Ein Jahr Ukraine-Krieg: Mahnwache in Ludwigshafen um 6 Uhr morgens

In der Vorder- und Südpfalz gibt es am Freitag anlässlich des Jahrestags des russischen Überfalls auf die Ukraine zahlreiche Gedenkveranstaltungen. Wir sagen Ihnen, wo.

Ludwigshafen

In Ludwigshafen finden unter dem Motto "Stand with Ukraine“"eine Mahnwache, ein Friedensgebet und eine Kundgebung statt. Die Mahnwache beginnt um 6 Uhr morgens auf dem Berliner Platz und soll bis 8 Uhr dauern. Am Freitagabend soll es um 19.15 Uhr auf dem Lutherplatz ein Friedensgebet mit anschließender Kundgebung geben, bei der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) ein Grußwort spricht.

Frankenthal

In Frankenthal gibt es um 17 Uhr eine Solidaritätsbekundung in der Erkenbertruine in der Nähe des Rathauses. Das Programm wird laut der Stadtverwaltung von ukrainischen Bürgerinnen mitgestaltet. Anschließend soll es einen gemeinsamen Spaziergang zur St. Ludwig Kirche geben, wo ab 18 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit Friedensgebet stattfindet.

Landau

In Landau lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) um 17 Uhr zu einem ökumenischen Friedensgebet in die Stiftskirche in der Landauer Innenstadt ein. Das Friedensgebet steht unter dem Motto "Hoffnung säen – Frieden ernten." Jeder Tag Krieg sei einer zu viel, so die Arbeitsgemeinschaft.

Speyer

In Speyer hat das "Bündnis für Demokratie und Zivilcourage" ab 18 Uhr zur Bildung einer Lichterkette quer durch Speyer aufgerufen, um sich solidarisch zu zeigen und ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Dabei soll gemeinsam das Lied "Sag mir, wo die Blumen sind" gesungen werden, sowie eine Gedenkminute für die Opfer des Krieges abgehalten werden. Anschließend findet um 18.30 Uhr im Speyerer Dom ein Friedensgebet statt. Der Gottesdienst wird von Geflüchteten aus der Ukraine mitgestaltet.



Neustadt

Die Stadt Neustadt gedenkt um 18 Uhr auf dem Marktplatz den Opfern und möchte damit ein Zeichen der Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern setzen. Bei der Veranstaltung soll es Ansprachen von Oberbürgermeister Marc Weigel (FW) und der rheinland-pfälzischen Innenstaatssekretärin Simone Schneider geben. Ebenso werden Geflüchtete aus der Ukraine über ihre Erlebnisse berichten.