++ Kimmel neue OB von Kaiserslautern ++ Gedenken an Bombardierung von Mainz ++ Kleinkunstpreis an Kebekus

Kaffee am Morgen ist wichtig! Aber es muss auch die richtige Tasse sein, oder? Greift ihr morgens wahllos ins Geschirrregal oder habt ihr ein erklärtes Lieblingsstück? Und seid ihr eher Typ lustige Aufschrift oder tendiert ihr mehr in Richtung edles Porzellan? Schickt mir ein Bild von eurem morgendlichen Trinkgefäß! Ich mache mal den Anfang: Bei mir gibt’s den Kaffee selbstverständlich nur aus der von Kinderhand gefertigten und mir persönlich überreichten Herzchen-Tasse.

6:15 Uhr

Kleinkunstpreise in Mainz verliehen

Er gilt als die bedeutendste Auszeichnung der verschiedenen Kleinkunst-Genres in der Bundesrepublik: Der Deutsche Kleinkunstpreis, verliehen vom Mainzer Unterhaus. Gestern wurden im Frankfurter Hof in Mainz die Gewinner des Kleinkunstpreises 2023 ausgezeichnet. In der Kategorie Stand-Up erhielt Carolin Kebekus die Auszeichnung. Preisträgerin in der Kategorie Kabarett ist Anny Hartmann. In der Sparte Musik gewann Danger Dan. Mehr zu den Preisträgern findet ihr hier:

Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 27. Februar um 4:00 Uhr.