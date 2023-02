++ BASF macht Verlust ++ Ein Jahr Krieg in der Ukraine ++ Rehe im Rhein ++

Die BASF macht Verlust und streicht Stellen in Ludwigshafen. Was sonst noch los ist heute in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus erfahrt ihr hier in unserem Newsticker.

8:46 Uhr Petition für Erhalt der Gerolsteiner Klinik In Rheinland-Pfalz sind - wie bundesweit auch - etliche Kliniken oder Krankenhaus-Abteilungen von der Schließung bedroht. Auch die Betreiber des Krankenhauses in Gerolstein haben angekündigt, die Innere Medizin dort zum 1. April zu schließen. Betroffen wären davon laut Verbandsgemeinderat rund 30.000 Menschen, die im Fall des Falles deutlich weitere Fahrzeiten zu Kliniken in der Umgebung hätten. Der Rat fordert nun vom Land Rheinland-Pfalz in einer Resolution, sich für den Erhalt des Krankenhauses einzusetzen. Die Schließung der Abteilung sei "für die Menschen in der ländlichen Region eine Gefahr", heißt es. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 24. Februar 2023 um 08:30 Uhr.

7:45 Uhr Nach Messerattacke Streit um Verteilung der Spenden Vor vier Monaten wurden in Ludwigshafen-Oggersheim zwei Männer auf der Straße angegriffen und mit Messerstichen getötet. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Somalier, handelte vermutlich aus Eifersucht. Den abgetrennten Arm eines seiner Opfer warf er auf den Balkon seiner früheren Lebensgefährtin. Die Tat löste bundesweit Entsetzen und Mitgefühl aus, für die Hinterbliebenen gingen gut 22.500 Euro Spenden ein. Wie dieses Geld verteilt wird, darüber wird nun gestritten. Kritik gibt es vor allem daran, dass auch die Ex-Partnerin des mutmaßlichen Täters einen Teil erhalten hat. Die ganze Geschichte haben die Kollegen im Studio Ludwigshafen für euch. Ludwigshafen Ex-Freundin des Angeklagten bekommt Geld Messerattacke von Ludwigshafen-Oggersheim: Der Streit um die Spendengelder Vier Monate nach der tödlichen Messerattacke von Ludwigshafen-Oggersheim wächst die Kritik an der Verteilung der eingegangenen Spendengelder. 16:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 24. Februar 2023 um 07:30 Uhr.

7:30 Uhr BASF meldet hohen Verlust und streicht Jobs Dass der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF im letzten Jahr Verlust gemacht hat war klar, seit heute sind die endgültigen Zahlen offiziell bekannt: Knapp 630 Millionen Euro Miese - und damit weniger als befürchtet. BASF war noch im Januar von der doppelten Summe ausgegangen. Verantwortlich für die roten Zahlen ist das beendete Russland-Geschäft der BASF-Tochter Wintershall. Der Konzern plant, weltweit 2.600 Stellen zu streichen, auch der Standort Ludwigshafen wird von den Sparplänen nicht verschont. Ludwigshafen Bilanz des Chemiekonzerns aus Ludwigshafen Stellenabbau in Ludwigshafen: BASF streicht 2.500 Jobs Die BASF hat bei einer Bilanz-Pressekonferenz angekündigt, 700 Arbeitsplätze allein in der Produktion in Ludwigshafen zu streichen. Der Konzern baut aber noch weitere 1.800 Stellen ab. 13:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 24. Februar 2023 um 07:30 Uhr.

7:15 Uhr Mobilfunkanbieter 1&1 beschwert sich über Vodafone Der Mobilfunkanbieter 1&1 aus Montabaur will prüfen lassen, ob sein Konkurrent Vodafone ihn beim Aufbau des schnellen 5G-Netzes behindert. Die United-Internet-Tochter will deswegen heute Beschwerde beim Bundeskartellamt einreichen. 1&1 wirft Vodafone vor, eine Bevorzugung für den eigenen 5G-Ausbau erwirkt zu haben. Die Vodafone-Tochter Vantage-Towers betreibt Antennenstandorte, die 1&1 mitnutzen wollte. Der Ausbau kommt aber nicht wie vertraglich vereinbart voran. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 24. Februar 2023 um 07:00 Uhr.

7:00 Uhr "Gelbe Engel" in der Luft - 2022 so viele Hubschrauber-Einsätze wie nie Viele von uns hatten vermutlich schon mal eine Autopanne - da hilft ein Anruf beim ADAC - so man denn Mitglied ist. Wenn die Luftretter des ADAC im Einsatz sind, geht es um mehr als nur eine Panne, oft um Leben und Tod. 2022 gab es deutschlandweit so viele Einsätze wie noch nie. Der Rettungshubschrauber aus Koblenz wurde am meisten angefragt. Die Kolleginnen und Kollegen haben die Zahlen bei Instagram zusammengestellt.

6:40 Uhr Therapie für Kriegsflüchtlinge in Kaiserslautern Ein Jahr Krieg in der Ukraine - Tote, Verletzte, Geflüchtete. Auch in Rheinland-Pfalz sind viele Menschen untergekommen. Körperlich unversehrt, aber Krieg und Gewalt hinterlassen seelische Wunden bei den Überlebenden. Am Pfalzklinikum in Kaiserslautern kümmert sich Oberärztin Natalia Labun um die Psyche traumatisierter Menschen. Meine Kollegin Helen Roth hat mit ihr über ihre Erfahrungen gesprochen. Kaiserslautern Ein Jahr Krieg in der Ukraine Psychotherapeutin aus Kaiserslautern hilft Flüchtlingen Eine russische Ärztin aus Kaiserslautern kümmert sich um geflüchtete Frauen aus der Ukraine bei der Bewältigung von Traumata. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 24. Februar 2023 um 06:00 Uhr.

6:15 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Heute vor einem Jahr begann der Krieg in der Ukraine. Russische Truppen überfielen das Nachbarland - die Folge: tausende Tote und Millionen Flüchtlinge. In Berlin findet am Vormittag die zentrale bundesweite Gedenkveranstaltung statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sprechen, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky ist per Videobotschaft dabei. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat in der Nacht eine Resolution angenommen, die den vollständigen Abzug Russlands fordert. In New York stimmten 141 der 193 Mitgliedstaaten dafür - China enthielt sich als eines von mehr als 30 Ländern, sechs stimmten zusammen mit Russland gegen die Resolution. Im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen drohen erneut Warnstreiks. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen ging gestern ohne Ergebnis zu Ende, die Gewerkschaften lehnten ein erstes Angebot der Arbeitgeber ab.

6:10 Uhr Rehe pendeln zwischen Mainz und Wiesbaden Hätte schiefgehen können, ging aber gut aus: Im benachbarten Wiesbaden hat offenbar ein Hund mehrere Rehe aufgeschreckt. Drei Tiere ergriffen die Flucht und sprangen in den Rhein. Auf Mainzer Seite konnte die Feuerwehr sie einfangen, zu einem Waldstück transportieren und wieder aussetzen. Einem Reh gefiel es aber anscheinend in Mainz gar nicht - es hüpfte erneut ins Wasser und wollte auf diesem Weg nach Wiesbaden zurück. Die Feuerwehr eskortierte den Ausreißer per Boot und passte auf, das das Tier auch heil ankam. Allen Rehen gehe es gut, so die Feuerwehr. Ein Reh steht nach seinem Ausflug etwas verängstigt am Rheinufer. Pressestelle Feuerwehr Wiesbaden Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 24. Februar 2023 um 06:30 Uhr.

6:00 Uhr Zum Wochenende Schauer, Schnee und kälter Pünktlich zum Wochenende wird das Wetter ungemütlich. Heute ist es zunächst noch wolkig mit ein wenig Sonne. Nachmittags ziehen mit einer Kaltfront Regen, örtlich auch Gewitter und böiger Wind durch. Am Samstag wird es kälter mit Schauern, teils bis ins Flachland als Schnee. Der Sonntag wird zwar wieder freundlicher, aber ziemlich kalt. Video herunterladen (5,4 MB | MP4)

Guten Morgen! Hallo und Guten Morgen zum Endspurt der Woche! Willkommen zu einem neuen Newsticker für Rheinland-Pfalz!