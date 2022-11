per Mail teilen

Florian Wagner ist ursprünglich einmal ein Radio-Kind gewesen: Über verschiedene Postitionen im Unterhaltungs- und Informationsbereich kam er im Sommer 2021 als Redakteur zu SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. In der Online-Redaktionen recherchiert er, schreibt Nachrichten und bereitet Content für die Social Media Plattformen auf.



Privat verschlägt es ihn immer wieder zum Klettern in seine Pfälzer Heimat und zum Bergsteigen und Canyoning in die Alpen.