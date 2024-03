Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Mittwoch, 13.3.2024

++ DFB-Pokal-Halbfinale: Funkel sieht FCK in Außenseiterrolle ++

16:45 Uhr

Anfang April muss der 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal-Halbfinale beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken antreten. Obwohl die Saarbrücker eine Liga tiefer als der FCK spielen, sieht FCK-Trainer Friedhelm Funkel sein Team als Außenseiter.

++ Rentner aus Kreis Kusel um 70.000 Euro betrogen ++

15:45 Uhr

Ein falscher Polizist hatte den Mann angerufen - was dann geschah, lesen Sie hier.

++ FCK-Fans blicken optimistisch aufs DFB-Pokal-Halbfinale gegen Saarbrücken ++

14:45 Uhr

Seit gestern Abend steht es fest: Der 1. FC Kaiserslautern muss im DFB-Pokal-Halbfinale beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken antreten. Obwohl die Saarbrücker drei Bundesligisten aus dem Pokal geworfen haben, sind die FCK-Fans optimistisch.

++ Betrug bei Kauf von Hund in Otterbach ++

14:20 Uhr

Eine Frau aus Otterbach wollte einen Hund aus dem Ausland kaufen. Dabei ist sie aber offenbar auf Betrüger hereingefallen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

++ Neubaugebiet Trippstadt: Keine schnelle Lösung ++

14:20 Uhr

Im Streit um ein Neubaugebiet in Trippstadt sieht der verantwortliche Projektentwickler keine schnelle Lösung. Bürgerinnen und Bürger konnten sich äußern, ob sie sich bei der Erschließung eines ehemaligen Wochenendgebietes finanziell beteiligen oder nicht. Stand jetzt plant etwa ein Drittel der Eigentümer des betroffenen Tals, ihre Grundstücke wegen der hohen Kosten zu verkaufen. Der Ortsgemeinderat muss jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Seit Jahrzehnten sind die bestehenden Häuser nur über einen Forstweg erreichbar. Durch die geplante Erschließung würden Straßen gebaut und die Häuser an öffentliche Versorgungseinrichtungen wie Wasser angeschlossen werden. Die Kosten dafür müssten die Anwohner aber auch mittragen. Wegen der hohen Gesamtkosten von 2,3 Millionen Euro sahen sich viele Anwohner vor dem Ruin.

++ Handy im Backofen getrocknet - Feuerwehreinsatz in Kaiserslautern ++

13:30 Uhr

Statt ein nasses Handy mit Reis zu trocknen, hat ein Mann in Kaiserslautern gestern Abend zum Backofen gegriffen. Der Mann hatte das Handy im Ofen erhitzt und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das hat die Polizei mitgeteilt. Als Bewohner Rauch aus der Wohnung kommen sahen, alarmierten sie die Einsatzkräfte. Vor Ort stellten sie zum Glück nur das verschmorte Handy fest - verletzt wurde niemand.

Das Handy sollte im Backofen getrocknet werden. Polizeipräsidium Westpfalz

++ Weiter Warten auf Wohngeld in Kaiserslautern ++

12:50 Uhr

Wer in Kaiserslautern Wohngeld beantragt hat, muss auch weiterhin geduldig sein. Die Wohngeldstelle der Stadt kommt seit Monaten kaum hinterher, die vielen Anträge zu bearbeiten. Weil ihr das Personal fehlt und weil die Zahl der Wohngeldanträge im vergangenen Jahr stark gestiegen ist. Seither hat sich die Situation kaum verbessert, so eine Stadtsprecherin auf Anfrage. Sie rechnet damit, dass auch in Zukunft die Kaiserslauterer lang auf ihre Wohngeldanträge warten müssen.

++ Zahl der rechtsextremistischen Straftaten in der Westpfalz nur leicht gestiegen ++

11:15 Uhr

In der Westpfalz ist die Zahl der Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund nur leicht gestiegen - entgegen dem Landestrend. Während es im Jahr 2022 116 rechtsextrem motivierte Straftaten gab, waren es laut Polizei im vergangenen Jahr gerade mal sechs mehr. Ein Großteil der Taten waren sogenannte Propaganda-Delikte. Also beispielsweise wenn verfassungswidrige Symbole verwendet wurden. Gleich dahinter folgten Volksverhetzungen, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz gibt die Statistik nicht her, dass es mehr rechtsextrem motivierte Taten – beispielsweise gegen Flüchtlingsunterkünfte oder die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Kusel – gegeben hätte.

++ Recyclingfirma in Pirmasens wird erweitert ++

09:45 Uhr

Die Kunststoffrecyclingfirma Rampf Eco Solutions vergrößert ihren Standort in Pirmasens. Auf dem Werksgelände im Stadtteil Gersbach soll die Recyclinganlage erweitert werden. Das hat die SGD Süd nun auch genehmigt. In Pirmasens sollen dadurch bis zu 20 neue Arbeitsplätze entstehen. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Kunststoff zu recyceln. Aus dem recycelten Kunststoff werden später unter anderem Dämmstoffe, Matratzen oder Schuhsohlen hergestellt.

++ Kommunen in der Westpfalz zahlen wegen Landesregierung zuviele Zinsen ++

09:00 Uhr

Landkreise in der Westpfalz mussten im vergangenen Jahr teilweise hohe Kreditzinsen zahlen, weil das Land sie später als üblich mit Geld versorgt hat. Das hat eine SWR-Recherche ergeben. Mit 44.000 Euro war der Landkreis Kaiserslautern in unserer Region am stärksten betroffen. Der Donnersbergkreis liegt mit rund 39.000 Euro knapp dahinter. Den Kreis Kusel traf es mit 28.000 Euro. Damit die Kommunen ihren Aufgaben nachkommen können, überweist das Land den Städten und Kreisen mehrmals im Jahr Geld. Das Computerprogramm für die Zahlungen sei im Sommer aber noch nicht fertig programmiert gewesen, heißt es vom Land. Alle Hintergründe lesen Sie hier.

++ Immer weniger Kinderdorfmütter im SOS-Kinderdorf Eisenberg ++

08:30 Uhr

Sie leisten eine ungemein wichtige Arbeit - die Kinderdorfmütter im SOS-Kinderdorf in Eisenberg. Allerdings ist es auch eine harte und belastende Arbeit. Deshalb wollen offenbar immer weniger Menschen diesen Job machen. Wie man sich als Kinderdorfmutter fühlt, lesen Sie hier.

++ FCK im DFB-Pokal-Halbfinale in Saarbrücken ++

08:30 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern trifft im DFB-Pokal-Halbfinale auf den 1.FC Saarbrücken. Der Verein hatte gestern gegen Borussia Mönchengladbach im Viertelfinale mit 2:1 gewonnen. Das Spiel findet am 2. oder 3. April im Saarbrücker Ludwigspark statt.

++ Unfall auf A63 bei Börrstadt ++

08:30 Uhr

Bei einem Unfall auf der A63 im Donnersbergkreis ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer war aus bisher ungeklärter Ursache auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, so die Polizei. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in der Böschung auf dem Dach. Das vorausfahrende Auto konnte abbremsen. Der Fahrer dieses Wagens erlitt leichte Verletzungen. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

++ Autobahnausfahrt auf A6 bei Kaiserslautern gesperrt ++

08:30 Uhr

Autofahrer können heute auf der A6 nicht die Autobahnausfahrt Kaiserslautern-West nehmen. Grund sind Bauarbeiten der Autobahn GmbH an der Abfahrt in Richtung B270. Noch bis zum Nachmittag ist die Zufahrt und die Abfahrt auf die Bundesstraße in Richtung Siegelbach gesperrt. Eine Umleitung über den Opel-Kreisel ist eingerichtet.

Dienstag, 12.3.2024

++ Pfalzgalerie schafft Gedenkort für Opfer des Nazi-Regimes ++

16:45 Uhr

Die Kaiserslauterer Pfalzgalerie hat einen Gedenkort für Opfer des Nationalsozialismus geschaffen. Dazu hat das Museum ein Porzellankunstwerk gekauft, das dem jüdischen Maler Rudolf Levy gewidmet ist. Levy war 1944 von den Nazis in Ausschwitz ermordet worden. Erst im Februar war in der Pfalzgalerie eine Ausstellung zum Leben Levys zu Ende gegangen, die etwa 10.000 Menschen in das Museum gelockt hat. Mit dem Gedenkort will die Pfalzgalerie ein Zeichen gegen das Vergessen setzen.

Das Diptychon "Spur" des britischen Keramikkünstlers und Autors Edmund de Waal, das künftig in der Pfalzgalerie Kaiserslautern hängt. Pfalzgalerie / Foto-Mike-Bruce

++ KiboBad weiterhin geschlossen ++

12:15 Uhr

Das KiboBad in Kirchheimbolanden ist wegen eines Rohrbruchs weiterhin geschlossen. Das Rohr, das Ärger macht, ist nach Angaben der Verbandsgemeindewerke nicht im Schwimmbad selbst geplatzt, sondern vor der benachbarten Turnhalle der Realschule Plus. Das Wasser hatte sich durch die Wand in den Technikraum der Sporthalle und von dort auch in den Technikbereich des Bades gedrückt. Deswegen musste das Wasser abgestellt und das Bad am Freitag geschlossen werden. Jetzt wollen die Werke um die kaputte Stelle herum eine Umleitung bauen. Wenn das klappt, könnten das Hallenbad und die Sauna in Kirchheimbolanden vermutlich diese Woche wieder öffnen. Funktioniert es nicht, müsse das KiboBad wohl für eine längere Zeit geschlossen bleiben.

++ Leerstandssteuer für Kaiserslautern im Gespräch ++

11:30 Uhr

In Kaiserslautern überlegt der Stadtrat, eine Leerstandssteuer einzuführen. Damit soll sichergestellt werden, dass alle vorhandenen Mietwohnungen in der Stadt auch bewohnt werden und nicht dauerhaft leer stehen. In Kaiserslautern ist bezahlbarer Wohnraum knapp und wurde in letzter Zeit auch teurer. Im Stadtrat hat man jetzt beschlossen, die Einführung einer Leerstandssteuer prüfen zu lassen.

++ DFB-Pokalgegner für FCK gesucht ++

10:15 Uhr

Am Abend spielt im Nachholspiel des DFB-Pokals der 1.FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach. Die FCK-Fans werden besonders hinschauen - denn der Sieger dieses Spiels muss gegen den 1. FC Kaiserslautern antreten. Wir haben die Lauterer gefragt, wen sie sich wünschen als Gegner.

++ Bahnstreik legt Bahnverkehr in der Westpfalz lahm ++

08:15 Uhr

Bahnreisende müssen sich ab heute in der Westpfalz auf Zugausfälle und lange Wartezeiten einstellen. Grund ist der erneute, kurzfristige Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL, der bis Mittwoch dauern soll. Es fallen einige Zugverbindungen aus - Reisende sollten vor Antritt der Reise in der App DB Navigator prüfen, ob die Verbindung angeboten wird. Erschwerend hinzu kommt, dass auch die privaten Busbetreiber diese Woche in großen Teilen der Westpfalz streiken. Nähere Informationen finden Sie hier:

++ Kaiserslautern tritt Entschuldungsfonds bei ++

08:15 Uhr

Der Stadtrat in Kaiserslautern hat am Abend einstimmig beschlossen, dass die Stadt an dem Landesprogramm zur Entschuldung der Kommunen teilnimmt. Damit wird Kaiserslautern bald mehr als zwei Drittel seiner Schulden los - rund 370 Millionen Euro. Alle Infos dazu finden Sie hier.

++ Urteil in Kaiserslautern: Mann spricht Jugendliche an ++

08:15 Uhr

Weil sich ein Mann nach einer Haft nicht an seine Auflagen gehalten hatte, hat das Landgericht Kaiserslautern in jetzt zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Ihm war 2011 nach einer Haftstrafe verboten worden, Minderjährige anzusprechen. Daran hat er sich laut Staatsanwaltschaft aber nicht gehalten. Er soll zwei Jugendlichen bis zu 100 Euro geboten haben, wenn sie ihm Nacktfotos von ihnen schicken.

Montag, 11.3.2024

++ Auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau wurde ein geklautes Auto abgestellt ++

15:16 Uhr

An der A6 bei Bruchmühlbach Miesau hat ein Unbekannter einen geklauten SUV auf dem Pannenstreifen stehen lassen. Das hat die Polizei mitgeteilt, die einen Hinweis bekommen hatte. Ein Autofahrer hatte den leeren Audi Q8 auf dem Seitenstreifen entdeckt. Das Auto war nicht abgeschlossen und hatte auch kein originales Kennzeichen. Ermittlungen haben ergeben, dass das Auto bereits am Morgen in Luxemburg als gestohlen gemeldet wurde. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise geben können.

++ Vorsicht vor Zecken im Westen der Pfalz ++

14:30 Uhr

Wer in diesen Tagen in der Westpfalz spazieren geht oder mit dem Hund unterwegs ist, muss jetzt schon mit Zeckenstichen (laut der Expertin heißen sie offiziell so) rechnen. Wegen der steigenden Temperaturen sind Zecken auch im März schon aktiv - wie Astrid Schamber, Biologin am Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen in Trippstadt, erklärt.

++ Kein Busverkehr mehr in Teilen der Westpfalz ++

11:55 Uhr

Die Urabstimmung hat ein eindeutiges Ergebnis gebracht - über 99 Prozent der Mitglieder der Gewerkschaft ver.di im privaten Busgerwerbe haben sich für einen Streik ausgesprochen. Und der trat dann auch sofort in Kraft: Für sieben Tage bleiben Busse in Zweibrücken, dem Kreis Kusel, dem Kreis Kaiserslautern und Teilen der Stadt Kaiserslautern in den Depots. Alle Hintergründe zum Streik lesen Sie hier.

++ Stadt Kaiserslautern entscheidet über Entschuldungsfonds ++

10:25 Uhr

Der Stadtrat Kaiserslautern soll am Nachmittag darüber abstimmen, ob sich die Stadt am Landesprogramm zur Entschuldung der Kommunen beteiligt. Damit würde die Stadt auf einen Schlag mehr als zwei Drittel ihrer Schulden los. Das Land würde mehr als 369 Millionen Euro der städtischen Schulden übernehmen. Die verbleibenden rund 160 Millionen Euro muss die Stadt Kaiserslautern dann innerhalb der kommenden 30 Jahre vollständig zurückzahlen. Aus eigener Kraft ist es laut Verwaltung nicht möglich, die Schulden jemals zurückzuzahlen.

++ Klinikärzte in Homburg streiken ++

10:25 Uhr

Ärzte und Ärztinnen der Uniklinik Homburg streiken heute. Damit schließen sie sich einem bundesweiten Aufruf der Ärztegewerkschaft Marburger Bund an. Der fordert mehr Gehalt und neue Regelungen für die Schichtarbeit. Die Geschäftsführerin der Ärztegewerkschaft im Saarland geht davon aus, dass die Klinik massiv bestreikt wird. Es ist jedoch sichergestellt, dass Notfälle versorgt werden können.

++ Stelle des/der Queerbeauftragten in Kaiserslautern ausgeschrieben ++

7:30 Uhr

Die Stadtverwaltung Kaiserslautern schreibt die Stelle des ehrenamtlichen Queerbeauftragten aus. Die ehemalige und bislang einzige Queerbeauftragte der Stadt war im Dezember aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Interessierte haben nun die Möglichkeit, ihre Bewerbungsunterlagen bei der Gleichstellungsstelle der Stadt einzureichen. Ein Gremium aus Vertretern verschiedener städtischer Einrichtungen soll dann über die Besetzung der Stelle entscheiden.

++ Zeugen gesucht nach Geldaustomatensprengung in Contwig ++

6:30 Uhr

In Contwig in der Südwestpfalz wurde am frühen Sonntagmorgen ein Geldautomat gesprengt. Dabei wurde eine Frau verletzt. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise. Alle weiteren Infos gibt es hier.

++ Quad-Fahrerin aus Bruchmühlbach-Miesau schwer verletzt ++

6:30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Freitagnachmittag in Homburg. Dabei wurde eine Quad-Fahrerin aus Bruchmühlbach-Miesau schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei bremste ein vermutlich dunkles Fahrzeug mit einem KL-Kennzeichen gegen 14:15 Uhr in der Kaiserslauterer Straße abrupt ab. Die Quad-Fahrerin musste deswegen ebenfalls stark bremsen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Quad überschlug sich, die Fahrerin wurde auf den Boden geschleudert, so die Polizei. Der Autofahrer sei weitergefahren.

++ Die vergangene Woche im Überblick ++

6:30 Uhr

Herzlich Willkommen zum Blog aus dem SWR Studio Kaiserslautern in dieser Woche - schön, dass Sie da sind. Falls Sie nochmal einen Überblick möchten über die Themen, die uns vergangene Woche beschäftigt haben, dann geht es hier lang.