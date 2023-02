Ein Kaiserslauterer mit türkischen Wurzeln hat binnen kürzester Zeit ein Benefiz-Fußballturnier auf die Beine gestellt. Dabei sollen Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt werden.

Ugur Omurca steht unter Dauerstress. Sein Telefon klingelt quasi pausenlos. In Kaiserslautern ist der Deutsch-Türke, den alle nur "Uggi" nennen, ein bekanntes Gesicht. Das zahlt sich jetzt auch bei der Organisation seines Benefizturniers für die Erdbebenopfer aus. "Was in so einer kleinen Stadt wie Kaiserslautern möglich ist, hätte ich mir vorher nicht erträumen können", schwärmt Uggi. "Ich kriege so viel Zuspruch, Leute die auf mich zukommen, ob klein oder alt und sagen: 'wir können helfen!' Obwohl es die Leute eigentlich gar nicht betrifft. Dieser Zuspruch, diese Mithilfe, Wahnsinn. Lautern kann definitiv mehr, das sieht man bei so einer Aktion, was da für ein Zusammenhalt da ist."

"Pray for Turkey and Syria", hat sich Ugur Omurca als Motto auf seinen Pulli drucken lassen. SWR

"Das betrifft einen, auch wenn man die Leute nicht persönlich kennt"

Ugurs Vater kam in den Siebzigern als einer der ersten Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland. Seine Familie stammt aus Kars im Osten der Türkei und ist deshalb glücklicherweise nicht selbst von dem Erdbeben betroffen. Dennoch war für "Uggi" schnell klar, dass er etwas tun möchte. "Natürlich hast du deine Wurzeln, deine Bekannten, deine Verwandten, die definitiv Leute vor Ort kennen. Der Onkel eines guten Kumpels ist zum Beispiel unter den Trümmern gestorben. Das betrifft einen, auch wenn man die Leute nicht persönlich kennt."

Benefizturnier in Hohenecken für Erdbebenopfer aus der Türkei und Syrien

Innerhalb von nur zwei Wochen stellte Ugur Omurca das Turnier auf die Beine. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz des TuS Hohenecken. Mit dabei sind die Spielvereinigung NMB Mehlingen, Fatihspor Kaiserslautern, der VfR Kaiserslautern, der TuS Hohenecken und die Traditionsmannschaft des FCK. Das Traditionsteam tritt in einem Freundschaftsspiel gegen eine Kaiserslauterer Allstar-Auswahl an. Die anderen Teams spielen in einem Blitzturnier alle jeweils zweimal 15 Minuten gegeneinander.

Spenden für Erdbebenopfer

Anpfiff ist am Freitag um 16:30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Aber natürlich hofft Veranstalter "Uggi", dass die Menschen für die Erdbebenopfer spenden: "Wir werden mehrere Spendenkassen haben, wo die Leute Bargeld spenden können. Es gibt einen Kuchenverkauf, einen Würstchenverkauf und natürlich Getränke." Außerdem dürfte das in größerem Umkreis das einzige Fußballturnier sein, bei dem man direkt am Platz einen Döner bekommt. "Damit es auch schön zum Klischee passt", scherzt Ugur Omurca.

Mehrere tausend Zuschauer bei Benefizturnier erwartet

Die Info über das Benefizturnier hat sich vor allem innerhalb der türkischen Gemeinschaft schnell verbreitet. Sogar die bekannte deutsch-türkische Moderatorin Nazan Eckes unterstützt die Veranstaltung. Auch deshalb rechnet "Uggi" mit vielen Zuschauern: "Ich würde mir auf jeden Fall 2.000 - 3.000 Menschen wünschen. Wir hoffen auch auf jeden Fall auf viel Zuspruch und schätzen, dass extrem viele Menschen kommen werden." Ugur hofft, dass auch das Wetter mitspielt.

Um möglichst viel Geld zu sammeln, haben "Uggi" und seine Helfer auch neben dem Platz einiges auf die Beine gestellt. Bei einer Tombola werden Preise verlost. Außerdem wird es eine Versteigerung geben, mit Preisen, die die Herzen der Fußballfans höherschlagen lassen dürften. So haben zahlreiche bekannte Fußballer und Vereine unterschriebene Trikots zur Verfügung gestellt, darunter der türkische Meister Trabzonspor, die Ex-FCK-Spieler Robin Koch (Leeds United), Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen) und Hikmet Ciftci (Göztepe). Und das dürfte die FCK-Fans besonders freuen: Terrence Boyd.

Highlight bei der Auktion für den guten Zweck: ein von allen FCK-Spielern signiertes Terrence-Boyd-Trikot. SWR

Versteigerung von Boyd-Trikot soll viel Geld für Erdbebenopfer bringen

Der Publikumsliebling hat eines seiner Trikots von der gesamten Mannschaft unterschreiben lassen und gestiftet. Ugur ist begeistert: "Ich habe ihn angesprochen und gefragt, ob er ein Trikot spenden würde für die Aktion. Ich muss auch sagen, er hat sich direkt bereiterklärt. Finde ich klasse. Nochmal einen Riesendank an Terrence für das Trikot. Ich hoffe, dass wir da eine ordentliche Summe für bekommen."