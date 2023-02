Warnstreiks am Flughafen Köln/Bonn: Viele Flüge fallen aus

Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft ver.di für diese Woche weitere Warnstreiks angekündigt. Davon betroffen ist auch der Flughafen Köln/Bonn.

Die ersten Arbeitsniederlegungen am Flughafen Köln/Bonn haben nach Angaben der Gewerkschaft bereits am späten Sonntagabend begonnen. Die Gewerkschaft hatte Beschäftigte der Luftsicherheit aufgerufen, sich an dem Warnstreik zu beteiligen - also Mitarbeiter in der Personal- und Warenkontrolle sowie der Frachtkontrolle.

Fast alle Flüge am Flughafen Köln/Bonn fallen aus

Deshalb werden am Flughafen Köln/Bonn voraussichtlich fast alle Flüge ausfallen, der Flughafen Düsseldorf ist ebenfalls betroffen. Der Flughafen Köln/Bonn hat angekündigt, am Montag 131 der 136 geplanten Passagierflüge zu streichen. Passagiere sollen sich vorab erkundigen, ob ihre Flüge betroffen sind.

Vergangene Woche hatte die Gewerkschaft ein erstes Angebot der Arbeitgeber abgelehnt. Sie verlangt für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro. Die Arbeitgeber lehnen das als nicht finanzierbar ab.