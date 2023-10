Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:58 Uhr Ihr so: Weg mit der Zeitumstellung! So, Stichwort Zeitumstellung, das leidige Thema. Ich hatte euch gefragt, wie ihr es damit haltet. Nach all den Jahren dran gewöhnt oder endlich weg damit? Der klar größere Balken sagt: Weg damit! Und nicht vorenthalten möchte ich noch die schöne Grafik unserer Social-Kollegen, die mal aufbereitet haben, wie es nur mit Sommer- oder nur mit Winterzeit aussähe:

9:46 Uhr Im Dunkeln durchs Museum Das Naturhistorische Museum in Mainz bietet ab heute sogenannte Taschenlampen-Führungen an. Dabei erleben die Besucherinnen und Besucher das Museum abends im Dunkeln. Neu sind in dieser Saison die sogenannten "Late-Night-Specials" nur für Erwachsene. Die Taschenlampen-Führungen im Naturhistorischen Museum in Mainz finden bis Ende Januar 2024 immer Freitagabends statt. Über dieses Thema berichtete das Studio Mainz am 27. Oktober um 9:30 Uhr.

9:40 Uhr Schwerer Unfall auf der A65 bei Mutterstadt Und nochmal Verkehr...: Auf der A65 bei Mutterstadt ist gerade eine Spur gesperrt. Grund ist ein schwerer Verkehrsunfall. In Fahrtrichtung Ludwigshafen ist die rechte Spur gesperrt. Es sind mehrere Einsatzkräfte vor Ort, unter anderem die Feuerwehr, ein Hubschrauber und der Rettungsdienst. Näheres ist noch nicht bekannt. Hier könnt ihr immer mal reinschauen: SWR Verkehrsmeldungen

9:31 Uhr Der 27. Oktober in der Zeitgeschichte Und wüsstet ihr, was genau am heutigen Tag vor einigen Jahren so alles los war? Natürlich nicht. Aber deshalb haben wir ja unseren kleinen Blick in die Historie: Die Bundesrepublik Deutschland wächst. Außenminister Heinrich von Brentano und sein französischer Amtskollege Chistian Pineau unterzeichnen am 27. Oktober 1956 in Luxemburg den sogenannten Saarvertrag. Damit wird das Saarland das bis dato zehnte Bundesland der BRD. Der 27. Oktober, ein guter Tag für Erfinder: 1873 meldet Joseph Glidden den Stacheldraht zum Patent an, 1910 wird das Patent zur Herstellung von Alufolie eingereicht und 1937 stellt Chester Carlson den Fotokopierer beim Patentamt vor. Das sozusagen erste Fluchtfahrzeug der Welt soll am 27. Oktober 1901 in Paris unterwegs gewesen sein. In Neuilly-sur-Seine hatten Diebe ausgerechnet eine Autowerkstatt aufgebrochen, Material und Briefmarken im Wert von 1.500 Francs geklaut und waren anschließend mit dem Auto geflüchtet. Es soll der erste Einbruch gewesen sein, bei dem ein Auto zur Flucht benutzt wurde.

9:15 Uhr Paketdienst rüstet sich für Weihnachten Lebkuchen im Büro, bald wieder "Last Christmas" in der Radio-Rotation und...DHL holt Leute: Weihnachten naht also! Am Paketzentrum im rheinhessischen Saulheim wurden bereits 35 Mitarbeiter dazugeholt. Und es sollen noch mehr werden. Insgesamt 100 zusätzliche Mitarbeiter sollen den Standort in der Vorweihnachtszeit unterstützen, hat ein DHL-Sprecher dem SWR gesagt. Über dieses Thema berichtete das Studio Mainz am 27. Oktober um 8:30 Uhr.

9:00 Uhr "Ein kleiner Schatz": Preis für Flutwein von der Ahr Nur drei Fässer haben die Ahrflut vor zwei Jahren überstanden - und der Rotwein, der darin steckte hat jetzt einen der renommiertesten deutschen Weinpreise gewonnen. Wolfgang Schulze-Icking Das Weingut "Max Schell" wurde von der Flut hart getroffen: Leitungen, Tanks, Heizung - alles zerstört. Die Weinfässer lagen kreuz und quer im Keller, mitten im Schlamm, teils kaputt, der Wein ausgelaufen. Winzer Wolfgang Schulze-Icking ging eigentlich davon aus, dass nichts mehr zu retten ist. Aber Helfende entdeckten in dem ganzen Chaos drei intakte Fässer mit dem Spätburgunder "Grand Max S". Und der holt den zweiten Platz beim deutschen Rotweinpreis der Zeitschrift Vinum. "Da hat man was ganz Besonderes, wie so ein kleiner Schatz", so Winzer Schulze-Icking.

8:47 Uhr Mann mit Waffe in Ludwigshafen unterwegs Mann oh Mann, was war denn da los? In Ludwigshafen ist gestern Abend ein bewaffneter Mann in eine Wohnung eingedrungen und hat dort offenbar mehrere Menschen bedroht. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Beamten nahmen dem Mann das Ding ab - es handelte sich um eine Schreckschusspistole. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Über dieses Thema berichtete das Studio Ludwigshafen am 27. Oktober um 8:30 Uhr.

8:33 Uhr Isst Christian Döring da wirklich eine Spinne? Eigentlich ist unser Christian Döring seit ein paar Wochen im verdienten Ruhestand. Viele dürften den Reporter und Moderator des SWR aus unzähligen Sportsendungen und Berichten kennen. Doch nun ist von ihm ein geradezu unfassbares Video bekannt geworden. Ach, schaut am besten einfach selbst...:

8:22 Uhr Mehr Grün am Rheinufer in Mainz gefordert Seit Juli wollte die Stadt Mainz wissen: Wie können wir das Rheinufer zwischen Kaisertor und Zollhafen besser gestalten? Jetzt hat die Verwaltung erstmals Ergebnisse der Bürgerbefragungen präsentiert. Demnach wünschen sich viele Menschen vor allem mehr Grünflächen, denn die Promenade bietet im Moment vor allem jede Menge Asphalt. Außerdem wurden mehr Sitzmöglichkeiten, Wasserspender und Fahrradparkplätze gefordert. Mehr zu den Ergebnissen und ob die Wünsche überhaupt umgesetzt werden können, lest ihr hier: Mainz Ergebnisse der Befragung Bürgerbeteiligung: Mehr Grünflächen am Mainzer Rheinufer gefordert Die Stadt Mainz hat die Ergebnisse der bisherigen Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung des Rheinufers vorgestellt. Zwischen Kaisertor und Zollhafen soll es mehr Grünflächen geben. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:04 Uhr Mainz ist teuer! Mainz ist die Stadt mit den höchsten Lebenshaltungskosten in Rheinland-Pfalz. Das zeigt zumindest eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Instituts für Stadtforschung. Inklusive Wohnkosten müssten Mainzer und Mainzerinnen knapp zehn Prozent mehr als im deutschen Durchschnitt zahlen. Grund dafür sind die hohen Kosten fürs Wohnen. Für die Studie wurden Millionen von Preisdaten für 400 Kreise und kreisfreie Städte ausgewertet. Über dieses Thema berichtete das Studio Mainz am 27. Oktober um 7:30 Uhr.

7:47 Uhr Achtung, Zeitumstellung am Sonntag! Jedes Jahr im März und Oktober stellen wir in Deutschland die Uhr von Winter- auf Sommerzeit und von Sommer- wieder auf Winterzeit. Im März eine Stunde vor, im Oktober eine Stunde zurück. An diesem Wochenende ist es wieder soweit. Jedes Jahr werden die Stimmen, diese Zeitumstellung komplett abzuschaffen, lauter. Auch die EU hatte 2018 schon angekündigt, die Zeitumstellung abzuschaffen. Warum ist das eigentlich bisher nicht passiert? Weil die Sache komplizierter ist als gedacht, so schätzt es SWR-Korrespondent Stephan Ueberbach aus Brüssel für uns ein. Die EU-Kommission und das Europaparlament hatten nämlich die Mitgliedsstaaten gebeten, sich gemeinsam entweder für eine dauerhafte Sommer- oder Winterzeit zu entscheiden. Tja, und da gibt's Streit und noch lange ist keine Einigung in Sicht. Seit 2019 haben sich die EU-Länder nicht mehr mit dem Thema beschäftigt, sagt Ueberbach. Die Uhrumstellung bleibt uns also wohl noch ein Weilchen erhalten... oder für immer.

7:30 Uhr Feuer in Wohnhaus im Westerwald In Mörlen im Westerwald ist ein Wohnhaus in Brand geraten. Nach ersten Informationen der Polizei ist der einzige Hausbewohner vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Als die Feuerwehr kam, habe der Dachstuhl des Hauses in Flammen gestanden. Die Rettungskräfte hätten aber verhindern können, dass das Feuer auf Nachbarhäuser übergreift. Die Löscharbeiten laufen noch. Über dieses Thema berichtete das Studio Koblenz am 27. Oktober um 7:30 Uhr.

7:08 Uhr Streik im Einzelhandel in RLP Wer heute Möbel, Lebensmittel oder Klamotten kaufen will, könnte in manchen Ecken von Rheinland-Pfalz vor verschlossenen Türen stehen. Die Gewerkschaft ver.di hat bestimmte Filialen im Einzelhandel für heute zum Streik aufgerufen. Dabei geht's zum Beispiel um IKEA in Koblenz und Kaiserslautern, H&M in Mainz, Ludwigshafen und Kaiserslautern und um einige Filialen von Kaufland. Eine Übersicht findet ihr hier. Grund sind die stockenden Tarifverhandlungen im Einzelhandel. Die Verträge sind schon im Frühjahr ausgelaufen - aber bis heute gibt's keine neue Einigung. Über dieses Thema berichtete das Studio Trier am 27. Oktober um 6:30 Uhr.

6:57 Uhr Darauf schaut Deutschland und die Welt Und hier der tägliche Blick über den Tellerrand: In Gelsenkirchen fällt heute voraussichtlich das Urteil im Prozess gegen zwei Tagesmütter, die für den Tod eines zweijährigen Jungen in einer Mini-Kita verantwortlich sein sollen. Die Anklage wirft ihnen fahrlässige Tötung vor. Die Frauen sollen ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt haben. Der Junge war beim Mittagsschlaf in seinem Bett erstickt, weil er sich in einem Etagenbett unglücklich eingeklemmt hatte. Als Zeichen für ein friedliches Miteinander wollen Vertreter jüdischer Verbände in Nordrhein-Westfalen heute eine Moschee in Bochum besuchen. Sie folgen damit einer Einladung der vier größten muslimischen Landesverbände nach deren Synagogen-Besuch am Montag in Köln. Zur Fortsetzung des Austauschs und als weiteres Signal gegen Hass und Gewalt wollen die hochrangigen jüdischen Gemeindevertreter die Sultan Ahmet Moschee in Bochum besuchen. In Hannover soll Altkanzler Gerhard Schröder vom SPD-Bezirk Hannover für 60 Jahre Parteimitgliedschaft geehrt werden. Bei der nicht-öffentlichen Veranstaltung soll Schröder eine Urkunde sowie eine Anstecknadel erhalten. Die Ehrung war innerhalb der SPD umstritten. Schröders Ortsverein Hannover Oststadt-Zoo erwog, darauf zu verzichten. Daraufhin bot Hannovers früherer Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg an, die Ehrung zu übernehmen.

6:47 Uhr Vermisstes Mädchen wieder da Gute Nachricht zwischendurch: Das vermisste Mädchen aus Herborn im Hunsrück ist gestern Abend wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei in Idar-Oberstein teilte keine weiteren Einzelheiten mit. Das 14-jährige Mädchen war seit Dienstag vermisst worden. Über dieses Thema berichtete das Studio Trier am 27. Oktober um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr Mainz 05: Heute Abend gilt's! Endlich der erste Sieg in dieser Saion - das wäre doch mal was. Mainz 05 tritt am Abend in Bochum an, die stecken auch ohne Dreier bisher unten drin im Keller: 05-Trainer Bo Svensson hat nochmal zusammengefasst, dass es heute Abend wirklich ganz ganz wichtig wird:

6:33 Uhr "German Giant" bei Darts-EM direkt zum Auftakt raus Das ist bitter: Gabriel Clemens vom Dartsverein Kaiserslautern ist gestern Abend direkt zum Start der Darts-EM in Dortmund ausgeschieden. Stark gestartet und lautstark vom Publikum angefeuert musste er sich am Ende doch knapp gegen Ex-Weltmeister Peter Wright aus Schottland geschlagen geben. Es war die vierte Niederlage im vierten EM-Spiel seiner Karriere. Der "German Giant" Gabriel Clemens musste sich bei seinem Auftaktspiel bei der Darts-EM in Dortmund gegen Peter Wrigt geschlagen geben. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / nordphoto GmbH / Christian Schu | nordphoto GmbH / Christian Schulze Clemens - auch bekannt als "German Giant" - hat schon Darts-Geschichte geschrieben. Er schaffte es Anfang des Jahres als erster Deutscher ins Viertel- und Halbfinale einer Darts-Weltmeisterschaft. Über dieses Thema berichtete das Studio Kaiserslautern am 27. Oktober um 6:30 Uhr.

6:20 Uhr Ein Blick auf den Berufsverkehr Bei Schifferstadt ist letzte Nacht ein Lkw umgekippt - und jetzt blockiert er die A61 Richtung Ludwigshafen. Wie von der Polizei zu hören ist, kann die Bergung auch noch ein Weilchen dauern. Zur Übersicht mit allen Staus und Verkehrsmeldungen geht es hier entlang: SWR Verkehrsmeldungen

6:05 Uhr Das Wetter: Es bleibt nass in RLP Es bleibt auch heute und die nächsten Tage nass und herbstlich in Rheinland-Pfalz, sagt Meteorologe Karsten Schwanke. Allerdings sorgt ein lauer Wind dafür, dass die Temperaturen relativ mild sind. Heute bist zu 15 Grad, am Sonntag und Montag sogar bis zu 17 Grad. Video herunterladen (27,7 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig im Land In Rheinland-Pfalz werden heute ausgewählte Einzelhandelsfilialen bestreikt. Wegen der stockenden Tarifverhandlungen für den Einzelhandel hat die Gewerktschaft ver.di Beschäftigte bestimmter Filialen zum Streik aufgerufen. Die zentrale Streikkundgebung wird ab 11 Uhr in Koblenz stattfinden. Ver.di fordert unter anderem eine Lohnerhöhung um 2,50 Euro pro Stunde. Im Groß- und Außenhandel verlangt die Gewerkschaft für die Beschäftigten 425 Euro mehr im Monat. Der Betriebsrat des DRK-Krankenhauses Altenkirchen im Westerwald hat für den Vormittag eine Demonstration vor dem Klinikgebäude angekündigt. Der Protest richtet sich gegen das Sanierungskonzept der Klinik, das vor gut einer Woche vorgestellt wurde. Demnach soll das Krankenhaus zu einem Gesundheitszentrum mit ambulanter Versorgung umgestaltet werden. Der 1. FSV Mainz 05 muss heute zum Kellerduell beim VfL Bochum antreten. Bei der Partie treffen die einzigen beiden Mannschaften der Bundesliga aufeinander, die bislang noch kein Spiel gewinnen konnten. Bochum ist mit vier Punkten 17. in der Tabelle, Mainz mit zwei Punkten am Tabellenende. Ein Grund für die Negativserie der Mainzer: Die Neuzugänge helfen dem Team noch nicht weiter. In Mainz feiern Filmfans heute den Abschied der beiden Programmkinos Capitol und Palatin. Bereits am Mittwoch liefen die letzten Filme auf der Leinwand, heute steigt im Palatin eine große Abschiedsparty, nachdem dort gestern alle Kinosessel ausgebaut wurden. Die Betreiber haben sich aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten entschlossen, die Kinos zu schließen.