Welche Weihnachtsmärkte lohnen sich? Hier kommen fünf Tipps aus dem SWR Studio Ulm - vom großen Markt in Ulm bis zum außergewöhnlichen im Besucherbergwerk Tiefer Stollen in Aalen.

Frank Polifke empfiehlt den außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt unter Tage im Tiefen Stollen in Aalen-Wasseralfingen (Ostalbkreis):

Ein Weihnachtsmarktbummel mit Baustellenhelm auf dem Kopf - das gibt's wohl nur in Wasseralfingen bei Aalen (Ostalbkreis). Der ist nämlich Vorschrift beim Besuch von Deutschlands einzigem Weihnachtsmarkt in einem Bergwerk.

Schon der Hinweg wird zum Erlebnis: 400 Meter mit der Grubenbahn. Die Fahrt lohnt sich: Das höhlenartige Gewölbe ist mit hunderten bunten Lichtern geschmückt, alles funkelt und glitzert, und wenn die sieben Zwerge mit geschultertem Spaten um die Ecke kämen, würde man sich auch nicht wundern. Die gibt's zwar nicht, dafür um die 30 Stände mit Strickwaren, Krippen, aber auch Essbarem wie Senf oder Marmeladen.

Der Weihnachtsmarkt in Aalen-Wasseralfingen im Ostalbkreis findet unter Tage statt. Dafür fahren regelmäßig Züge in das Bergwerk ein und aus. Stadt Aalen Bild in Detailansicht öffnen Vier Tage lang schmücken im Dezember zahlreiche Lichter und Verkaufsstände das Besucherbergwerk "Tiefer Stollen" in Aalen-Wasseralfingen (Ostalbkreis). Stadt Aalen Bild in Detailansicht öffnen

A propos "essbar": Obwohl das Bergwerk "Tiefer Stollen" heißt: Stollen gibt's da unten nicht, zumindest nicht scheibenweise zu sofortigem Verzehr. Auch keinen Glühwein, keine roten Würste oder Crêpes. Frittenfett und andere Gerüche können unter Tage nämlich nicht abziehen, deshalb sind die Essensstände draußen vor dem Eingang.

Mein Tipp: Im Tiefen Stollen hat es permanent elf Grad, darauf sollte man sich bei der Kleidung einstellen. Und noch ein Tipp: Auf eine gewisse Wartezeit sollte man sich ebenfalls einstellen. Der Bergwerks-Weihnachtsmarkt kostet zwar Eintritt, 7 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Dafür ist der Pendelbus zwischen Parkplatz und Bergwerk kostenlos.

Infos zum Weihnachtsmarkt im Besucherbergwerk Tiefer Stollen 2024 Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Donnerstag, 5.12. bis Sonntag, 8.12.2024

Donnerstag, 5.12. bis Sonntag, 8.12.2024 Wie sind die Öffnungszeiten? Donnerstag und Freitag 14 - 21 Uhr, Samstag 11 - 21 Uhr, Sonntag 11 - 19 Uhr

Donnerstag und Freitag 14 - 21 Uhr, Samstag 11 - 21 Uhr, Sonntag 11 - 19 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Besucherbergwerk Tiefer Stollen, Erzhäusle 1 in Aalen

Besucherbergwerk Tiefer Stollen, Erzhäusle 1 in Aalen In welchem Rahmen bewegen sich die Kosten für den Eintritt? Eintritt für Erwachsene 7 Euro, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 3 Euro

Eintritt für Erwachsene 7 Euro, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 3 Euro Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Direkt gegenüber dem Eingang des Besucherbergwerks stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Bahnreisende können vom ZOB mit dem OVA-Stadtbus (Linien 82 und 83) direkt zum Tiefen Stollen fahren.

Direkt gegenüber dem Eingang des Besucherbergwerks stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Bahnreisende können vom ZOB mit dem OVA-Stadtbus (Linien 82 und 83) direkt zum Tiefen Stollen fahren. Wer veranstaltet den Markt? Bezirksamt Wasseralfingen / Besucherbergwerk Tiefer Stollen

SWR-Redakteurin Christine Janke schätzt die mittelalterliche Atmosphäre auf dem Markt in Neu-Ulm:

Der Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt ist einfach anders als andere, Mittelalter eben! Und er ist eine schöne Abwechslung zum Ulmer Markt. Für mich ist er jedes Jahr quasi als Tradition, meine kleine Auszeit von der Familie mit Freundinnen am Abend. Dann schlürfen wir Met aus tönernen Bechern, genießen Feuer, Stimmung und Programm.

Allein die Feuershows sind für uns schon ein Grund, hinzugehen. Außerdem ist das Angebot einfach ein anderes mit Fellen, Kleidung, Holz, Likören in Flaschen, die Zaubertränken gleichen und mit den Handwerkern, denen man zuschauen kann die immer für einen Plausch zu haben sind.

So prächtig funkelte die 13 Meter hohe Fichte inmitten der Buden des Mittelalter-Weihnachtsmarktes noch vor Heiligabend auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz. Pressestelle Stadt Neu-Ulm

Klar, der Markt ist auch was für Familien. Es gibt ein Karussell und echte Schafe an der Krippe, es eine große, heimelige Märchenjurte und Gaukler zeigen ihr Können. Es gibt Musik von Kapellen und Chören.

Aber für uns steht das Treffen an den mittelalterlichen Schenken und die Wildschwein-Bratwurst im Vordergrund. Auch die ist Tradition.

Infos zum Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt Neu-Ulm 2024 Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Freitag, 29.11. bis Sonntag, 22.12.2024

Freitag, 29.11. bis Sonntag, 22.12.2024 Wie sind die Öffnungszeiten? Sonntag bis Mittwoch 11:30 - 21:30 Uhr, Donnerstag bis Samstag 11:30 - 22 Uhr

Sonntag bis Mittwoch 11:30 - 21:30 Uhr, Donnerstag bis Samstag 11:30 - 22 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Rathausplatz und Johannesplatz

Rathausplatz und Johannesplatz Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Parkhäuser der Stadt Neu Ulm

Parkhäuser der Stadt Neu Ulm Wer veranstaltet den Markt? Stadt Neu Ulm und Südevent UG

Volker Wüst freut sich jedes Jahr schon auf den Weihnachtsmarkt rund um das Kloster Roggenburg (Kreis Neu-Ulm):

Wenn irgendwo eine Lichterkette leuchtet und die ersten Lebkuchen verputzt sind (meistens Ende Oktober also), dann wird's Zeit für die bei uns traditionelle Google-Suche: "Weihnachtsmarkt Roggenburg". Der Termin des wirklich hübschen Marktes im Hof des barocken Klosters im Kreis Neu-Ulm kommt dann in den Familienkalender - damit wir uns da bloß nichts anderes vornehmen.

Auch das Kloster Roggenburg wird wieder zum Anziehungspunkt für Menschen, die gerne in Weihnachtsstimmung kommen wollen. SWR

Vor allem der Sonntag ist gesetzt, da können die Kleinen backen - und unsere Kinder bestehen drauf. In der Weihnachtsbäckerei machen sie dann Ausstecherle und verzieren sie, und dabei werden sie liebevoll betreut. Zeit für die Großen, (in Ruhe) über den schön in Szene gesetzten Markt zu schlendern, der vor allem bei Dunkelheit mit den bunt angestrahlten Gebäuden echt Eindruck macht.

Die Atmosphäre ist einzigartig. Mal kommt der Nikolaus vorbei, mal spielt eine Blaskapelle – und so nebenbei finden wir auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. Die Holzdeko oder der Weihnachtsschmuck dort kommen unter anderem von örtlichen Vereinen und sind nicht so überteuert wie bei anderen Märkten.

Infos zum Roggenburger Weihnachtsmarkt 2024 Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Freitag, 29.12. bis Sonntag, 1.12.2024

Freitag, 29.12. bis Sonntag, 1.12.2024 Wie sind die Öffnungszeiten? Freitag und Samstag 16 - 21 Uhr, Sonntag 11 - 19 Uhr

Freitag und Samstag 16 - 21 Uhr, Sonntag 11 - 19 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Im Prälatenhof des Klosters

Im Prälatenhof des Klosters Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Parkplätze in der Nähe des Klosters sind ausgeschildert

Parkplätze in der Nähe des Klosters sind ausgeschildert Wer veranstaltet den Markt? Gemeinde Roggenburg

Catharina Straß weicht gerne auf den Biberacher Christkindles-Markt aus, wenn ihr die großen Weihnachtsmärkte zu trubelig werden:

Wer Lust auf einen kleineren, gemütlichen Weihnachtsmarkt hat, ist in Biberach genau richtig. Der Christkindles-Markt auf dem mittelalterlichen Marktplatz ist übersichtlich und gleichzeitig detailreich. Sein Weihnachtsdorf ist liebevoll geschmückt: "Girlandenfrauen" basteln Jahr für Jahr Schmuck aus Tannenzweigen, der dann die Holzhütten ziert. Es gibt eine bunte Auswahl an Geschenkartikeln, Kunsthandwerklichem und allerhand Leckereien - perfekt für die letzten Geschenke.

Einen Ort voller Lichter, Düfte und Leckereien: Der Biberacher Christkindles-Markt. Katja Fouad Vollmer, Fouad Vollmer & Gut Werbeagentur

Für Kinder gibt es abends Gedichte und Geschichten rund um Weihnachten. In der Mitte dreht ein Karussell seine Runden. Und am Nikolaustag kommt der Nikolaus höchstpersönlich mit einer Kutsche vorbei. Mein persönliches Highlight: Die Krippe neben dem Marktbrunnen. Der Bildhauer Hans Grohe hat die lebensgroßen Holzfiguren gestaltet.

Die Weihnachtsbühne versetzt mich dann endgültig in Weihnachtsstimmung: Jeden Tag treten Kindergärten, Chöre und Musikkapellen aus der Gegend auf. Besonders weihnachtlich wird es aber am Abend, wenn die Giebelbeleuchtungen der umliegenden Häuser mit der barocken Simultankirche um die Wette strahlen.

Infos zum Biberacher Christkindles-Markt 2024 Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Samstag, 30. November bis Sonntag, 15. Dezember 2024

Samstag, 30. November bis Sonntag, 15. Dezember 2024 Wie sind die Öffnungszeiten? Täglich geöffnet von 11 - 20 Uhr, Mittwoch und Samstag ab 10 Uhr, Freitag und Samstag bis 21 Uhr

Täglich geöffnet von 11 - 20 Uhr, Mittwoch und Samstag ab 10 Uhr, Freitag und Samstag bis 21 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Marktplatz

Marktplatz Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Parkhäuser der Stadt Biberach

Parkhäuser der Stadt Biberach Wer veranstaltet den Markt? Stadt Biberach

Es ist der größte Weihnachtsmarkt in der Region - und SWR-Redakteur Peter Schmid mag genau das - die vielen Möglichkeiten dort:

Wenn's auf dem Münsterplatz nach Feuerwurst duftet und die Menschen durch die engen Gässchen zwischen den liebevoll geschmückten Buden schlendern, dann ist wieder Zeit für den Ulmer Weihnachtsmarkt. Dass ich mich abends mit Freunden bei Eiseskälte zu einem wärmenden Glühwein treffe und wir dabei die Schafe an der echten Krippe beobachten, ist eine kleine Tradition geworden.

Der Weihnachtsmarkt rund um das Münster in Ulm geht dieses Jahr von Montag, 25. November bis Montag, 22. Dezember IMAGO IMAGO / Alexander Rochau

Aber auch kulinarisch überzeugt mich der Ulmer Weihnachtsmarkt jedes Jahr aufs Neue. Klar für mich ist: eine Feuerwurst mit Krautsalat und Tsatsiki darf auf keinen Fall fehlen. Wem das nicht schmeckt, kann sich ein paar Schritte weiter auch eine Kartoffelsuppe im Brotlaib einverleiben, Kässpätzle, Crêpes oder Schupfnudeln essen. Da kommt jeder auf seine Kosten. Außer Langos gibt's auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt so gut wie alles.

Auch bei Geschenkenot kurz vor Heiligabend haben mich Socken-, Seifen- und Holzkunsthändler mit ihrer großen Auswahl an netten Kleinigkeiten schon des Öfteren gerettet. Für Spaß ist auch gesorgt: Direkt neben dem Ulmer Münster bin ich mit meinen Freunden schon die ein oder andere Runde Schlittschuh auf echtem Eis gefahren. Für Kids gibt's Schlittschuh-Pinguine zum Festhalten und zwei Karussells.