Vor einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. In vielen Orten wird heute deshalb für den Frieden gebetet und gesungen. In Selters im Westerwald ist daran auch ein besonderer Chor beteiligt.

Die Evangelische Kirchengemeinde und die Katholische Pfarrei St. Anna organisieren auf dem Marktplatz in der Westerwald-Gemeinde ab 18 Uhr ein ökumenisches Friedensgebet. Mit dabei sind auch 18 Sängerinnen und Sänger, die fast alle aus der Ukraine stammen und von dort geflohen sind. Im Westerwald haben sie einen Chor gegründet. Zusammen singen die Geflüchteten vor allem Lieder aus ihrer Heimat.

Flüchtlingschor in Selters eine spontane Idee

Der Chor sei aus einer spontanen Idee heraus entstanden, erklärt Swetlana Glück. Sie ist Mitarbeiterin im Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werks Westerwald - und Mitglied des Chores. Während eines Treffens von Geflüchteten im vergangenen September hätten einige von ihnen spontan Lieder aus der ukrainischen Heimat angestimmt. Das habe den Impuls gegeben, öfter zusammen zu singen: "Das hat uns alle total begeistert. Und ich habe damals versprochen: Wenn ihr einen Chor gründet, dann bin ich dabei", sagt Glück.

"Es tut unseren Herzen gut, wenn wir ukrainische Lieder singen."

Ukrainische Geflüchtete singen Volkslieder aus der Heimat

Eine der Sängerinnen ist die 20-jährige Olha, die aus der Nähe der Stadt Dnipro in der Ukraine stammt. Sie freut sich besonders, ukrainische Volkslieder singen zu können. "Ich kenne die Lieder schon lange. Bei uns wird oft abends gesungen", erzählt sie. "Es tut unseren Herzen gut, wenn wir ukrainische Lieder singen." Die deutschen Lieder würden ihr aber auch gefallen. Schließlich sei das eine schöne Art, die Sprache zu lernen.

Auch Sänger Miroslaw genießt die Zeit im Chor, die für ihn alles andere als selbstverständlich ist: "Ich bin dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt", sagt er. Auch die 17-jährige Anastasia singt mit. Sie hat in der Ukraine bereits mehrere Musikwettbewerbe gewonnen. Sie alle sind froh, im Chor dabei zu sein und freuen sich auf ihren Auftritt in Selters.

Ukrainischer Chor sammelt für Hilfsorganisation

Die Sängerinnen und Sänger treffen sich ein- bis zweimal in der Woche im katholischen Gemeindezentrum in Selters zur Probe. Und sie haben auch schon einige Auftritte gemeistert, etwa in Hartenfels im Westerwald. Dabei singen sie für den guten Zweck. Denn die Einnahmen der Auftritte gehen nach Angaben von Swetlana Glück an die Hilfsorganisation "Superhumans". Die Organisation kümmere sich um die Rehabilitation von Kriegsversehrten.