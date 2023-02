Am Sonntag entscheidet sich, wer Oberbürgermeister von Mainz wird: Der parteilose Nino Haase oder Christian Viering von den Grünen. Beide kämpfen diese Woche noch einmal um jede Stimme.

Sieben Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich am 12. Februar in Mainz zur Wahl gestellt. Am Ende gab es einen klaren Sieger: Der parteilose Nino Haase holte 40,2 Prozent der Stimmen. Der Grüne Christian Viering landete auf Platz zwei mit 21,5 Prozent. Damit war klar: Die beiden gehen in die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters.

Haase geht mit guten Chancen in die Stichwahl

Beide Männer zeigten sich nach der Wahl optimistisch, das Rennen letztlich für sich gewinnen zu können. Allerdings scheinen die Vorzeichen für Haase besser zu stehen. Er ist der große Gewinner des ersten Wahlgangs: In 14 der 15 Mainzer Stadtteile holte er das beste Ergebnis.

Viering hofft auf Stimmen von SPD und Linken

Die große Frage ist also: Kann Viering Haase den Chefsessel im Mainzer Rathaus überhaupt noch streitig machen? Die SWR-Datenanalyse zeigt: Da geht noch was - wenn Viering die Stimmen der Wählerinnen und Wähler von Martin Malcherek (Linke) und der SPD-Kandidatin Mareike von Jungenfeld für sich gewinnen kann.

SPD und AfD sprechen Wahlempfehlungen aus

Die Mainzer SPD hat auch eine offizielle Wahlempfehlung für Viering abgegeben. Er habe sich Vorstand und Partei-Mitgliedern vorgestellt und Fragen zu seinen Zielen und Positionen beantwortet, erklärte der Co-Vorsitzende der Mainzer SPD, Christian Kanka. Nach einer kurzfristigen E-Mail-Abstimmung habe die SPD dann entschieden, Viering zu unterstützen.

Die CDU in Mainz spricht sich dagegen nicht ausdrücklich für einen der beiden Kandidaten aus. In einer Mitteilung heißt es, die Partei erwarte "inhaltliche und sachorientierte Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt". Auch FDP und Linke wollten keine Wahlempfehlung abgeben. Die Linke hat aber angekündigt, Christian Viering - sollte er OB von Mainz werden - im Stadtrat bei seinen Ideen zu unterstützen.

Die Mainzer AfD hat dazu aufgerufen, Haase zu wählen. Von dieser Unterstützung hat Haase sich aber distanziert. In einer Mitteilung heißt es: "Auch als Oberbürgermeister möchte ich stellvertretend für alle Mainzerinnen und Mainzer mit aller Kraft für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit einstehen. Das schließt eine aktuelle wie zukünftige Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch aus."

Die Woche nach dem ersten Wahlgang

Der Wahlkampf der beiden Kandidaten in den Tagen nach dem ersten Wahlgang am 12. Februar stand deutlich im Zeichen der Fastnachtszeit in Mainz. So posteten beide in den sozialen Medien neben ihren Wahlplakaten auch bunte, fröhliche Bilder von Fastnachtsveranstaltungen - zum Beispiel von der Fernseh-Fastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz - wie es singt und lacht".

Härtere Bandagen im Wahlkampf

Der Wahlkampf wurde auch ein bisschen bissiger - zumindest von Seiten Vierings. So ließ der 38-Jährige Plakate mit dem Slogan "Christian Viering - Für Mainz - nicht für sich" aufstellen - ein klarer Seitenhieb gegen den Konkurrenten Haase, dessen Gegner ihm oft unterstellen, ihm gehe es bei seiner Bewerbung um den OB-Posten vor allem um sich selbst.

Das Wahl-Plakat des Grünen-Kandidaten mit einem Seitenhieb gegen den Konkurrenten. SWR Katharina Feißt

Auch auf dem politischen Aschermittwoch der Grünen in Mainz wurde heftig gegen Haase ausgeteilt. Der Mann, dessen Jobwechsel die Neuwahl in Mainz überhaupt erst nötig machte, der ehemalige Oberbürgermeister und jetzige rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD), warf Haase unter anderem Ich-Bezogenheit vor.

Termine der OB-Kandidaten vor der Stichwahl

Wie die Kandidaten im direkten Zusammentreffen miteinander umgehen, wird sich in dieser Woche noch bei der ein oder anderen Veranstaltung zeigen. Heute Abend gibt es das erste Zusammentreffen der beiden in dieser Woche im Gutenberg Digital Hub bei einer Veranstaltung der Europa-Union Rheinland Pfalz. Hier wird um Anmeldung gebeten. Am Dienstag findet dann im Medienhaus der VRM das AZ-Forum zur OB-Stichwahl statt. Auch hier ist eine Reservierung unter events@vrm.de notwendig.

Mehr als 30.000 Briefwahl-Unterlagen für die Stichwahl in Mainz sind bereits verschickt. SWR Daniel Brusch

Schon mehr als 13.000 Stimmen abgegeben

Voraussichtlich werden viele Mainzerinnen und Mainzer ihre Stimme für die Stichwahl wieder per Brief abgeben. Die Stadt hatte bis Freitag vergangener Woche knapp 34.000 Brief-Wahlscheine ausgestellt. Davon seien bereits 13.500 zurückgeschickt worden, so eine Sprecherin. Schon beim ersten Wahldurchgang gab es eine Rekord-Briefwahlbeteiligung.

Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen endet am Freitag um 18 Uhr. Die ausgefüllten Wahlscheine können auch im Stadthaus in der Großen Bleiche 46 außerhalb der Öffnungszeiten in einen Nachtbriefkasten geworfen werden.