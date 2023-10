Zombie-Walk und Halloween-Demo: Wieder Streik im RLP-Einzelhandel

Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte des rheinland-pfälzischen Einzelhandels erneut zum Streik aufgerufen. In Mainz fand eine Kundgebung statt.

Der Streik am Dienstag stand laut ver.di unter dem Motto "Wie Zombies wollt Ihr uns behandeln? Wie Zombies werden wir heut wandeln!" - offenbar in Anspielung auf Halloween.

Kundgebung am Mittag

Am späten Vormittag versammelten sich etwa 50 Streikende in Mainz am Münsterplatz, um von dort zum Platz Am Brand zu laufen. Dort sollte eine Kundgebung stattfinden. Der Protest sollte den Angaben zufolge einem "Zombie-Walk" gleichen. Ver.di begründet den Protest und die Forderung nach Lohn- und Gehaltserhöhungen mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten.

Sechs Verhandlungsrunden bislang ohne Ergebnis

Nachdem die Tarifverträge im Einzel- und Versandhandel Ende April ausgelaufen sind, blieben mehrere Verhandlungsrunden ohne Ergebnis. Die Angebote der Arbeitgeber seien für die Gewerkschaft nicht akzeptabel gewesen, so ver.di.

Das fordern die ver.di-Tarifkomissionen für den Einzel- und Versandhandel Erhöhung der Entgelte um 2,50 € je Arbeitsstunde

Erhöhung der Auszubildendenvergütung um 250 € je Ausbildungsjahr

Laufzeit der Tarifverträge soll 12 Monate betragen

Gemeinsame Initiative zur Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge (AVE)

"Das Angebot der Arbeitgeber im rheinland-pfälzischen Einzelhandel war auch in der 6. Verhandlung mit 5,3 % zu weit von unserer Forderung entfernt, umgerechnet sind das mal gerade 91 Cent brutto je Arbeitsstunde", erklärte die ver.di-Verhandlungsführerin für den Einzel- und Versandhandel Monika Di Silvestre. Die Beschäftigten bräuchten erheblich mehr, um ihre täglichen Kosten decken zu können.

Sollte es nicht bald zu einer Einigung kommen, kündigte ver.di bereits an, auch im Weihnachtsgeschäft zu streiken.