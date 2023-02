Brand von fünf Häusern in Lütz: Das Feuer ist aus

Am Montagmorgen griff in Lütz (Kreis Cochem-Zell) ein Feuer von einem Wohnhaus aus auf vier weitere über. Jetzt atmet der Ort auf: Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht.

Bis Dienstagmorgen bleibe eine Brandwache vor Ort in Lütz, um zu verhindern, dass mögliche Glutnester wieder aufflackern, sagte Bernd Löffler dem SWR. Er ist einer der stellvertretenden Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Cochem. Der Brand selbst sei aber am späten Montagnachmittag gelöscht worden.

Nach Löfflers Angaben musste ein Haus abgerissen werden. Die anderen vier wurden unterschiedlich stark beschädigt, sind aber momentan nicht mehr bewohnbar. Im Moment seien weder die Höhe des Gesamtschadens noch die Brandursache bekannt. Die Kripo ermittele, sagte Löffler dem SWR. Seit Montagmittag seien auch Brandsachverständige der Polizei vor Ort.

Anwohner sollten sich schützen

Das Feuer wurde nach Angaben der Polizei gegen 7:45 Uhr in der Herrengrabenstraße gemeldet. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde ein Mensch leicht an der Hand verletzt. Ein weiterer kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

In einer amtlichen Gefahrenmitteilung wurden die Bewohner des betroffenen Gebietes dazu aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Es könne zu Geruchsbelästigungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Husten, Augenbrennen oder Übelkeit kommen.

Dachbodenbrand breitete sich schnell aus

Nach Angaben von Verbandsbürgermeister Wolfgang Lambertz (CDU) griffen die Flammen zunächst auf zwei Häuser in derselben Straße und dann auch auf zwei weitere Gebäude in der benachbarten Moselstraße im engen Ortskern von Lütz über. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits alle fünf Häuser in Brand. Die acht Bewohner wurden von der Feuerwehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht, für sie läuft bereits eine Spendenaktion. Sie kamen vorübergehend in einer Pension unter, so Lambertz. Dazu gehöre auch eine Familie mit kleinen Kindern.

Technisches Hilfswerk half bei den Löscharbeiten in Lütz

Das Technische Hilfswerk habe Dächer und Obergeschosse der brennenden Gebäude zum Teil eingerissen, um an die Glutnester zu kommen, teilte Verbandsbürgermeister weiter mit. "Ursprünglich war es ein Dachbodenbrand, der sich aber sehr schnell ausgebreitet hat aufgrund der engen Bebauung", so Lambertz.

Die Lage sei "problematisch" gewesen, weil es aufgrund der Temperaturen glatte Straßen gab. Im Einsatz waren zeitweise 130 Feuerwehrleute, außerdem Rettungskräfte des Roten Kreuzes.