmen sollten Eltern die Finger lassen, raten Fachleute. Ein FAQ mit Hintergründen und Empfehlungen.

7:17 Uhr Dreyer derzeit "Big in Japan" Schade! Ich dachte, eine kurze Recherche mit "Malu Dreyer Größe" würde mich den Ticker-Eintrag über die Japanreise der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin und den Hit von Alphaville irgendwie verknüpfen lassen können, aber: Ich konnte nicht herausfinden, wie groß Frau Dreyer eigentlich ist. Groß ist auf jeden Fall ihr Interesse an Künstlicher Intelligenz und wie KI im Alltag von den Menschen noch besser genutzt werden kann. Deswegen befindet sich Malu Dreyer (SPD) gerade in Japan, um dort mehr über diese und andere Technologien zu lernen. Michael Ellermann begleitet die Delegationsreise für den SWR: Video herunterladen (63,9 MB | MP4)

7:04 Uhr Was bewegt Deutschland und die Welt? Ganz aktuell blickt die Welt heute früh in den US-Bundesstaat Maine. Dort sind Medienberichten zufolge in der Stadt Lewiston mehrere Menschen bei einem Schusswaffenangriff getötet worden. Bislang ist von 22 Toten und 50 bis 60 Verletzten die Rede. Die Polizei von Maine und ein Bezirkssheriff hatten zuvor vor einem bewaffneten Schützen gewarnt und die Bewohner der Stadt aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Die UN-Vollversammlung in New York kommt um 16 Uhr deutscher Zeit zu einer Dringlichkeitssitzung zum Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas zusammen. Mehrere Mitgliedstaaten hatten die Sitzung beantragt, nachdem sich der UN-Sicherheitsrat nicht auf eine Resolution zur Eskalation des Nahost-Konflikts einigen konnte. In Brüssel treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Themen des Oktobertreffens sind unter anderem die Lage in Nahost, die weitere Unterstützung der Ukraine sowie der Kampf gegen unerwünschte Migration. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt über die Klagen zweier Schwerkranker. Sie fordern die Erlaubnis zum Kauf einer tödlichen Dosis eines Betäubungsmittels, um ihr Leben zu beenden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte lehnt den Wunsch ab, da das Betäubungsmittelgesetz eine solche Erlaubnis nicht zulasse. In Berlin beginnen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder. Die Gewerkschaft ver.di und der Deutsche Beamtenbund fordern für ihre Mitglieder, wie schon bei der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen im Frühjahr, 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr.

Eine kleine Meldung gibt es: Auf der A48 Koblenz Richtung Dernbach zwischen Bendorf/Neuwied und Höhr-Grenzhausen steht ein offenbar defekter Lkw auf der rechten Spur. Die komplette Übersicht gibt es, wenn ihr dem Link folgt: Aktuelle Verkehrsmeldungen Wer sich lieber von der Bahn fahren lässt, findet hier die Infos.

6:44 Uhr Eine ganz ruhige Nacht in RLP Um euch mal einen Einblick in das Redaktionsleben zu geben: Jeden Morgen findet um 5:40 Uhr eine kleine Konferenz mit vielen müden Augen statt. Da schalten sich unsere SWR-Studios in Ludwigshafen, Kaiserslautern, Koblenz, Mainz und Trier mit den Kolleginnen und Kollegen von SWR1, SWR4 und SWR Aktuell zusammen und wir tauschen uns aus, was am Tag so ansteht und ob in der Nacht etwas Wichtiges passiert ist. Heute Morgen: Alles ruhig, nichts Aktuelles aus der Nacht, keine Meldungen - das sind doch mal gute Nachrichten! 😊

6:35 Uhr Erfolgreicher Abend für den BVB und RB Leipzig Der Mittwochabend war aus fußballerischer Sicht erfolgreich für die deutschen Mannschaften in der Champions League: Borussia Dortmund gewann beim englischen Club Newcastle United mit 1:0 und wahrte damit die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Auch RB Leipzig kann sich Hoffnungen auf die Runde der letzten 16 machen. Gegen Roter Stern Belgrad gab es einen 3:1 Erfolg und damit den zweiten Sieg im dritten Gruppenspiel für Leipzig. Erfolgreicher Champions-League-Abend für deutsche Mannschaften

6:13 Uhr Wie viele Bereitschaftspraxen müssen schließen? 430 Ärztinnen und Ärzte sind in Rheinland-Pfalz von einem aktuellen Urteil des Bundessozialgerichts betroffen, etwa ein Drittel aller Mediziner, die im Bereitschaftsdienst arbeiten. Dabei geht es - sehr knapp zusammengefasst - um eine Sozialversicherungspflicht im ärztlichen Notdienst. Die Folgen des Urteils: Viele Bereitschaftspraxen könnten ihre Öffnungszeiten einschränken, kleinere Einrichtungen sogar komplett schließen. In Baden-Württemberg haben die ersten Praxen bereits dicht gemacht. Einige von euch werden sich jetzt sicher fragen: Darf man denn überhaupt noch krank werden? Nach Gerichtsurteil In RLP drohen Schließungen von ärztlichen Bereitschaftspraxen In Rheinland-Pfalz müssen sich die Menschen auf Einschränkungen beim ärztlichen Bereitschaftsdienst einstellen. Grund ist ein Urteil des Bundessozialgerichts.

6:05 Uhr Kein goldener Herbst: Es bleibt dunkel und nass Der Sommer hat lange durchgehalten, aber mittlerweile ist der Herbst so richtig in Rheinland-Pfalz angekommen. Auch heute wird es wieder regnerisch - dafür aber mit 10 bis 14 Grad sehr mild für die Jahreszeit, sagt SWR-Wetterexperte Thomas Ranft: Video herunterladen (22,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Am Landgericht in Koblenz beginnt ein Prozess wegen versuchten Mordes. Die Staatsanwaltschaft legt dem 26-jährigen Angeklagten insgesamt drei Taten zur Last. Unter anderem soll er gemeinsam mit zwei anderen Personen grundlos einen Minderjährigen zusammengeschlagen haben. Dann soll der Angeklagte nach einem kurzen Wortwechsel das ihm bis dahin unbekannte Opfer mit einer Weinflasche gegen den Kopf geschlagen haben. Ab heute tritt der Darts-Profi Gabriel Clemens vom Dartsverein Kaiserslautern bei der European Darts Championship an. Der "German Giant" hat in der ersten Runde ein besonders schweres Los erwischt: den ehemaligen Darts-Weltmeister Peter "Snakebite" Wright. Boehringer Ingelheim lädt zum Herbstpressegepräch. Dabei soll es um die derzeitige Situation des Pharmaunternehmens gehen, aber auch um aktuelle Entwicklungen und um neue Forschungen.