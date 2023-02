Was ist heute los in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus? Das erfahrt ihr hier in unserem Newsticker.

9:57 Uhr Tschüss! Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt euch gut informiert und unterhalten gefühlt. Und weil aller guten Dinge ja bekanntlich drei sind, bin ich morgen nochmal an der Reihe und wir können gemeinsam das Wochenende einläuten. Bis dahin Tschüss, habt einen schönen Tag!

9:45 Uhr Ausstellung "Rückblende" im SWR-Foyer Und kurz vor Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache: Die "Rückblende" ist der Preis für politische Fotografie und Karikatur in Deutschland. Die besten Arbeiten kommen jetzt zum SWR nach Mainz. Genauer gesagt: ins Foyer im "Haus am Tor". Die Bilder zeigen, was Deutschland 2022 bewegt hat: der Krieg in der Ukraine beispielsweise, die flächendeckenden Waldbrände in Europa, aber auch die umstrittene Fußball-WM in Katar. Sehenswert! Die Ausstellung ist bis 12. März bei uns zu sehen. Siegerfoto der "Rückblende": Eine Solidaritätskundgebung für die Ukraine, fotografiert von Bernd Kammerer. Bernd Kammerer Über dieses Thema berichtet SWR aktuell RP am 23. Februar 2023 um 19:30 Uhr.

9:15 Uhr Zweiter Kühlturm im AKW Biblis soll fallen Und noch ein kurzer Blick zum Nachbarn -diesmal Richtung Süden. Ab dem Mittag wird der zweite Kühlturm des stillgelegten hessischen Kernkraftwerkes Biblis abgerissen. Wie ein Sprecher des Energiekonzerns RWE mitteilte, werde der 80 Meter hohe Turm mit einem Bagger destabilisiert, um ihn kontrolliert zum Einsturz zu bringen. Das ehemalige Atomkraftwerk wird seit mehreren Jahren zurückgebaut. Es war erstmals im Jahr 1974 am Netz. Und so sah es aus, als vor ein paar Wochen der erste Kühlturm umgekippt ist. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 23. Februar 2023 um 08:30 Uhr.

8:45 Uhr Hunde...-Motive auf Müllwagen in Kaiserslautern Wir haben leider kein Bild davon - müssen es also eurer Phantasie überlassen: Die Stadt Kaiserslautern hat jetzt zwei Müllautos großflächig mit Motiven beklebt, die auf das Problemthema Hunde... naja, ihr wisst schon, Hundehaufen hinweisen sollen. Außerdem ist ein QR-Code abgebildet, den man mit dem Handy erfassen und so die Standorte für mehr als 50 Beutelspender für Hundchens Hinterlassenschaft anzeigen lassen kann. Hintergrund der Aktion: Die Stadtbildpflege Kaiserslautern will sich mit dieser Werbekampagne um mehr Sauberkeit bemühen. Man prüfe außerdem, ob Hundehalter verpflichtet werden können, selbst Behältnisse für die Häufchen dabei zu haben. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 23. Februar 2023 um 08:30 Uhr.

8:30 Uhr Vorerst das Aus für Elektro-Shuttles zum Hambacher Schloss So war es geplant: Ein selbstfahrender Shuttle-Bus hinauf von Neustadt an der Weinstraße zum Hambacher Schloss. Aber vorerst kommen die Shuttles nicht mehr zum Einsatz. Das hat die Betreiberfirma dem SWR bestätigt. Der Hersteller der Fahrzeuge hat vergangenes Jahr den Betrieb eingestellt. Die Stadt Neustadt hat nun Kontakt zu einem neuen Anbieter aufgenommen. Man wolle die Idee vom selbstfahrenden Elektrobus wieder aufnehmen, hieß es. Einen Zeitplan dafür gibt es allerdings noch nicht. Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 23. Februar 2023 um 08:30 Uhr.

8:15 Uhr Cell-Broadcast ab heute offiziell in Betrieb Habt ihr am 8. Dezember auch Sirenen und panisch piepende Handys gehört? Es war bundesweiter Warntag - in ganz Deutschland wurden die verschiedenen Warnsysteme für den Katastrophenfall getestet. Es gab Warnmeldungen über Radio und Fernsehen, Sirenen und Lautsprecherwagen sowie über Apps wie Nina und Katwarn auf Handys. Für den Mobilfunk wurde auch erstmals das Cell-Broadcasting-Verfahren erprobt. Dabei können Menschen in einem potenziellen Gefahrengebiet direkt übers Handy gewarnt werden, ohne dass eine App nötig ist. Das Signal geht an jeden, der sich gerade dort aufhält. Heute startet das System nun offiziell in ganz Deutschland. Die Netzbetreiber waren verpflichtet, das Warnsystem bis heute funktionstüchtig zu machen. Nach eigenen Angaben haben sie die Frist eingehalten. Über dieses Thema berichtete SWR3 RLP am 23. Februar 2023 um 07:30 Uhr.

8:00 Uhr Lagebesprechung zur Bombenentschärfung in Koblenz Wenn man in Rheinland-Pfalz buddelt, findet man nicht nur Römer, sondern auch oft genug gefährliche Reste. Wie gestern wieder in Koblenz. Im Stadtteil Güls hat der Kampfmittelräumdienst bei Routineuntersuchungen einen 500 Kilo schweren Blindgänger entdeckt. Die Weltkriegsbombe soll kommenden Dienstag unschädlich gemacht werden. Heute will die Stadt bei einer Lagebesprechung Einzelheiten festlegen - etwa zur Evakuierung und zur genauen Uhrzeit der Entschärfung. Klar ist bislang nur, dass etwa 900 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 23. Februar 2023 um 07:30 Uhr.

7:45 Uhr Bürgerversammlung in Frankenthal über Flüchtlingsunterbringung Viele Kommunen sehen sich bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen am Limit. Wohnraum ist ohnehin knapp, aber Container oder Sporthallen sind keine Dauerlösung. Die Stadt Frankenthal informiert am Abend bei einer Bürgerversammlung darüber, wie sie Flüchtlinge in Zukunft in der Stadt unterbringen will. Aktuell wohnen nach Angaben der Verwaltung in Frankenthal rund 600 Geflüchtete in städtischen Unterkünften. Im ersten Halbjahr 2023 rechnet die Stadt monatlich mit rund 20 Neuankömmlingen. Ziel ist es, dass die Menschen dezentral und nicht in Sammelunterkünften leben können. Aber: Die Stadt schließt nicht aus, langfristig auch Sporthallen verwenden zu müssen. Frankenthal Bürgerinformation am Donnerstagabend Unterkünfte für Geflüchtete: Frankenthal schließt Sporthallen nicht aus Kommunen unter Druck: Bis zum Sommer sollen nach Angaben der Stadt etwa 100 Geflüchtete nach Frankenthal kommen. Doch wo sollen sie untergebracht werden? 6:57 Uhr Morgengruß SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 23. Februar 2023 um 6:30 Uhr.

7:30 Uhr Urteil gegen Hotel-Schnorrer erwartet Ein kurzer Blick ins benachbarte Hessen. Da verhandelt das Amtsgericht Wiesbaden gerade einen bizarren Fall. Zwei Jahre wohnte ein Ehepaar samt Hund im Luxushotel Nassauer Hof - ohne zu bezahlen. Das Paar hat sich laut Anklage eifrig aus der Minibar bedient und im hoteleigenen Restaurant fürstlich getafelt. Wenn es um die Rechnung ging, fand der 60 Jahre alte Ehemann immer wieder Ausreden. Auf diese Weise blieb das Hotel auf fast 200.000 Euro sitzen. Der Mann muss sich wegen schweren Betrugs verantworten. Vermutlich fällt heute auch das Urteil. Wiesbaden Urteil am Wiesbadener Amtsgericht Gefängnisstrafe für Leben im Luxus-Hotel ohne zu zahlen Minibar, Zimmerservice, Fünf-Sterne-Hotelzimmer: All das genoss ein Mann in Wiesbaden - ohne zu zahlen. Nun muss der Mann ins Gefängnis. 12:00 Uhr Am Mittag SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 22. Februar 2023 um 12:00 Uhr.

7:15 Uhr Der Blick in Bund und Welt Morgen jährt sich der russische Einmarsch in der Ukraine. In New York berät die Vollversammlung der Vereinten Nationen über eine Resolution zum Angriffskrieg der Russen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird eine Rede halten. In Potsdam setzen Arbeitgeber und Gewerkschaften die zweite Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst fort. In Rheinland-Pfalz hatte es zuletzt Warnstreiks in Kitas, Kliniken, städtischen Verwaltungen und bei der Müllabfuhr gegeben. In Berlin diskutierte eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe über geplante Reformen zur Finanzierung und Neuordnung der Krankenhäuser in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will am Nachmittag Ergebnisse mitteilen.

7:00 Uhr Passend zum Frühstück - heute ist "Tag des Toastbrots" Es gibt ja mittlerweile für fast alles einen "Tag" - heute ist zum Beispiel "Tag des Toastbrots" - zumindest in den USA und Großbritannien. Der National Toast Day wird dort am letzten Donnerstag im Februar gefeiert, oder eher: gefuttert. Aber auch hierzulande ist Toast zum Frühstück durchaus beliebt. Aber egal ob Brötchen, Bagel, Semmel oder eben Toastbrot - den meisten von uns ist das belegte oder beschmierte Teil mit Sicherheit schon mal runter gepurzelt. Was uns zu der Frage bringt: Woran liegt es, dass der Toast praktisch immer mit der belegten Seite auf dem Boden landet? Wollt ihr mitraten? Dann los! Warum fällt Toast auf die belegte Seite?

6:45 Uhr Neuer Online-Auftritt des Hochwasser-Vorhersagedienstes Eine interaktive Karte soll Hochwassergefahren in Rheinland-Pfalz aktuell und auf einen Blick erkennbar zeigen. Die Karte gehört zu einem Online-Auftritt des Hochwasser-Vorhersagedienstes des Landes. Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) will ihn heute Morgen in Mainz vorstellen. Das neue Portal gehört zu einem Plan für Hochwasserschutz, den die Landesregierung im vergangenen September veröffentlicht hat - 14 Monate nach der Flutkatastrophe an der Ahr. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 23. Februar 2023 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr Licht am Ende des Tunnels - Durchbruch in Imsweiler Seit neun Monaten wurde praktisch rund um die Uhr gebuddelt - jetzt kommt der Durchbruch: Bei Imsweiler im Donnersbergkreis wird heute Nachmittag ein neuer Tunnel am Mühlberg durchstochen. Er ist Teil der Ortsumgehung der B48, die den Verkehr in Imsweiler stark reduzieren soll. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) haben sich die Tunnelbauer auf einer Länge von 400 Metern durch den Mühlberg gesprengt. Die Schwierigkeit dabei: Der Berg besteht aus verschiedenen Gesteinsarten. So sieht er aktuell von draußen aus: der neue Tunnel bei Imsweiler im Donnersbergkreis. Thilo Paul (privat) Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 23. Februar 2023 um 5:30 Uhr.

6:15 Uhr Römerlager bei Bad Ems entdeckt Es heißt ja, wann immer man in Rheinland-Pfalz irgendwo gräbt, stößt man unweigerlich auf römische Reste. Archäologen aus Frankfurt und der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz haben nun bei Bad Ems tatsächlich einen ziemlich spektakulären Fund gemacht: Zwei bislang unbekannte römische Militärlager. Nach Angaben der Goethe-Universität hatten die Römer sie im 1. Jahrhundert nach Christus eingerichtet, als sie nach Silbererz suchten. Allerdings buddelten die Römer weniger zielsicher als die heutigen Archäologen - nämlich knapp an der Silbermine vorbei. Die ganze Geschichte haben die Kolleginnen und Kollegen bei Instagram.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Hochwasser-Vorhersagedienst für Rheinland-Pfalz hat einen neuen Web-Auftritt: Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) stellt ihn heute vor. Das neu gestaltete Portal soll mehr Details rund um das Thema Hochwasser bieten und nutzerfreundlicher sein. Künftig soll die Hochwassergefahr in Rheinland-Pfalz auf einer interaktiven Karte auf einen Blick aktuell erkennbar sein. Im Landtag wird eine Ausstellung über den Völkermord an Sinti und Roma in der NS-Zeit eröffnet. Sie zeigt die Geschichte ihrer Verfolgung von der Ausgrenzung und Entrechtung der Minderheit im Deutschen Reich bis zu ihrer systematischen Vernichtung im besetzten Europa. Thema ist auch, dass die Überlebenden erst spät überhaupt als NS-Opfer anerkannt wurden. Als Gast wird der Vorsitzende des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, erwartet. Die rheinland-pfälzische CDU stellt heute ihr Nachwuchsförderprogramm vor. 45 Talente aus allen Bereichen der Politik im Land finden sich dabei zusammen und sollen in den kommenden Monaten in den unterschiedlichsten Bereichen geschult, gefördert und vernetzt werden.

6:02 Uhr Das Wetter heute - Wolken, wenig Regen, etwas Sonne Am Aschermittwoch war es mit dem schönen Wetter vorbei - und heute wird es auch eher durchwachsen: viele Wolken, aber immerhin wird es aber im Laufe des Donnerstagvormittags trocken. Und die sonnigen Abschnitte werden länger. Mit Temperaturen von 8 bis 14 Grad ist es noch mal relativ mild. Video herunterladen (5,8 MB | MP4)



6:01 Uhr Verfahren gegen Ex-Vizepräsidentin der ADD Ein kurzer Blick zurück: Gestern Abend wurde bekannt, dass gegen die frühere ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann ein Disziplinarverfahren läuft. Das hat der Präsident der Aufsichtsbehörde eingeleitet. Grund ist Hermanns Reise in die USA kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021. Dieser Urlaub war von der ADD zwar genehmigt, aber es gibt den Verdacht, dass die Beamtin einen dienstlichen Anlass vorgeschoben hat, um eine Einreisegenehmigung in die USA zu bekommen. Wegen Corona waren damals Privatreisen nicht möglich. Hermann ist mittlerweile im Ruhestand. Schlimmstenfalls droht ihr die Kürzung oder gar Aberkennung ihres Ruhegehaltes. RLP Falschen Reisegrund nach Flutkatastrophe angegeben? Verfahren gegen ehemalige ADD-Vizepräsidentin Hermann Der Präsident der Aufsichtsbehörde ADD hat ein Disziplinarverfahren gegen die ehemalige ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann eingeleitet. Grund ist Hermanns Reise in die USA kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 22. Februar 2023 um 18:30 Uhr.