Carolin Kebekus erhält Deutschen Kleinkunstpreis für Stand-Up

Der wohl bedeutendste Preis für Kleinkunst-Genres in Deutschland wird in Mainz verliehen. Ausgezeichnet werden neben Carolin Kebekus auch Kabarettistin Anny Hartmann und Musiker Danger Dan.

Die Diplom-Volkswirtin Anny Hartmann erhält den vom Mainzer "Unterhaus" gestifteten Preis in der Kategorie Kabarett. "Mit brillantem Verstand und scharfer Zunge beweist die Schnelldenkerin und Schnellsprecherin, dass man schwer überblickbare polit-ökonomische Zusammenhänge auch sehr unterhaltsam darstellen kann", hieß es zur Begründung.

Die Kabarettistin Anny Hartmann wird mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. IMAGO IMAGO / Horst Galuschka

Musiker Danger Dan erhält Deutschen Kleinkunstpreis in Musik

Danger Dan erhalte die Auszeichnung in der Sparte Musik unter anderem für sein Album "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt", teilte die Jury in Mainz mit. Der Künstler sei mit seinen teils politischen, teils autobiografischen Titeln in die Spitzengruppe der deutschsprachigen Songpoeten aufgestiegen.

Danger Dan erhält den Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Musik. IMAGO IMAGO / Future Image

Der Preis in der Kategorie Kleinkunst geht an den Comedian Nikita Miller. Die Jury würdigte sein Talent als "klassischer Geschichtenerzähler in sehr modernem Gewand". In den Fokus stellt die Jury Millers Situationskomik und überraschenden Rückbezüge, wenn er Erlebnisse aus seiner Jugend und ironisch gebrochene Klischees seiner kasachisch-russischen Herkunft beschreibt.

Der Comedian Nikita Miller überzeugte die Jury in der Kategorie Kleinkunst. IMAGO IMAGO / Marc John

Kebekus: Preis für Programm "Pussy Nation"

In der Sparte Stand-Up wird die Komikerin Carolin Kebekus ausgezeichnet, der es perfekt gelinge, mit ihren Texten eine "Brücke von ihren eigenen Ängsten hin zu den großen Themen der Welt" zu schlagen. Ihr Comedyprogramm "Pussy Nation" sei "tiefgründig" und "grandios", so die Worte der Jury.

Für ihre Stand-Up Comedy erhält Carolin Kebekus den Deutschen Kleinkunstpreis. IMAGO IMAGO / Rene Traut

Den Förderpreis der Stadt Mainz zum Deutschen Kleinkunstpreis 2023 erhält die Band "Luksan Wunder". Außerdem werden mit dem Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz Jochen Malmsheimer und Frank Goosen ausgezeichnet, die als Kabarett-Duo "Tresenlesen" auf der Bühne standen.

Deutscher Kleinkunstpreis mit 5.000 Euro dotiert

Der Deutsche Kleinkunstpreis ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Er wurde 1972 von der Mainzer Kleinkunstbühne "Unterhaus" gestiftet und wird bereits zum 51. Mal verliehen. Die Preisverleihung findet am 26. Februar 2023 im Frankfurter Hof in Mainz statt und wird von den beiden Kabarettisten Urban Priol und Tobias Mann moderiert. Beide sind selbst Preisträger des Deutschen Kleinkunstpreises.